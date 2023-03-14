Найкращий відгук лютого: клієнт Привату не зміг зняти долари з рахунку, бо тепер мінімальна сума замовлення — $300

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у лютому. Ним став клієнт Приватбанку під ніком OlegAn79 , який розповів, як не зміг зняти зі свого рахунка $200. Причина — нові правила банку щодо мінімальної суми замовлення готівки. Його досвід може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

Автор відгуку пише, що донедавна замовляв та успішно отримував по 150 і 250 доларів, проте тепер не може цього зробити.

«50 доларів вони перестали видавати — „бо проблеми з готівкою“. А сьогодні (13 лютого, — ред.) я раптом дізнаюся, що не можу замовити 200 дол. „Мінімальна сума замовлення 300 USD“», — розповів клієнт.

Користувач цікавиться, хто вирішує, яка має бути мінімальна сума замовлення валюти.

«Чому саме 300 доларів? Ліпіть уже 3000!!! Щоб ніхто не міг нічого зняти!!!», — обурюється OlegAn79.

Що відповів банк

У службі підтримки Приватбанку відповіли, що мінімальне замовлення на валюту тепер справді становить 300 доларів.

«Дійсно, мінімальна сума персонального замовлення готівки: 20 000 грн, 300 доларів або євро. Отримати готівку без попереднього замовлення також можливо за наявності в обігу каси», — повідомили в банку.

Більш розгорнутої відповіді на запит «Мінфіну», чому банк встановив саме такі ліміти і які є варіанти у клієнта забрати суму у валюті меншу за 300 євро чи доларів, у Приватбанку не дали.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.