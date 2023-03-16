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16 березня 2023, 15:31 Читать на русском

Нацбанк поступово скасовуватиме обмеження на валютному ринку, які ввели на початку війни

НБУ планує послабити обмеження на валютному ринку, які були введені на початку 2022 року у зв'язку з війною, заявив голова банку Андрій Пишний на брифінгу.

НБУ планує послабити обмеження на валютному ринку, які були введені на початку 2022 року у зв'язку з війною, заявив голова банку Андрій Пишний на брифінгу.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«Ми маємо стійкий намір та чітке бачення того, яким чином перейти до пом'якшення адміністративних обмежень та валютної лібералізації», – сказав він.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми маємо стійкий намір та чітке бачення того, яким чином перейти до пом'якшення адміністративних обмежень та валютної лібералізації», – сказав він.

Пишний зазначив, що українська економіка минулого року отримала безпрецедентні обсяги ліквідності.

«Вони спричинили відповідний профіцит. Цей профіцит наразі створює для курсової стабільності достатньо вагомий ризик, тим більше якщо ми маємо намір перейти до валютної лібералізації», – сказав Пишний.

За його словами, надлишок коштів, який був сформований в українській економіці минулого року, повинен бути структурований за допомогою залучення банками коштів на строкові депозити з привабливими ставками, щоб дозволити НБУ зробити наступний крок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 37

+
+70
Vadim531
Vadim531
16 березня 2023, 15:44
#
Так повышайте ставки по депозитам если хотите чтоб кто-то туда деньги нес, а не так как сейчас через пипетку когда по 1−1,5% банки повышают ставку
+
0
Alex2006
Alex2006
16 березня 2023, 15:49
#
Вони і так непогано підвищені, до війни було 10−12%, зараз вже 17%
+
+264
MrDean
MrDean
16 березня 2023, 16:06
#
Ставка 25%, инфляция 30%…
Скажите, вы не дружите с калькулятором ?
+
0
Alex2006
Alex2006
16 березня 2023, 16:11
#
Якраз дружу, ситуацію з інфляцією пояснював тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/193777/
+
+60
MrDean
MrDean
16 березня 2023, 16:20
#
Алё, сынок. Я даже читать не буду.
Покупаешь US2YT Под 6% в $$$ если больше ничего не знаешь и все. Но ты же даже не знаешь что это такое. Пиши себе свои писюльки, но не позорься, потому как мне даже стыдно за тебя
+
+9
Alex2006
Alex2006
16 березня 2023, 16:27
#
Зрозуміло, я так і думав, що ви просто не вмієте рахувати :) +51% річних у доларовому еквіваленті не краще, ніж 6%? :) https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/198897/
+
+45
seaman
seaman
16 березня 2023, 17:37
#
Я за підтримку ЗСУ, але ваші +51% у юсд нагадує дурень думкою богатіє, якби та якби. А ті, хто не купив бакс по 45, що з ними, вже не +51%.
+
0
hisiheb945
hisiheb945
16 березня 2023, 19:38
#
1. Рахувати від тих хто купив по 45 це маніпуляція і не трохи.
2. Гривня — це гра в неконтрольовану спекуляцію, оскільки який буде курс залежить не просто від ринку чи облікової ставки, а яким його виставлять. З цього випливає питання
3. Чи sustainable така спекуляція? Сьогодні виграв, а завтра програв? Давайте глянемо що там у довгу USD/UAH (20 і 10 років).
Для 20 років: USD/UAH 30% зростання в рік по курсу НБУ.
Для 10 років: USD/UAH 36% зростання в рік по курсу НБУ.
+
+9
Alex2006
Alex2006
16 березня 2023, 19:59
#
Які 45? Ви взагалі дивились таблиці? Перше порівняння з курсу 41.9, друге — з курсу 40.65.
+
0
hisiheb945
hisiheb945
16 березня 2023, 21:50
#
Таблиці бачив, ви оперуєте терміном «Курс рівності», це що взагалі таке? Якщо НБУ відпустить або підвищить курс не враховуєте в це значення?
+
0
Alex2006
Alex2006
16 березня 2023, 21:58
#
Курс рівності, це той курс, при якому купівля долару буде так само вигідна, як і гривневий інструмент. Якщо курс буде вище позначки — тоді купівля долару була вигідніша, якщо курс буде нижче позначки — значить, гривневі інструменти у виграші
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 березня 2023, 20:24
#
Послушаю . и как вы из собираетесь приобрести ? с учетом запретов и комиссий ? запреты можно обойти как-то , но с такими комиссиями что вам эти 6% будут не милы .
+
0
MrDean
MrDean
16 березня 2023, 22:02
#
Я же говорил не знаешь, что вам расказывать если вы даже не знаете как IB счет открыть
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 березня 2023, 22:32
#
Черт , у меня есть аккаунт в IB , дальше профессор , дальше , как вы туда СЕЙЧАС заводить собрались . Под какой процент . Вы понимаете если по пути вы теряете 5% , то покупка трежурок принесет нулевую выгоду как минимум год .

