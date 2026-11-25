Цифрову кредитку від Ідея Банку можна оформити за кілька хвилин у застосунку O.Bank . Завдяки використанню картки, клієнтам доступний вигідний кешбек, а також участь у реферальній програмі «Запроси друзів».

Ідея Банк продовжує активний випуск карткових продуктів: на початок листопада банком випущено загалом понад 833 тисячі платіжних карток.

«Ми спостерігаємо позитивну динаміку користування картковими продуктами банку, зокрема цифровими. Станом на 1 листопада кількість активних кредитних карток становила 124,1 тис., що на 22% більше порівняно з початком року. Особливо помітне зростання демонструє цифровий напрям: кількість активних карток, відкритих через застосунок O.Bank, за цей період збільшилася з 45,6 тис. до 71,1 тис., тобто приблизно на 56%», — зазначає Віталій Могильов, директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку.

За його словами, така динаміка свідчить про зростання попиту на дистанційне банківське обслуговування та зручні цифрові інструменти. Тим часом, кредитна О.Картка від Ідея Банку поєднує можливість отримати кредитний ліміт, користуватися пільговим періодом до 92 днів та керувати через мобільний застосунок O.Bank.

«О.Картку можна оформити дистанційно, а цифрова версія стає доступною в застосунку після проходження необхідних процедур ідентифікації та підписання договору. Це дозволяє клієнту користуватися карткою без необхідності відвідувати відділення», — зауважив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

Для власників кредитних карток О.Картка сьогодні в Ідея Банку діє програма лояльності з транзакційним кешбеком, яка дозволяє отримувати винагороду за повсякденні безготівкові покупки та оплати послуг із використанням кредитних коштів.

«Клієнт може самостійно обрати дві категорії витрат на місяць, за якими отримуватиме кешбек. Серед доступних категорій — міський транспорт, кафе та ресторани, медицина, краса та догляд, одяг і взуття, АЗС, продукти супермаркетів та інші. За окремими категоріями кешбек може сягати 50%. Максимальна сума винагороди становить 500 грн на місяць. Банк утримує та сплачує передбачені законодавством податки й збори під час виведення бонусів, після чого сума зараховується на обраний клієнтом рахунок», —розповів експерт Ідея Банку.



Механізм кешбеку за О.Карткою передбачає перегляд клієнтом у мобільному застосунку доступних категорій та вибір двох категорій на місяць. Після оплати карткою покупок або послуг, що відповідають умовам програми, кешбек нараховується на бонусний рахунок клієнта. При цьому, власник картки може переглядати накопичені бонуси в застосунку та самостійно ініціювати їх виведення на обраний рахунок.

Окрім транзакційного кешбеку, власники О.Картки можуть також скористатися вигодами реферальної програми «Запроси друзів», яка була оновлена в серпні цього року та має на меті популяризацію цифрової О.Картки.

«Головна перевага програми — взаємна винагорода: бонус отримує як клієнт, який запрошує друзів, так і новий клієнт, який оформлює картку та виконує умови програми. Ми спостерігаємо позитивну динаміку активності учасників програми, особливо після оновлення її умов 5 листопада 2026 року. Якщо порівнювати середньоденні показники за періоди до та після оновлення, кількість клієнтів, які запрошують друзів, зросла майже на 74%, а кількість залучених рефералів — на 65%. Результати свідчать про зростання інтересу клієнтів до програми та готовність рекомендувати продукти Ідея Банку своїм друзям і знайомим», — розповів директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

Для отримання винагороди новий клієнт має перейти за реферальним посиланням, зареєструватися в O.Bank, оформити цифрову О.Картку та протягом 30 днів здійснити щонайменше одну покупку на суму від 500 грн. Загальна сума винагороди, яку може отримати один учасник програми, обмежена 50 000 грн на місяць. Зазначені суми є сумами до оподаткування: банк утримує та сплачує передбачені законодавством податки й збори, а клієнту зараховується винагорода після оподаткування.

О.Картка від Ідея Банку має такі умови:

кредитний ліміт — до 500 000 грн;

пільговий період — до 92 днів;

строк кредитування — 1 рік (з автоматичною пролонгацією);

реальна річна процентна ставка — 47,11% або 81,37%.

Реферальна програма проводиться для клієнтів та користувачів, які зареєстровані та/або проживають на території України, окрім тимчасово окупованої території А Р Крим , територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні.

Раніше повідомлялося, що видання «РБК-Україна» опублікувало рейтинг кредитних карток з найкращими умовами. Відповідно до результатів, найвищі 110 балів отримала О.Картка від Ідея Банку.