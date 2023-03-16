НБУ планує послабити обмеження на валютному ринку, які були введені на початку 2022 року у зв'язку з війною, заявив голова банку Андрій Пишний на брифінгу.
Нацбанк поступово скасовуватиме обмеження на валютному ринку, які ввели на початку війни
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«Ми маємо стійкий намір та чітке бачення того, яким чином перейти до пом'якшення адміністративних обмежень та валютної лібералізації», – сказав він.
Пишний зазначив, що українська економіка минулого року отримала безпрецедентні обсяги ліквідності.
«Вони спричинили відповідний профіцит. Цей профіцит наразі створює для курсової стабільності достатньо вагомий ризик, тим більше якщо ми маємо намір перейти до валютної лібералізації», – сказав Пишний.
За його словами, надлишок коштів, який був сформований в українській економіці минулого року, повинен бути структурований за допомогою залучення банками коштів на строкові депозити з привабливими ставками, щоб дозволити НБУ зробити наступний крок.
Коментарі - 37
Скажите, вы не дружите с калькулятором ?
Покупаешь US2YT Под 6% в $$$ если больше ничего не знаешь и все. Но ты же даже не знаешь что это такое. Пиши себе свои писюльки, но не позорься, потому как мне даже стыдно за тебя
2. Гривня — це гра в неконтрольовану спекуляцію, оскільки який буде курс залежить не просто від ринку чи облікової ставки, а яким його виставлять. З цього випливає питання
3. Чи sustainable така спекуляція? Сьогодні виграв, а завтра програв? Давайте глянемо що там у довгу USD/UAH (20 і 10 років).
Для 20 років: USD/UAH 30% зростання в рік по курсу НБУ.
Для 10 років: USD/UAH 36% зростання в рік по курсу НБУ.
Или профессор не знает что у нас запрещены сейчас все SWIFT , и все инвестиционные платежи с карт , как с гривневых , так и с валютных .
Удачи желать не буду, неудачникам она не нужна
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/193727/
Тому така стратегія дає гарний запас
идут в прибыль банков
Какая разница, сколько процентов, если они выплачены не будут. Когда на счету накапливается больше 2к евро — вывожу заграницу, принципиально подальше от зеленых воров.
ЕАли только те, которые готовы милллионы положить на депозит под 6% годовых.
Это был официальный ответ, после того, как я пожаловался на банк ОТР в minfin.com.ua.
Так как я хотел открыть депозит в долларах США.