Или профессор не знает что у нас запрещены сейчас все SWIFT , и все инвестиционные платежи с карт , как с гривневых , так и с валютных .
+
0
MrDean
MrDean
17 березня 2023, 0:28
#
То что у вас запрещено что-то, меня не особо волнует от слова совсем. Есть такие вещи которые в интернете не раскрывают. А своим «черт» ты показал свой великий интеллект от перечитки статей на форумах. Если руки не кривые мог бы прямо сейчас вывести до $50к/месяц без комисси, но вместо этого ты даже не ищешь как.

Удачи желать не буду, неудачникам она не нужна
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
16 березня 2023, 20:52
#
В твоїх разрахунках зростання курса 6% ,а депозит 13,5.А в житті зростання 20%, а депозит 13.
+
0
Alex2006
Alex2006
16 березня 2023, 21:50
#
Ні, долар не зростає на 20% щороку. Таке зростання буває лише під час криз, коли населення масово гребе валюту, чим влаштовує девальвацію. У іншій ситуації девальвація завжди нижча за гривневі інструменти.
+
0
hisiheb945
hisiheb945
16 березня 2023, 22:01
#
Це правда, однак чи легко передбачити кризу за 6 міс. чи за 12 міс? Штука в тому, що Treasury Bond можна продати в будь-який момент. Натомість у нас облігації працюють так як і строковий депозит.
+
0
Alex2006
Alex2006
17 березня 2023, 0:22
#
Раніше було пораховано, що той, хто замість купівлі долару по 25 у 2016 крутив гривню на депозитах, у 2022 уже мав еквівалент курсу 50.14 :)
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/193727/
Тому така стратегія дає гарний запас
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
16 березня 2023, 22:09
#
Даааа, вот зеля у власти и уже было 2 прыжка выше депозита, ждемс третий.Но самое противное,КУДА идут эти деньги
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 березня 2023, 22:36
#
До зели этого не было же ?

идут в прибыль банков
+
0
Alex2006
Alex2006
17 березня 2023, 0:24
#
При Зеленському було падіння до 23.5, якщо ви забули)
+
+42
bonv
bonv
16 березня 2023, 15:47
#
Розмиті обіцянки-цяцянки. Тьфу блін…
+
+106
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
16 березня 2023, 16:26
#
Главное встреча курсов НБУ/черного, и таблички с курсом вернуть на каждый угол.
+
+60
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
16 березня 2023, 16:40
#
Я боюсь нашої банківської системи. Причина не можливість отримати кредит на середню суму пересічному громадянину. Тільки вузький круг осіб під дібільноваті програми. Це мене бентежить сильно
+
+5
hisiheb945
hisiheb945
16 березня 2023, 19:21
#
Ну так, а ще кредити видають під 15% в той час як у багатих країнах 7−8%. Хз якщо чесно за рахунок чого середній українець має платити вдівчі більше відсотків ніж середній американець.
+
+96
Ave Bael
Ave Bael
16 березня 2023, 17:18
#
НБУ палкой загоняет покупать долговые бумаги обанкротившегося и проворовавшегося правительства, с четырех сторон подпертого костылями.

Какая разница, сколько процентов, если они выплачены не будут. Когда на счету накапливается больше 2к евро — вывожу заграницу, принципиально подальше от зеленых воров.
+
0
seaman
seaman
16 березня 2023, 17:44
#
Які гроші, які гроші, а трьохлітрова склянка вміщує 300к ойро. А чому коли 2к, а не 1к, або 3к?
+
+44
Alex2006
Alex2006
16 березня 2023, 17:46
#
Вчора були виплати по облігаціям, менше читайте странуЮа) Усе виплачують і будуть виплачувати.
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
16 березня 2023, 18:15
#
А що таке странаЮа? Пузир вже надувся
+
+15
Alex2006
Alex2006
16 березня 2023, 19:19
#
Ага, пузир, пружина, та інші казочки від кабанчиків)) Чули вже багато разів :)
+
+30
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
16 березня 2023, 20:05
#
Правильно продовай квартиру, машину, ще запозич грошей у знайомих і вкладайся, заробиш…Вспамятав , який курс гривні був, коли її вводили-1,6 за доллар, а зараз 38,7. Да кабанчик, це казки
+
0
Alex2006
Alex2006
16 березня 2023, 21:47
#
У вас якесь дивне сприйняття реальності. Мій фінансовий результат можете подивитись тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/198422/
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 березня 2023, 20:29
#
Тоже послушаю , как , с какими комиссиями ? 2к — это совсем немного , но все же , не проще просто наличными отложить ?
+
0
Faraday
Faraday
16 березня 2023, 21:27
#
5 років тут пишуть вже про «обанкротившегося и проворовавшегося правительства»
+
+15
Oleksii Alexey
Oleksii Alexey
16 березня 2023, 18:06
#
Банк ОТР Запорожье заявляет, что ему депозитчики не нужны!
ЕАли только те, которые готовы милллионы положить на депозит под 6% годовых.
Это был официальный ответ, после того, как я пожаловался на банк ОТР в minfin.com.ua.
Так как я хотел открыть депозит в долларах США.
+
0
Сергій Т
Сергій Т
16 березня 2023, 21:05
#
Плани позитивні. Сподіваємось на втілення.
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