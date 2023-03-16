Нацбанк поступово скасовуватиме обмеження на валютному ринку, які ввели на початку війни

НБУ планує послабити обмеження на валютному ринку, які були введені на початку 2022 року у зв'язку з війною, заявив голова банку Андрій Пишний на брифінгу.

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«Ми маємо стійкий намір та чітке бачення того, яким чином перейти до пом'якшення адміністративних обмежень та валютної лібералізації», – сказав він.

Пишний зазначив, що українська економіка минулого року отримала безпрецедентні обсяги ліквідності.

«Вони спричинили відповідний профіцит. Цей профіцит наразі створює для курсової стабільності достатньо вагомий ризик, тим більше якщо ми маємо намір перейти до валютної лібералізації», – сказав Пишний.

За його словами, надлишок коштів, який був сформований в українській економіці минулого року, повинен бути структурований за допомогою залучення банками коштів на строкові депозити з привабливими ставками, щоб дозволити НБУ зробити наступний крок.