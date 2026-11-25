Голова Національного банку Андрій Пишний розповів , які запобіжники передбачені в законі про віртуальні активи, ухваленому Верховною Радою 25 листопада. Серед них — перевірка структури власності криптокомпаній, контроль за допуском іноземних токенів на український ринок та єдині вимоги для українських і закордонних учасників.

Контроль за допуском іноземних токенів, перевірка структури власності криптокомпаній та однакові вимоги до українських і закордонних учасників ринку. Пишний назвав три ключові питання, які вдалося врегулювати. Фото:

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Що зміниться для іноземних токенів

Одним із ключових питань під час доопрацювання законопроєкту став допуск іноземних токенів на український ринок. У НБУ звернули увагу на ризик неконтрольованого обігу цифрових активів, які фактично можуть виконувати функції електронних грошей.

У фінальній редакції документа передбачили механізми контролю за допуском таких активів. Пишний пояснив, що це має запобігти ситуації, коли токени, які за своїми функціями наближаються до електронних грошей, обертатимуться без належного регулювання.

Однакові вимоги для українських та іноземних компаній

Ще одне питання стосувалося умов роботи учасників крипторинку. За словами голови НБУ, попередня редакція законопроєкту містила регуляторні прогалини, які могли створювати нерівні умови для українських та іноземних компаній.

Зокрема, такі прогалини могли дозволяти окремим учасникам обходити встановлені вимоги та уникати нагляду. У фінальному тексті закону ці положення усунули.

Пишний також наголосив, що під час доопрацювання документа було принципово важливо прибрати норми, які могли створювати передумови для монополізації ринку та корупції.

Як перевірятимуть власників криптокомпаній

Окремий блок змін стосується авторизації компаній, які надаватимуть послуги з віртуальними активами. Закон передбачає прозорі процедури допуску на ринок і можливість перевіряти структуру власності таких компаній.

Це питання Пишний пов'язав із ризиком проникнення російського капіталу в український крипторинок.

«Це важливо для мінімізації корупційних ризиків та недопущення на ринок російського капіталу», — зазначив голова НБУ.

Хто контролюватиме учасників ринку

Закон також закріплює розподіл регуляторних повноважень між Національним банком і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

НКЦПФР авторизуватиме та здійснюватиме нагляд за надавачами послуг у сфері віртуальних активів. Виняток становитимуть компанії, які обмінюють віртуальні активи на кошти.

За цю діяльність, а також за авторизацію та нагляд за емітентами токенів електронних грошей відповідатиме НБУ.

Пишний пояснив, що для Національного банку було важливо не допустити послаблення його повноважень щодо забезпечення цінової та фінансової стабільності.

«За умови якісного системного регулювання розвиток ринку віртуальних активів та забезпечення цінової і фінансової стабільності — цілком сумісні завдання», — написав він.

Новий закон також враховує основні підходи європейського регламенту MiCA, який встановлює правила роботи ринку криптоактивів у ЄС. За оцінкою Пишного, це має сприяти інтеграції України до європейського фінансового простору.

Голова НБУ зауважив, що саме ухвалення закону ще не завершує роботу над регулюванням крипторинку. Попереду його практичне впровадження, а ефективність нової системи залежатиме від якості імплементації документа та взаємодії між регуляторами.

Нагадаємо

Верховна Рада 25 листопада 2026 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 10225-д, який запроваджує правила регулювання ринку криптовалют та оподаткування операцій із віртуальними активами.