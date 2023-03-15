Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі «боргу Януковича» на $3 мільярди

Верховний Суд Сполученого Королівства прийняв рішення, що справу, яка була ініційована Росією проти України, щодо єврооблігацій на суму $3 млрд, потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Справа стосується єврооблігацій, які було випущено у грудні 2013 році внаслідок примусу, здійснюваного Росією під час президентства Віктора Януковича.

РФ через довірену особу намагалась переконати англійський суд постановити рішення на користь Москви, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникнути детального дослідження судом своїх дій.

«Але, у кінцевому підсумку, Верховний Суд відхилив прохання Росії та справедливо визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів», — йдеться в повідомленні.

Як зазначив суддя Блер у своєму рішенні суду першої інстанції, позиція захисту України щодо примусу «є однозначно сильною», і «погрози Росії застосувати силу у 2013 році слід розглядати у контексті реального застосування сили у 2014 році».

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Зазначається, що Верховний Суд наразі не здійснював розгляд фактів незаконної війни РФ проти України, оскільки апеляційний розгляд «відбувався до повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року», але суддя Верховного Суду лорд Карнват зазначив, що подальшу поведінку Росії неможливо ігнорувати.

В Мінфіні наголосили, що Росії наразі доведеться здійснити повне розкриття інформації у справі стосовно дій направлених проти України та «відповісти за свої жахливі вчинки по відношенню до України у процесі відкритого судового розгляду в англійському суді».

«Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що в подальшому були використані Росією як один з інструментів зброї проти України. Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій», — пояснили в міністерстві.

Передісторія

У грудні 2013 року президент Р Ф Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі $15 млрд через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на $3 млрд були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У 2015 році, Україна домовлялася про реструктуризацію цих євробондів, але від Росії згоди щодо реструктуризації єврооблігацій на $3 млрд Україна не отримала. Термін їхнього погашення — 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату $3 млрд за єврооблігаціями.