Верховний Суд Сполученого Королівства прийняв рішення, що справу, яка була ініційована Росією проти України, щодо єврооблігацій на суму $3 млрд, потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі «боргу Януковича» на $3 мільярди
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Справа стосується єврооблігацій, які було випущено у грудні 2013 році внаслідок примусу, здійснюваного Росією під час президентства Віктора Януковича.
РФ через довірену особу намагалась переконати англійський суд постановити рішення на користь Москви, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникнути детального дослідження судом своїх дій.
«Але, у кінцевому підсумку, Верховний Суд відхилив прохання Росії та справедливо визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів», — йдеться в повідомленні.
Як зазначив суддя Блер у своєму рішенні суду першої інстанції, позиція захисту України щодо примусу «є однозначно сильною», і «погрози Росії застосувати силу у 2013 році слід розглядати у контексті реального застосування сили у 2014 році».
Читайте також: Фонд держмайна отримав в управління активи та майно Януковича
Зазначається, що Верховний Суд наразі не здійснював розгляд фактів незаконної війни РФ проти України, оскільки апеляційний розгляд «відбувався до повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року», але суддя Верховного Суду лорд Карнват зазначив, що подальшу поведінку Росії неможливо ігнорувати.
В Мінфіні наголосили, що Росії наразі доведеться здійснити повне розкриття інформації у справі стосовно дій направлених проти України та «відповісти за свої жахливі вчинки по відношенню до України у процесі відкритого судового розгляду в англійському суді».
«Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що в подальшому були використані Росією як один з інструментів зброї проти України. Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій», — пояснили в міністерстві.
Передісторія
У грудні 2013 року президент
Облігації на $3 млрд були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.
У 2015 році, Україна домовлялася про реструктуризацію цих євробондів, але від Росії згоди щодо реструктуризації єврооблігацій на $3 млрд Україна не отримала. Термін їхнього погашення — 20 грудня 2015 року.
У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату $3 млрд за єврооблігаціями.
Коментарі - 6
но победа Украины.
В декабре 2013 года президент Р Ф Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме $15 млрд из-за размещения украинских ценных бумаг
Т. е. в декабре 2013-го украинский президент договаривался с российским о кредите в $15 млрд.
Потом Украина начала совершать, хоть и маленькие, но победы.
И вот в марте 2023-го, спустя практически десятилетие с тех самых кредитных договоренностей, мы можем наблюдать, как много Украине удалось напобеждать. А если представим, сколько ещё ей предстоит победить, то просто дух захватывает и голова начинает кружиться.
Главное, что хуже уже точно не будет.
В 2014—2019 я надеялся, что мои украинские сограждане поймут, что страна свернула «не туда». Однако меня убеждали, что это как раз я ошибаюсь, и страна движется в правильном направлении. И если я не согласен, то мне следует собрать чемодан, и страну покинуть.
В 2019—2020 меня-таки удалось убедить, что со страной мне не по пути, кто бы из нас ни был прав относительно верности избранного курса.
В 2021-м, уже уехав из Украины, я надеялся, что правым или неправым не окажется никто. И мы просто пойдем каждый своей дорогой.
В 2022-м я надеялся, что мои уже бывшие сограждане все же одумаются, и поймут, куда завела их дорожка, выбранная в 2013—2014.
В 2023-м я надеюсь, что меня не забанят на Минфине, и я продолжу наблюдать и фиксировать хронологию новейшей украинской истории.
А кто те «все», что воруют унитазы, я не знаю. Я в других кругах вращаюсь, видимо ¯\_(ツ)_/¯
это так работает …
ты или с той стороны … или с этой …