У жовтні 2026 року українські банки отримали 11,54 млрд грн чистого прибутку — найбільше за один місяць із листопада 2025 року. Порівняно з вереснем показник зріс на 44,4%, проте залишився на 6,1% нижчим, ніж у жовтні минулого року. Водночас за десять місяців чистий прибуток банківської системи скоротився на 30,8% — до 91,2 млрд грн. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані банківської статистики.

У жовтні 2026 року українські банки отримали 11,54 млрд грн чистого прибутку

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Скільки заробили банки у жовтні

Попри скорочення прибутку в річному вимірі, жовтень став найуспішнішим місяцем для банківської системи від початку 2026 року.

Чистий прибуток фінустанов становив 11,54 млрд грн, що на 44,4% більше, ніж у вересні.

За підсумками січня — жовтня банки отримали 91,2 млрд грн чистого прибутку. Це на 30,8% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас прибуток до оподаткування зріс на 8% — до рекордних 183,6 млрд грн.

Таким чином, скорочення чистого фінансового результату відбулося не через падіння загального прибутку до оподаткування, а насамперед через суттєве збільшення податкових витрат.

Доходи банків перевищили 563 млрд грн

За десять місяців 2026 року сукупні доходи українських банків зросли на 19,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 563,1 млрд грн.

Основним джерелом надходжень залишаються процентні доходи, на які припадає 72,2% загальної суми, або приблизно 406,6 млрд грн.

Водночас витрати банків збільшувалися значно швидше за доходи — на 38,5%, до 471,9 млрд грн.

Найбільшу частку витрат становили процентні витрати — 29,8%. Ще 26,6% припадало на адміністративні витрати, а 19,6% — на податок на прибуток.

Чому банки сплачують рекордні податки

Однією з головних причин скорочення чистого прибутку стало застосування у 2026 році підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% замість 25%, що діяли у 2025 році.

За січень — жовтень сума нарахованого податку на прибуток становила 92,39 млрд грн. Це на 141,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Тобто банки наростили прибуток до оподаткування, але значно більшу його частину спрямували на податкові зобов'язання.

Раніше Національний банк попереджав, що підвищене оподаткування може обмежувати можливості банків нарощувати кредитування через зменшення обсягів прибутку, який залишається для поповнення капіталу.

Банки збільшили витрати на резерви

Ще одним фактором тиску на фінансові результати стало зростання відрахувань до резервів під ризики.

За десять місяців їхній обсяг досяг 20,9 млрд грн, збільшившись на 132,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Збільшення резервування відбувається на тлі розширення кредитування. Водночас сам по собі приріст резервів не обов'язково означає погіршення якості кредитного портфеля: він може бути пов'язаний і зі збільшенням обсягів виданих кредитів.

Як раніше повідомляв «Мінфін», НБУ фіксує найтриваліший за останні 15 років період високих темпів зростання кредитування. Водночас регулятор наголошує на необхідності зберігати достатній капітал для покриття ризиків.

Що відбувається з прибутковістю банків

Попередня статистика також свідчила про скорочення чистого прибутку банківської системи.

За дев'ять місяців 2026 року українські банки заробили 79,65 млрд грн — на 33,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас прибуток до оподаткування за цей період збільшився на 4,5%, що підтверджує основну тенденцію року: операційні результати банків залишаються позитивними, але підвищені податки суттєво зменшують їхній чистий прибуток.

Таким чином, попри найвищий місячний прибуток із листопада минулого року, банківська система завершує десять місяців 2026 року зі значно нижчим чистим фінансовим результатом, ніж торік.