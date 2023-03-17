Україна 2023: падіння експорту, кредити, фінансова допомога, прогноз курсу (відео)

У цьому відео Олексій Козирев та Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорять про фінансову допомогу Україні, чи варто брати кредити у МВФ або уряду країн напряму, падіння експорту у 2023 році та яким буде курс долара в Україні.