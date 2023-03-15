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15 березня 2023, 14:33 Читать на русском

Ощадбанк підвищив ставки на всі свої гривневі депозити

Підвищення нормативів обов'язкового резервування змушує великі банки розпочати боротьбу за вкладника, переглядаючи свої депозитні пропозиції. Скільки тепер можна заробити на вкладі у банку з депозитним портфелем від 2 млрд грн, — розповість «Мінфін».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Фінансові ваговики вирішили підключитися до боротьби за дефіцитну гривню, яку доводиться акумулювати на коррахунках НБУ. Банки змушені це робити, виходячи зі збільшених обов'язкових нормативів резервування. Цього разу шість фінустанов підвищили дохідність депозитів у гривні, причому один із них — державний Ощадбанк.

Ощадбанк, зокрема, додав 2 в.п. до ставки за гривневими вкладами на 3 місяці (тепер вона становить 11,25% річних), та по 1,5 в.п. — до ставок вкладів на 6 та 12 місяців (12,25% та 13,25% річних відповідно).

Восток Банк додав 2 в.п. до дохідності вкладів на 12 місяців. Тепер ставка на ці строкові вклади сягнула 16% річних. Банк також додав 1 в.п. до дохідності вкладів на 3 місяці. На таких депозитах тепер можна заробити 13% річних. Водночас, на такі ж термінові вклади в доларі банк знизив ставку на 0,65 в.п., і тепер сплачує лише 0,1% річних.

Правекс Банк додав по 2 в.п. до ставок строкових вкладів у гривні на всі терміни, що пропонуються. Тепер банк сплачує за вкладами на 3, 6 та 9 місяців 7,5% річних, на вкладах на 12 місяців приватні вкладники тут заробляють 8% річних.

Райффайзен Банк збільшив дохідність гривневих вкладів на 6 та 12 міс на 1,5 в.п. — до 9% та 10% річних відповідно.

По 1 в.п. до ставок на всі види термінових вкладів додав ПУМБ. Тепер дохідність гривневих депозитів на 3 місяці становить 14% річних, на 6 місяців — 15% річних, на 9 місяців — 15,5%, та на 12 місяців — 16% річних.

Комінвестбанк збільшив дохідність гривневих депозитів на 3 місяці на 0,3 в.п. — до 13,1% річних, однак знизив ставку на вклади на 12 місяців на 2,85 в.п. — до 12% річних. Банк також знижував ставки в доларі та євро, відібравши по 0,65 в.п. від вкладів на 12 місяців в обох валютах. Дохідність за такими вкладами знизилася до 0,8% річних.

Кредит Дніпро Банк додав 1 в.п. до ставки на гривневі вклади на 12 місяців, збільшивши їхню дохідність до 18%.

Банк бере участь у «Весняній підзарядці» — акції, яку проводить «Мінфін» для своїх читачів. Ще один учасник — Банк Глобус. Відкривайте депозитний вклад від 50 тис. грн, отримайте бонус від «Мінфіну» та шанс виграти грошовий приз: від 1 тис. грн до 15 тис. Можна відкрити депозит в обох банках та подвоїти свої шанси на виграш.

Акція триватиме з 1 березня до 30 квітня. Всі деталі про акцію можна дізнатися на сторінці «Бонус до депозиту».

