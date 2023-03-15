Ощадбанк підвищив ставки на всі свої гривневі депозити

Підвищення нормативів обов'язкового резервування змушує великі банки розпочати боротьбу за вкладника, переглядаючи свої депозитні пропозиції. Скільки тепер можна заробити на вкладі у банку з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — розповість «Мінфін».

Фінансові ваговики вирішили підключитися до боротьби за дефіцитну гривню, яку доводиться акумулювати на коррахунках НБУ. Банки змушені це робити, виходячи зі збільшених обов'язкових нормативів резервування. Цього разу шість фінустанов підвищили дохідність депозитів у гривні, причому один із них — державний Ощадбанк.

Ощадбанк, зокрема, додав 2 в.п. до ставки за гривневими вкладами на 3 місяці (тепер вона становить 11,25% річних), та по 1,5 в.п. — до ставок вкладів на 6 та 12 місяців (12,25% та 13,25% річних відповідно).

Восток Банк додав 2 в.п. до дохідності вкладів на 12 місяців. Тепер ставка на ці строкові вклади сягнула 16% річних. Банк також додав 1 в.п. до дохідності вкладів на 3 місяці. На таких депозитах тепер можна заробити 13% річних. Водночас, на такі ж термінові вклади в доларі банк знизив ставку на 0,65 в.п., і тепер сплачує лише 0,1% річних.

Правекс Банк додав по 2 в.п. до ставок строкових вкладів у гривні на всі терміни, що пропонуються. Тепер банк сплачує за вкладами на 3, 6 та 9 місяців 7,5% річних, на вкладах на 12 місяців приватні вкладники тут заробляють 8% річних.

Райффайзен Банк збільшив дохідність гривневих вкладів на 6 та 12 міс на 1,5 в.п. — до 9% та 10% річних відповідно.

По 1 в.п. до ставок на всі види термінових вкладів додав ПУМБ. Тепер дохідність гривневих депозитів на 3 місяці становить 14% річних, на 6 місяців — 15% річних, на 9 місяців — 15,5%, та на 12 місяців — 16% річних.

Комінвестбанк збільшив дохідність гривневих депозитів на 3 місяці на 0,3 в.п. — до 13,1% річних, однак знизив ставку на вклади на 12 місяців на 2,85 в.п. — до 12% річних. Банк також знижував ставки в доларі та євро, відібравши по 0,65 в.п. від вкладів на 12 місяців в обох валютах. Дохідність за такими вкладами знизилася до 0,8% річних.

Кредит Дніпро Банк додав 1 в.п. до ставки на гривневі вклади на 12 місяців, збільшивши їхню дохідність до 18%.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.02.2023−13.03.2023.

* Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.02.2023−13.03.2023.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.02.2023−13.03.2023.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.