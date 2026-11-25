Колишнім депутатам Верховної Ради УРСР можуть призначити довічні виплати з державного бюджету. Їхній розмір пропонують встановити на рівні 80% зарплати чинного народного депутата. Серед майже 400 людей, які отримали статус «засновників сучасної України», є колишні високопосадовці, причетні до передачі Росії українських бомбардувальників і крилатих ракет. Журналісти проєкту «Схеми» з’ясували , як планували нараховувати ці гроші та хто може їх отримати.

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Як хочуть нараховувати довічні виплати

Механізм виплат пропонують закріпити поправкою до законопроєкту № 16011 про приватизацію державного майна. Її автором став народний депутат від «Батьківщини» Сергій Тарута. 20 листопада парламентський комітет з питань економічного розвитку врахував цю пропозицію до другого читання.

За задумом, колишні депутати з відповідним статусом зможуть за власною заявою отримувати щомісячне довічне утримання в розмірі 80% зарплати чинного народного депутата, який входить до парламентського комітету. До розрахунку входитимуть посадовий оклад і надбавки. Виплати нараховуватимуть із дня отримання статусу, а їхній розмір автоматично переглядатимуть після підвищення депутатських зарплат.

Фінансувати утримання планують із держбюджету. Скільки це коштуватиме, поки невідомо. Журналісти «Схем» звернулися до Тарути із запитанням про можливі витрати, але на момент публікації відповіді не отримали.

Хто потрапив до списку «засновників»

Статус «засновника сучасної України» отримали 386 осіб. Це колишні депутати Верховної Ради УРСР, які голосували за Декларацію про державний суверенітет або Акт проголошення незалежності. Перелік затвердив голова парламенту Руслан Стефанчук 24 серпня 2026 року. Серед його фігурантів є колишній президент Леонід Кучма, екс прем'єр-міністр Валерій Пустовойтенко та колишній перший віцепрем'єр Анатолій Кінах.

Останні двоє привернули увагу журналістів через угоду 1999 року про передачу Росії української стратегічної авіації та ракет у рахунок газових боргів.

За даними «Схем», Пустовойтенко підписав із тодішнім прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним документ про передачу 11 бомбардувальників Ту-160 і Ту-95МС та 575 крилатих ракет Х-55. Кінах, який тоді обіймав посаду першого віцепрем'єра, погодив угоду й надіслав іншим міністрам лист із позначкою «терміново». Верховна Рада її не розглядала.

Як встановили журналісти, частину переданих ракет Росія вже використала для ударів по українських містах, а шість колишніх українських Ту-160 досі перебувають на озброєнні російської армії.

Пустовойтенко заявив «Схемам», що не пам'ятає передачі бомбардувальників. Кінах відповів: «Я несу персональну відповідальність за свою державу. Ніс, несу і буду нести, щоб ви не задавали більше мені таких питань».

Кучма назвав передачу зброї «технічно і економічно вигідною та не несла реалістичних загроз». Водночас він визнав, що наприкінці свого другого президентського терміну вже не передав би Росії навіть значно менш руйнівної зброї.

Чому виникли питання до списку

Закон забороняє надавати статус «засновника» людям, чиї дії були спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення її суверенітету або створення загрози національній безпеці. Однак конкретні критерії в документі не прописані.

Рішення щодо кандидатів ухвалює спеціальна комісія на чолі з віцеспікером Верховної Ради Олександром Корнієнком. До її складу також увійшли Сергій Тарута, народні депутати та голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

Останній повідомив журналістам, що Інститут не рекомендував надавати статус Пустовойтенку та Кінаху. Народний депутат Роман Лозинський також виступив проти їхнього включення до списку.

За його словами, комісія обговорювала підстави для відмови, зокрема голосування за Харківські угоди 2010 року, мовний закон Ківалова-Колесніченка та так звані «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.

У вересні 2026 року Лозинський разом із депутатами Володимиром В'ятровичем і Ганною Бондар зареєстрував альтернативний законопроєкт. Він пропонує розширити перелік підстав для відмови у статусі та врегулювати питання подвійних виплат.

Чи запровадять виплати

Поправку про довічне утримання включили до законопроєкту про приватизацію, хоча ці питання безпосередньо не пов'язані. Головне юридичне управління Верховної Ради звернуло на це увагу у своїх зауваженнях до документа.

25 листопада парламент мав розглянути законопроєкт № 16011 у другому читанні, але голосування не відбулося через дострокове завершення засідання.

Отже, довічні виплати поки не запроваджені. Для цього Верховна Рада має ухвалити відповідні зміни. Також залишається відкритим питання, скільки людей скористаються таким правом і скільки грошей на це знадобиться з державного бюджету.