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Укргазбанк 18,00% - 18,00% - 16,00% - 15,00% - - -
Кредит Дніпро Банк* 18,00% 1,00% - - 16,00% - 15,00% - - -
Банк Львів 17,00% - 16,00% - 15,00% - 14,00% - 5,00% -
Прокредит Банк 17,00% - - - 16,00% - 15,00% - 5,00% -
Сенс Банк 17,00% - 17,00% - 16,00% - 15,00% - 4,00% 10,00%
Акордбанк 17,00% - - - 17,00% - 17,00% - 6,00% -
Таскомбанк 16,00% - 16,00% - 15,50% - 12,00% - 4,00% -
А-Банк 16,00% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% -
ПУМБ 16,00% 1,00% 15,50% 1,00% 15,00% 1,00% 14,00% 1,00% - -
Восток Банк 16,00% 2,00% - - 15,00% - 13,00% 1,00% - -
МТБ Банк 15,50% - 16,00% - 16,50% - 15,00% - - -
Ідея Банк 14,50% - 13,80% - 15,00% - 15,00% - - -
Укрексвмбанк 14,50% - 14,50% - 13,50% - 12,30% - - -
Кредобанк 14,00% - - - 13,00% - 12,00% - - -
monobank 14,00% - 13,00% - 12,00% - 11,00% - - -
Унвверсал Банк 14,00% - - - 12,00% - 11,00% - - -
Альянс Банк 13,65% - 14,20% - 14,50% - 12,20% - 8,00% -
Ощадбанк 13,25% 1,50% - - 12,25% 1,50% 11,25% 2,00% - -
Комвнвестбанк 12,00% 2,85% - - - - 13,10% 0,30% - -
Кредв Агриколь Банк 10,00% - - - 10,00% - 8,00% - 1,00% -
Райффайзен Банк 10,00% 1,50% - - 9,00% 1,50% 6,50% - - -
Приватбанк 9,00% - 8,00% - 8,00% - 7,00% - 2,50% -
Правекс Банк 8,00% 2,00% 7,50% 2,00% 7,50% 2,00% 7,50% 2,00% - -
ОТП Банк 6,00% - 6,00% - 12,00% - 8,50% - 3,75% -
Південний - - - - 13,50% - 12,00% - 7,00% -
Укрсиббанк - - - - - - 3,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.02.2023−13.03.2023.

* Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

Долар США

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк

 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Сенс Банк 3,00% - - - 2,50% - 2,50% - 0,01% 1,99%
Таскомбанк 2,30% - 1,50% - 1,00% - 0,70% - - -
Банк Львів 1,75% - 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,25% -
Укрексімбанк 1,75% - 1,75% - 1,40% - 0,90% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,50% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% 0,65% - -
МТБ Банк 1,35% - 1,40% - 1,30% - 1,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Акордбанк 1,10% - - - 0,70% - 0,50% - 0,10% -
Комінвестбанк 0,80% 0,65% - - - - - - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,25% - 0,15% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - 0,15% - - -
Ідея Банк 0,30% - 0,25% - 0,20% - 0,10% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,01% -
0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Універсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Кредобанк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - 0,25% -
Укрсиббанк - - - - - - 2,50% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.02.2023−13.03.2023.

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,20% - 0,70% - 0,50% - - -
Сенс Банк 1,75% - - - 1,25% - 1,25% - 0,01% 1,99%
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,25% -
МТБ Банк 1,25% - 1,30% - 1,20% - 1,00% - - -
Банк Львів 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,25% - 0,25% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Комінвестбанк 0,80% 0,65% - - - - - - - -
Укрексімбанк 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Прокредит Банк 0,50% - - - 0,50% - 1,00% - 0,01% -
Ідея Банк 0,25% - 0,20% - 0,15% - 0,10% - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - 0,11% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,01% -
Універсал Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
monobank 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Акордбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,10% -
Кредит Дніпро Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Кредобанк 0,01% - - - 0,01% - - - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - - - 1,50% - - -
Креді Агриколь Банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.02.2023−13.03.2023.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
15 березня 2023, 14:40
#
Пффф…клоуны государственные. Кто же размещает депо на 12 месяцев ?
+
0
Андрюха Луганський
Андрюха Луганський
15 березня 2023, 14:59
#
У привата є безстроковий під 14% річних (для військових);
У райфа є безстроковий до 4.25% річних (, але щось писали про зниження ставки)
+
+30
bonv
bonv
15 березня 2023, 15:15
#
Нищенські відсотки як зневага до народу. При такій інфляції.
+
+30
Vadim531
Vadim531
15 березня 2023, 15:21
#
Курам на смех эти ставки, минимум долно быть 20% при нынешних условиях налогообложения депозитов
+
+15
Kaleso
Kaleso
15 березня 2023, 15:29
#
Під час війни тільки бігти в банки і нести туди гроші…
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