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16 березня 2023, 11:10 Читать на русском

Компенсація за зруйноване житло: у Раді назвали терміни отримання виплат

Після ухвалення наприкінці лютого Верховною Радою законопроєкту № 7198 усі інформаційні повідомлення про зруйноване та пошкоджене житло автоматично стануть заявами на компенсацію. Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Після ухвалення наприкінці лютого Верховною Радою законопроєкту № 7198 усі інформаційні повідомлення про зруйноване та пошкоджене житло автоматично стануть заявами на компенсацію.
Фото: lb.ua

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За її словами, спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування перевірятимуть заяви протягом 30 днів із моменту їх надходження.

«Комісія має прийняти документи від особи, перевірити право власності. Якщо документів немає, комісія має право за законом звертатися до інших органів влади… Коли є правоустановчі документи, є вартість компенсації, комісія організує технічне обстеження для підтвердження, що будинок повністю зруйнований та не підлягає відновленню, чи можна робити поточний ремонт», — розповіла Шуляк.

Вона додала, що на ці процедури комісія має певні терміни: 30 днів з моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли виписується сертифікат. Тому в областях, де більше пошкоджень житла, на комісії буде найбільше навантаження.

Як подати заяву

Подати заяву можна буде не лише через додаток «Дія» та ЦНАПи, а й за допомогою нотаріусів. При цьому комісія не зможе сама проводити технічне обстеження постраждалого житла або впливати на черговість компенсацій.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 23 лютого Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт № 7198 про створення механізму компенсації за житло, зруйноване або пошкоджене під час війни. За нього проголосували 275 депутатів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
16 березня 2023, 11:30
#
Сертифікати…
+
0
bonv
bonv
16 березня 2023, 11:30
#
Туреччина за рік побудує 320 тисяч нових будинків для постраждалих від землетрусу.
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