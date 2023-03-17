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17 березня 2023, 7:40 Читать на русском

Чому знову банкрутують банки і хто насправді за це поплатиться

Банкрутство Silicon Valley Bank та проблеми Credit Suisse «розбудили привидів» фінансової кризи та обвалили акції банківського сектору США та Європи. Чи повториться знову глобальний банкопад, та чи варто чекати на вихід із ринку інших світових фінансових гігантів, розбирався «Мінфін».

Банкрутство Silicon Valley Bank та проблеми Credit Suisse

Американські гірки банківської системи

Впродовж тижня ціни на акції американських та європейських банків лихоманило. Все почалося з оголошення про банкрутство Silicon Valley Bank, який посідав 16 місце у США за розміром активів, що оцінювались у $211 млрд.

На фоні цієї новини акції найбільших банків США — таких, як Citigroup, Wells Fargo та Bank of America Corporation, — впали на 5−7%. Натомість, папери фінустанов меншого калібру просто обвалилися: акції First Republic Bank (посідає 14 місце у США за розміром активів) впали на 66%, Western Alliance Bancorporation (13 місце) — на 76%. Торгівлю акціями цілої низки фінустанов було призупинено.

Однак, уже у вівторок ФРС і Мінфін США заспокоїли інвесторів. Регулятори повідомили, що вкладники Silicon Valley Bank не повинні постраждати, й їхні депозити будуть гарантовані у повному обсязі, а не на звичні $250 тис.

Ця новина так обнадіяла інвесторів, що вони почали відкуповувати просадку банків. Найпостраждаліші установи до показників минулого тижня не повернулись, але спритні покупці заробили сотні відсотків. Наприклад, акції Western Alliance Bancorporation минулого тижня коштували близько $60, на найнижчій точці після обвалу сягнули $7,5, а невдовзі відновились до приблизно $30, що дало змогу примножити інвестиції у 4 рази.

Найімовірніше, акції банків продовжили б і надалі відновлюватись, якби не ще одна новина. Цього разу зі Швейцарії, де на межі банкрутства опинився другий за розміром банк країни Credit Suisse. У момент найглибшого просідання акції банку торгувались майже на 40% дешевше, ніж попереднього тижня. Місцевий регулятор теж спробував заспокоїти ринки. Центральний банк Швейцарії запевнив, що фінустанова дотримується вимог капіталу та ліквідності. А сам Credit Suisse заявив, що попросить у центробанку позику на $54 млрд.

Ці новини додали інвесторам оптимізму, і Credit Suisse частково відіграв просідання, як й інші банки, що повторно пішли донизу разом із ним.

Чому у банків виникли проблеми

Silicon Valley Bank спеціалізувався на роботі з компаніями технологічного сектору, і цілком логічно було б припустити, що його підвели невдалі інвестиції в стартапи. Однак, насправді все відбулось з точністю до навпаки — фінансові проблеми виникли через інвестиції у найконсервативніший інструмент — американські боргові облігації.

У період 2020−2021 років установа суттєво збільшила розміри депозитів, які сягнули $211 млрд. Залучав кошти банк переважно під нульову ставку і значну частину їх спрямував у десятилітні облігації США. Дохідність цих паперів коливалась в межах 0,5−1,5% річних, що дозволяло установі отримувати непогані прибутки.

Однак, цього року дохідність облігацій зросла приблизно до 3,5%−4%. Паралельно з цим, через зниження венчурних інвестицій, клієнти Silicon Valley Bank почали активно забирати свої депозити. Як наслідок, банку довелося розпродувати облігації з портфелю.

Проблема виникла через те, що купувались вони з дохідністю близько 1%, а продавати доводилось за новою ринковою ціною з дохідністю близько 4%. Тобто фінустанова продавала їх дешевше, ніж купувала.

Як наслідок, банк зазнавав збитків, а коли про це дізнались інші власники депозитів, то теж поспішили забрати вклади. Тому втрати фінустанови зростали, як лавина, і, зрештою, банк не зміг із ними впоратись.

Проблеми Credit Suisse тягнулись ще з кризи 2008 року. Порівнюючи з піком перед світовою кризою, акції установи торгуються приблизно в 35 разів дешевше. Для порівняння: Bank of America теж не відновився до піків того періоду, але коштує приблизно вдвічі дешевше, а інший швейцарський гігант — UBS Group − в 3,5 рази дешевше.

Особливо боляче по Credit Suisse вдарило банкрутство його інвестиційних підрозділів Greensill Capial та Archegos. Потім банк провів невдалу спробу реорганізації, а з минулого року до цих проблем додався ще й стрімкий відтік депозитів. Наприкінці минулого року вкладники забрали $120 млрд.

Чому гроші тікають з банків

Важкі часи наразі переживає вся банківська система США, що позначається й на економіці. Минулого року розпочався відтік депозитів із американських банків, який триває і досі. Загальна сума вкладів вже скоротилася на $278 млрд. Хоча останні 50 років депозити стабільно зростали.

Загальна сума депозитів у банках США

За словами засновника інвестиційної компанії 720 Global Майкла Лебовіца, причиною цього стало те, що американці почали активніше шукати альтернативні способи розміщення коштів. Немає сенсу тримати заощадження на депозитах, близьких до нуля, коли надійні американські облігації дозволяють заробляти 4% річних.

