Національний банк відкликав ліцензію у ТОВ «ФК «ІЗІ 24» після того, як визнав ділову репутацію компанії небездоганною. Причиною стали недостовірні відомості, які установа надала регулятору щодо громадянства та податкового резидентства свого колишнього власника, зокрема можливого зв'язку з росією.

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії через дані про російське громадянство її колишнього власника. ФОТО:

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Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії ухвалив 23 листопада 2026 року Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

За даними регулятора, компанія надала недостовірну інформацію про те, чи мав її колишній власник істотної участі громадянство та/або податкове резидентство російської федерації.

Саме ці відомості стали підставою для визнання ділової репутації ТОВ «ФК «ІЗІ 24» небездоганною та застосування до неї заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії.

Що відомо про ФК «ІЗІ 24»

ТОВ «Фінансова компанія «ІЗІ 24» зареєстроване в Одесі 27 липня 2018 року. Основний напрям діяльності установи — інші види кредитування. Код ЄДРПОУ компанії — 42334886, статутний капітал становить 54,71 млн грн.

Компанія не вперше потрапляє в поле зору Національного банку. У жовтні 2026 року регулятор виключив із її ліцензії право надавати гарантії. Причиною стало те, що фінансова установа не здійснювала відповідну діяльність протягом шести місяців поспіль. Однак тоді компанія зберегла право надавати кошти та банківські метали в кредит.

Нинішнє рішення НБУ має інший характер. Підставою для відкликання ліцензії стала недостовірна інформація, яку компанія надала регулятору щодо громадянства та/або податкового резидентства свого колишнього власника істотної участі, зокрема в контексті можливого зв'язку з росією.

Відкликання ліцензії означає втрату права надавати нові фінансові послуги, але не анулює автоматично зобов'язання за раніше укладеними кредитними договорами. Такі договори продовжують діяти відповідно до законодавства та своїх умов.

Справа привертає також увагу до питання прозорості структури власності небанківських фінансових установ і достовірності інформації, яку вони подають Національному банку.