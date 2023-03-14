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14 березня 2023, 10:17 Читать на русском

Найкращий відгук лютого: клієнт Привату не зміг зняти долари з рахунку, бо тепер мінімальна сума замовлення — $300

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у лютому. Ним став клієнт Приватбанку під ніком OlegAn79, який розповів, як не зміг зняти зі свого рахунка $200. Причина — нові правила банку щодо мінімальної суми замовлення готівки. Його досвід може бути корисним іншим читачам «Мінфіну».

Редакція Мінфіну визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у лютому.

Автор відгуку пише, що донедавна замовляв та успішно отримував по 150 і 250 доларів, проте тепер не може цього зробити.

«50 доларів вони перестали видавати — „бо проблеми з готівкою“. А сьогодні (13 лютого, — ред.) я раптом дізнаюся, що не можу замовити 200 дол. „Мінімальна сума замовлення 300 USD“», — розповів клієнт.

Користувач цікавиться, хто вирішує, яка має бути мінімальна сума замовлення валюти.

«Чому саме 300 доларів? Ліпіть уже 3000!!! Щоб ніхто не міг нічого зняти!!!», — обурюється OlegAn79.

Що відповів банк

У службі підтримки Приватбанку відповіли, що мінімальне замовлення на валюту тепер справді становить 300 доларів.

«Дійсно, мінімальна сума персонального замовлення готівки: 20 000 грн, 300 доларів або євро. Отримати готівку без попереднього замовлення також можливо за наявності в обігу каси», — повідомили в банку.

Більш розгорнутої відповіді на запит «Мінфіну», чому банк встановив саме такі ліміти і які є варіанти у клієнта забрати суму у валюті меншу за 300 євро чи доларів, у Приватбанку не дали.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

  • Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
  • Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.
  • У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.
  • Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 23

+
0
bonv
bonv
14 березня 2023, 10:22
#
Є бажання зняти більше ніж дозволяє ліміт але не можна. У кожного свої проблеми:))
+
0
bonv
bonv
14 березня 2023, 10:23
#
Приз в 500 грн — вже смішно:)
+
+120
brigadirius
brigadirius
14 березня 2023, 10:27
#
Смішно буде коли за ці 500 грн. прийдеться звітувати в податковій.
+
+11
AlexZerg
AlexZerg
14 березня 2023, 10:54
#
І заплатити 18%+1,5%
+
0
brigadirius
brigadirius
14 березня 2023, 10:59
#
Платити 18+1,5 потрібно тільки у випадку, якщо «редакція мінфіна» не надасть довідку про суму стягнених податків з суми винагороди.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 березня 2023, 11:01
#
Вообще то в нашей стране есть понятие — не облагаемый налогом минимальный доход.
+
0
brigadirius
brigadirius
14 березня 2023, 11:13
#
Це стосується лише основної зарплати. Так що з 500 грн, по закону податки повинні платитися.
+
+30
matroskin
matroskin
14 березня 2023, 10:34
#
Та ну, так мінімальна 300$, а якщо менше видають без замовлення.
Аналогічно по грн, там мінімальна замовлення наче 15к, то це ж не значить що 1000 знять не можна.
+
+11
ankrem
ankrem
14 березня 2023, 10:58
#
А чи видають без замовлення валюту ?
+
0
BatonUA
BatonUA
14 березня 2023, 11:34
#
Так, якщо є у касі
+
+11
lru
lru
14 березня 2023, 12:38
#
В кассах мелких денег у них нет вообще. Еле еле забрал 2670 у.е. и больше моей ноги в этом банке не будет. Только мелкие расчёты в гривне.
+
0
matroskin
matroskin
14 березня 2023, 12:05
#
Ну в межах 300$-так, сам не раз знімав. Перший раз сам в касі питав, як зняти 200 коли ліміт 300, відповіли, що до 300 видають так і зразу видали. Може автору надо було саме 184$, то звісно всього номіналу купюр може не бути, але сотками без проблем.
+
0
lru
lru
14 березня 2023, 12:36
#
В других банках вплоть до доллара выдают. Это искусственная проблема, чтоб вы деньги не снимали и держали их на карте в банке. Но это в интересах этого банка, а не в ваших.
+
0
matroskin
matroskin
14 березня 2023, 13:07
#
Та сто пудов, как раз Ваши оставшиеся 3 доллара на счете это основа банка. :)
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 березня 2023, 10:50
#
Более развернутого ответа на запрос «Минфина», почему банк установил именно такие лимиты и какие варианты у клиента забрать сумму в валюте менее 300 евро или долларов, в Приватбанке не дали

