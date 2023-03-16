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16 березня 2023, 15:41 Читать на русском

ЄЦБ підвищив ставку до 3,5% річних

Європейський центробанк підвищив ключову ставку на 50 базисних пунктів з 3% до 3,5% на засіданні в четвер, 16 березня. На таке ж значення регулятор підняв ставку за депозитами — її було підвищено до 3%. Ставку за маржинальними кредитами було підвищено до 3,75%.

Європейський центральний банк підвищив ключову ставку на 50 базисних пунктів — з 3% до 3,5% - на засіданні у четвер, 16 березня.
Фото: psm7.com

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Рішення ЄЦБ

На попередньому засіданні в лютому ЄЦБ також підняв ставку на 50 базисних пунктів і заявив про намір зробити те саме на засіданні в березні, після чого оцінити ситуацію перед вибором подальшого спрямування своєї грошово-кредитної політики.

Аналітики Bloomberg Economics прогнозували, що на засіданні цього тижня Європейський центральний банк відмовиться від більш раннього прогнозу підвищення процентної ставки на 50 базисних пунктів і підвищить її лише на 25 б.п. на тлі побоювань щодо стану фінансового сектору.

Читайте: Власникам євро — «пристібнутися»: які загрози несуть рішення ФРС та ЄЦБ

Проблеми у швейцарському Credit Suisse, які послідували за крахом американських банків Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Capital, позбавили аналітиків впевненості в тому, що раніше заплановане підвищення справді відбудеться.

У пресрелізі ЄЦБ заявив, що планує підвищувати ставки на наступних засіданнях, а рішення залежатиме від прогнозу щодо інфляції та економіки.

Читайте також: Мін'юст США розпочав розслідування краху Silicon Valley Bank

Метою регулятора є повернення інфляції до її середньострокового цільового рівня 2%. Інфляція в єврозоні (CPI) у лютому, за попередньою оцінкою, досягла 8,5%, повідомляло Статистичне управління Європейського Союзу (Eurostat). Інфляція виявилася вищою за прогноз — опитані Reuters експерти очікували показника на рівні 8,2%.

Інфляція трохи сповільнилася порівняно з рівнем 8,6% у січні 2023 року. Найвища річна інфляція за підсумками лютого була зафіксована у Латвії (20,1%), Естонії (17,8%) та Литві (17,2%), а найнижча — у Люксембурзі (4,8%), Бельгії (5 ,5%) та Іспанії (6,1%). Максимальний рівень інфляції в єврозоні було зафіксовано у жовтні 2022 року на рівні 10,6%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в лютому 2023 року ЄЦБ підняв усі три ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів і заявив про намір збільшити їх на таку ж величину і в березні.

Більшість опитаних Financial Times та Bloomberg аналітиків очікували, що регулятор підніме ставки на 50 б.п., як і планував.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+25
bonv
bonv
16 березня 2023, 15:46
#
Як і очікувалось.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
16 березня 2023, 16:15
#
ФРС тоже на 50 б.п с 4.75 — до 5.25 … Тоже ждёшь…
+
+25
Kaleso
Kaleso
16 березня 2023, 16:55
#
Курс верх в Україні?
+
+25
yarg
yarg
16 березня 2023, 17:08
#
Ракетой :) .
+
0
bankir3
bankir3
16 березня 2023, 18:50
#
Більшість вважає, що підняття буде на +0,25% - інфляцію то Штати збили — зростання відсутнє
+
+10
Rubi0
Rubi0
16 березня 2023, 18:59
#
Нам такая Европа с инфляцией под 20% не нужна.
+
+10
yarg
yarg
16 березня 2023, 19:48
#
Никто и не заставляет. Болгария давно в ЕС , а на евро не переходит.
+
0
agfromua
agfromua
16 березня 2023, 22:37
#
Согласно Евростату средняя инфляция по ЕС за 2022 составила 9,2%, а в БГ 16%+. Потому с еврозону и не берут. Плюс не приняты некоторые правки к отдельным законам и бардак с правительством и Народным собранием, которые сменяются одно за другим. Пока отложили с 24-го на 25-й год…
+
0
Rubi0
Rubi0
16 березня 2023, 22:45
#
Если нет еврозоны, то тогда смысл вообще теряется. Ипотеки и автокредиты по 20% и у нас есть
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 березня 2023, 3:01
#
Телега пишет. ❗️Сегодня просто посреди улице в Килие, похитили 2-х моряков, которые вышли по заданию капитана — расточить деталь. Их заставили сесть в автобус люди в военной форме,завезли в Измаил и держат в спортзале, телефоны у них разрядились. Моряки числятся за государственной фирмой и перевозят зерно по приказу государства, капитан наставник сейчас находится в Измаиле, но в разговоре с военкомом последний дал понять,что никого не выпустят и по его словам, будут служить все. И не кому не нужна мед. комися , она у них для галочки, так что пройдут все.
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