Найочевидніший вихід для банків у цій ситуації — підвищувати ставки за депозитами. Однак, як зазначають аналітики Bloomberg, фінустанови не поспішають цього робити. Адже, з одного боку, ще мають запас коштів, а з іншого — не готові знижувати свою прибутковість.

Зменшення обсягу депозитів призводить до того, що банки скорочують обсяги своїх активів. При цьому розпродувати облігації і йти шляхом SVB ні в кого бажання не виникає. Тому, як припускає Лебовіц, насамперед, фінустанови знижуватимуть кредитування та посилюватимуть вимоги до позичальників.

Постраждати від цієї ситуації можуть так звані компанії-зомбі, яких серед 3000 найбільших американських компаній вже 600. Це компанії, прибутки яких не дозволяють обслуговувати вже залучені кредити, а тому вони все більше й більше позичають.

Читайте також: Чому крах Silicon Valley Bank може допомогти ринку акцій, але ненадовго

«Багато з цих компаній або платитимуть значно вищі відсотки за наступні кредити, або не отримають необхідного фінансування. У будь-якому випадку, зростатиме безробіття, а на частину компаній чекатиме банкрутство», — застерігає Лебовіц.

Наскільки суворим буде випробування для компаній, залежить від темпів підвищення ФРС ключової ставки. Чим вищою вона буде, тим дорожче обходитиметься обслуговування кредитів.

Чи може повторитись криза 2008 року

Мільярдер Білл Екман порівняв ситуацію навколо SVB із падінням Bear Stearns — першого банку, який збанкрутував під час фінансової кризи 2008 року. За його словами, в системі можливий ефект доміно з подальшими банкрутствами.

Водночас, на думку більшості експертів, нинішня криза банківського сектору не може призвести до таких катастрофічних наслідків, як тоді. А обвал акцій банківського сектору пояснюють переважно надмірною емоційністю учасників торгів.

«Реакція ринку була дещо перебільшеною. Це викликало серйозний психологічний шок, який „пробудив старих демонів“ ринку. Але ми знаємо, що інвестори спочатку продають, коли щось відбувається, а потім аналізують», — говорить фінансовий аналітик Ісмаель Де Ла Круз.

Основна відмінність нинішньої ситуацієї від подій, що відбувалися напередодні попередньої фінансової кризи, в тому, що зараз банки інвестували у надійні боргові американські папери, а минулого разу їхні портфелі були наповнені сміттєвими іпотечними боргами.

Фінансові показники банків зараз теж виглядають значно краще. У 2008 році вони мали 23 долари депозитних зобов’язань на кожен долар ліквідності. Сьогодні ж, як пояснюють експерти, це співвідношення становить близько 6.

Старший аналітик банку Wells Fargo Майк Мейо переконаний, що проблеми конкретних установ не стосуються всього сектору. «Нинішня ситуація і стан справ 15 років тому відрізняються, як день і ніч. Тоді банки брали на себе надмірні ризики, але люди думали, що все гаразд. Зараз навпаки: усі стурбовані, але банки стійкіші», — наголосив він.

Читайте також: Як банкрутство Silicon Valley Bank вплине на Україну

Ключове значення для США мають 4 банки: JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank та Wells Fargo. Активи кожного з них перевищують $1 трлн. Їхня діяльність регулюється суворіше, ніж SVB, а кошти диверсифікованіші. А тому і на повторення історії з Lehman Brothers експерти не очікують.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
+15
DiGek
DiGek
17 березня 2023, 10:45
#
Будь оптимистом, но готовься к худшему
+
0
mantis05
mantis05
17 березня 2023, 10:50
#
Фондовикам скучно стало, они решили бабло как на крипте делать)
+
+15
bonv
bonv
17 березня 2023, 11:03
#
Найбільші банки США виділили 30 млрд доларів для порятунку First Republic Bank.
+
+11
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
17 березня 2023, 12:53
#
Ето Прелюдия что ждёт банки Мира перед повышение ставки ФРС на 0.5%, которое состоится 21−22 марта 2023 года…
+
0
kadaad1988
kadaad1988
17 березня 2023, 14:24
#
Для нас это только плюс, стагнация мировой экономики это падение цен на энергоносители и обвал экономик таких врагов как китай.
+
0
Kaleso
Kaleso
17 березня 2023, 15:29
#
Нас це більше затроне чим їх чи в нас економія працює?
+
+13
mantis05
mantis05
17 березня 2023, 16:29
#
У нас всё еле живое, так что для нас это как раз благо. А вот расти нам будет проще, чем ребяткам в развитых экономиках
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 березня 2023, 15:22
#
Банки отмывали российские нефтерубли,наркоту,торговлю людьми и никто в сша из патриотической тусовки даже не заикнулся о закрытии и национализации. Потому что бабки работали в интересах самой фантастической и потужной Америки. У нас же диверсанты делают все,чтобы уничтожить экономику Украины.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
17 березня 2023, 16:41
#
Хто добре знає, у нас немає ніякого інстументу від Банків чи фін.компанія надійних, де є додаток і де можна за 1 хв. купити чи продати акції, потім вивести кошти? Як приклад акції Western Alliance Bancorporation? Чи інших банків США, ЄС, компаній і т.і.
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