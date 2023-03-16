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16 березня 2023, 14:02 Читать на русском

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних.
Фото: flickr.com

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«Правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення», — заявив Пишний.

За його словами, такі кроки сприятимуть подальшому підвищенню привабливості гривневих заощаджень, підтриманню стійкості валютного ринку та формуватимуть передумови для пом’якшення обмежень на ньому.

Це дасть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечить зниження цінового тиску, зазначив голова НБУ.

«Нацбанк за необхідності коригуватиме монетарні умови, ураховуючи баланс ризиків і зміни в макроекономічному прогнозі, з метою забезпечення цінової й курсової стабільності та одночасного формування передумов для поступового пом’якшення валютних обмежень», — повідомив Пишний.

Голова НБУ зазначив, що за нормалізації функціонування фінансової системи та економіки Національний банк поступово повернеться до операційного дизайну монетарної політики, який використовувався до повномасштабного вторгнення та є характерним для країн з інфляційним таргетуванням.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021)

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
0
Евгений Евгениевич
Евгений Евгениевич
16 березня 2023, 14:10
#
Сливаем доллары
Готовимся к цифровым гривнам
+
+29
Qwerty1999
Qwerty1999
16 березня 2023, 14:45
#
Покажите личным примером…
+
0
bankir3
bankir3
16 березня 2023, 15:22
#
Більше того, питання часу, коли «вистрілить» пружина. От побачите, нагадайте: коли крайній раз надходила фін.допомога? А скільки НБУ продає щомісячно? 3−3,5? А чого Міністр фінансів США приїзджала? Зрозуміло.
+
+1
Qwerty1999
Qwerty1999
16 березня 2023, 15:32
#
Когда-то и висящее на стене ружье может выстрелить…

Будем живы, переживём и выстрелы «пружин»…
+
0
bankir3
bankir3
16 березня 2023, 15:44
#
Цей комент стосується виключно «рожевих поні», які вважають наявний тренд на пониження курсу тільки початком. Зрозуміло, що переживемо
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 березня 2023, 15:58
#
Считаю, что снижение наличного курса с приближением его
до официального курса НБУ — это хорошая новость.
Такое сближение курсов привносит стабилизацию
на валютный рынок и уменьшает инфляцию, что
положительно сказывается на экономике страны.
+
0
Doober
Doober
16 березня 2023, 16:12
#
Снижает инфляцию ? Что-то не заметно.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 березня 2023, 16:18
#
Зайдите в магазин и посмотрите на цены…

Гречка со 100 грн снизилась ниже 60 грн.
Картошка и буряк стоят меньше 10 грн за кг,
хотя осенью торговались выше 10 грн.
Цена на многие крупы сейчас ниже прошлогодней.
Куриные яйца тоже упали в цене.
Свинина продаётся по прошлогодним ценам.
Услуги ЖКХ оказывают по ценам прошлых лет,
не зависимо от осенне-зимних цен на газ во всем мире…

Чего вам ещё не хватает.
+
0
bankir3
bankir3
16 березня 2023, 16:28
#
Це все минулорічні запаси, в цьому році ніхто сіяти так масштабно не буде, подивіться скільки сільгосп техніки стоїть на західній. Занадто великі ризики…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
16 березня 2023, 16:35
#
Bankir3
«в цьому році ніхто сіяти так масштабно не буде»

А ви відмінусуйте чисельність громадян України,
що зараз за її межами, бо нас зараз не 40 млн.

На західну гуманітарка приходить вагонами,
то навіщо щось сіяти, от техніка і стоїть…
+
0
Doober
Doober
16 березня 2023, 18:52
#
Гречка это хорошо, но официально по данным НБУ инфляция в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 24,9%. Вот и все.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 березня 2023, 19:03
#
Кстати, курс бакса в феврале 2022
несколько отличается
от курса бакса в феврале 2023.

По факту курс вырос
более чем на 30%
с 28,12 до 36,56
+
0
Faraday
Faraday
16 березня 2023, 21:33
#
Ашан, філе курине
161.90 найдешевше
https://auchan.zakaz.ua/uk/categories/chicken-auchan/?sort=price_asc
стегно свиняче
163.45
ну так дешевшає все
https://auchan.zakaz.ua/uk/categories/pork-auchan/?sort=price_asc
+
0
godvinik
godvinik
16 березня 2023, 14:55
#
Все равно бизнеса нет, так что кредиты и не нужны
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
16 березня 2023, 16:31
#
ЕЦБ такие ставки 26% а не 3.75%, и ФРС тоже 26% а не 4.75 Украина всех научит жить…
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