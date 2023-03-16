ЄЦБ підвищив ставку до 3,5% річних

Європейський центробанк підвищив ключову ставку на 50 базисних пунктів з 3% до 3,5% на засіданні в четвер, 16 березня. На таке ж значення регулятор підняв ставку за депозитами — її було підвищено до 3%. Ставку за маржинальними кредитами було підвищено до 3,75%.

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Рішення ЄЦБ На попередньому засіданні в лютому ЄЦБ також підняв ставку на 50 базисних пунктів і заявив про намір зробити те саме на засіданні в березні, після чого оцінити ситуацію перед вибором подальшого спрямування своєї грошово-кредитної політики.

Аналітики Bloomberg Economics прогнозували, що на засіданні цього тижня Європейський центральний банк відмовиться від більш раннього прогнозу підвищення процентної ставки на 50 базисних пунктів і підвищить її лише на 25 б.п. на тлі побоювань щодо стану фінансового сектору. Читайте: Власникам євро — «пристібнутися»: які загрози несуть рішення ФРС та ЄЦБ Проблеми у швейцарському Credit Suisse, які послідували за крахом американських банків Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Capital, позбавили аналітиків впевненості в тому, що раніше заплановане підвищення справді відбудеться.

У пресрелізі ЄЦБ заявив, що планує підвищувати ставки на наступних засіданнях, а рішення залежатиме від прогнозу щодо інфляції та економіки.

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Метою регулятора є повернення інфляції до її середньострокового цільового рівня 2%. Інфляція в єврозоні (CPI) у лютому, за попередньою оцінкою, досягла 8,5%, повідомляло Статистичне управління Європейського Союзу (Eurostat). Інфляція виявилася вищою за прогноз — опитані Reuters експерти очікували показника на рівні 8,2%.

Інфляція трохи сповільнилася порівняно з рівнем 8,6% у січні 2023 року. Найвища річна інфляція за підсумками лютого була зафіксована у Латвії (20,1%), Естонії (17,8%) та Литві (17,2%), а найнижча — у Люксембурзі (4,8%), Бельгії (5 ,5%) та Іспанії (6,1%). Максимальний рівень інфляції в єврозоні було зафіксовано у жовтні 2022 року на рівні 10,6%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в лютому 2023 року ЄЦБ підняв усі три ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів і заявив про намір збільшити їх на таку ж величину і в березні.

Більшість опитаних Financial Times та Bloomberg аналітиків очікували, що регулятор підніме ставки на 50 б.п., як і планував.