Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%
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«Правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення», — заявив Пишний.
За його словами, такі кроки сприятимуть подальшому підвищенню привабливості гривневих заощаджень, підтриманню стійкості валютного ринку та формуватимуть передумови для пом’якшення обмежень на ньому.
Це дасть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечить зниження цінового тиску, зазначив голова НБУ.
«Нацбанк за необхідності коригуватиме монетарні умови, ураховуючи баланс ризиків і зміни в макроекономічному прогнозі, з метою забезпечення цінової й курсової стабільності та одночасного формування передумов для поступового пом’якшення валютних обмежень», — повідомив Пишний.
Голова НБУ зазначив, що за нормалізації функціонування фінансової системи та економіки Національний банк поступово повернеться до операційного дизайну монетарної політики, який використовувався до повномасштабного вторгнення та є характерним для країн з інфляційним таргетуванням.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021)
Коментарі - 15
Готовимся к цифровым гривнам
Будем живы, переживём и выстрелы «пружин»…
до официального курса НБУ — это хорошая новость.
Такое сближение курсов привносит стабилизацию
на валютный рынок и уменьшает инфляцию, что
положительно сказывается на экономике страны.
Гречка со 100 грн снизилась ниже 60 грн.
Картошка и буряк стоят меньше 10 грн за кг,
хотя осенью торговались выше 10 грн.
Цена на многие крупы сейчас ниже прошлогодней.
Куриные яйца тоже упали в цене.
Свинина продаётся по прошлогодним ценам.
Услуги ЖКХ оказывают по ценам прошлых лет,
не зависимо от осенне-зимних цен на газ во всем мире…
Чего вам ещё не хватает.
«в цьому році ніхто сіяти так масштабно не буде»
А ви відмінусуйте чисельність громадян України,
що зараз за її межами, бо нас зараз не 40 млн.
На західну гуманітарка приходить вагонами,
то навіщо щось сіяти, от техніка і стоїть…
несколько отличается
от курса бакса в феврале 2023.
По факту курс вырос
более чем на 30%
с 28,12 до 36,56
161.90 найдешевше
https://auchan.zakaz.ua/uk/categories/chicken-auchan/?sort=price_asc
стегно свиняче
163.45
ну так дешевшає все
https://auchan.zakaz.ua/uk/categories/pork-auchan/?sort=price_asc