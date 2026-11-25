Китайська компанія Huawei представила новий смартгодинник Watch Air, який став найтоншою моделлю в історії бренду. Товщина його титанового корпусу становить лише 6,9 мм, а вага — 27 грамів. Пристрій підтримує вимірювання електрокардіограми (ЕКГ), GPS та безконтактні платежі. Стартова ціна новинки становить близько $375. Про це повідомляє Android Authority з посиланням на презентацію виробника.

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Що відомо про характеристики Watch Air

Головною особливістю новинки став ультратонкий корпус із титанового сплаву. За даними виробника, розміри годинника становлять 43,1×39,2×6,9 мм, а вага без ремінця — приблизно 27 грамів.

Водночас зазначені 6,9 мм не враховують виступ датчиків на задній панелі пристрою.

Попри компактні розміри, Watch Air отримав набір функцій для моніторингу здоров'я. Годинник підтримує запис ЕКГ, вимірювання частоти серцевих скорочень, відстеження сну та фізичної активності.

Також пристрій оснащений GPS для навігації та NFC для безконтактних платежів. Доступність окремих платіжних і медичних функцій залежатиме від країни використання.

Скільки працює без підзарядки

За заявою Huawei, Watch Air здатний працювати до п'яти днів без підзарядки за звичайного сценарію використання.

Годинник підтримує бездротове заряджання. Крім того, він сумісний зі смартфонами на HarmonyOS, Android та iOS, хоча набір доступних функцій може відрізнятися залежно від операційної системи.

Скільки коштує Huawei Watch Air

Новинку презентували 24 листопада 2026 року в Китаї.

Початкова вартість становить 2 499 юанів, або приблизно $375, за версію зі стандартним ремінцем.

Модифікація з плетеним шкіряним ремінцем коштує 2 699 юанів (близько $405), а варіант із міланським металевим браслетом — 2 999 юанів (приблизно $450).

Наразі модель представлена на китайському ринку. Терміни міжнародного запуску та офіційну вартість в Україні виробник поки не оголосив.