Может редакции будет интересно, так «Приват» даже не отвечает на официальный запрос от следователя после внесения в ЕРДР… А вы тут с такими вопросами…
+
+41
lru
lru
14 березня 2023, 12:34
#
Потому, что у них крыша — НБУ. Вся проблема в регуляторе. Полностью ручное управление и подходы. Зато Айбокс банк сразу кинули в ликвидацию. Выборочный подход. Это ничего общего не имеет с рыночной экономикой. Это как при Советском союзе — ручное административное управление. У нас государство в государстве. Кто там следователь такой в этой госмашине, где наверху решают все ручками, а не по закону. У нас по прежнему госпредприятия это высшая ступень, а частный бизнес это низшая степень. Все как при Советском союзе. А возглавляет это все наш президент. Все кумовья его сидят на высших должностях, включая нового Главу НБУ Андрея Пышного, который является кумом Андрея Ермака. Я уже молчу про его новую политику — искусственного завязывания и замораживания гривневой ликвидмассы, что создало на валютном рынке перекос спроса и предложения. Поэтому мы видим курс 38.2. Это все ручками сделано новым главой НБУ. И это кидалово для вкладчиков, которых он затащил 4 месяца назад в конвертационные депозиты. Раньше была валюту купить. А сейчас проблема гривну купить если у тебя есть валюта. Это маразм.
+
0
Volodymyr Dozirtsiv
Volodymyr Dozirtsiv
14 березня 2023, 13:15
#
+1 НБУ дуже дивно відповідає на скарги щодо діяльності Привата. На ТАСКОМБАНК більш-менш адекватно. а на приват відповіли в стилі - ну буває, технічні помилки. потерпіть
+
+11
ankrem
ankrem
14 березня 2023, 10:59
#
Валютний депозит можна було відкрити на 2600$. Для замовлення на зняття було доступно 2400$, а 200$ лишалось на інший раз. Думаю щоб інший раз настав не швидко, то і підвищили.
+
0
Volodymyr Dozirtsiv
Volodymyr Dozirtsiv
14 березня 2023, 11:51
#
Аналогічно в інших банках. бо НБУ в постанові не написав по якому курсу рахувати еквівалент 100 тис грн в добу — по комерційному, НБУ чи якомусь ще третьому. тому банки рахують як хочуть
+
0
lru
lru
14 березня 2023, 12:23
#
Я писал жалобу в НБУ по поводу какой курс использовать при выдаче валютных депозитов. Они мне ответили — коммерческий. Хотя все банки используют официальный. В Постанове действительно чётко не прописано, но можно использовать по аналогии п. 12 Постановы 18, где указано что 6ти месячные депозиты возвращаются по официальному курсу. А вообще это позор регулятору. Качество зак-ва на уровне плинтуса. Потом бьешься как рыба об стекло.
+
+41
FogBRD
FogBRD
14 березня 2023, 11:16
#
Отсюда вывод — не ложите там где не можете взять.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 березня 2023, 11:23
#
10 у.е в будущем.по курсу 50 грн.= Приз 500грн
+
+9
lru
lru
14 березня 2023, 12:20
#
Поддерживаю отзыв. У меня также была проблема снять 2670 у.е. Можно было заказать только 2400 у.е. 70 у.е. вообще заказать невозможно. И в кассе 3х отделений их нигде не было. Был конфликт в банке. Даже сирену на меня включали) Сейчас маразм банка ужесточился. Не пользуетесь этим банком и обходите его десятой дорогой. Клиент для них ничто. Это зажравшийся государственный банк с частным названием и частной системой ИТ, созданной им Дубилетом (сейчас Монобанк). Там где государство собственник — это везде катастрофа. А в Приватбанке работают полные имбицилы. И кстати НБУ этот банк полностью покрывает. У нас рыба гниет с головы. НБУ это та гнилая рыба, которая создает все экономические проблемы и проблемы для клиентов в Украине. Поэтому я не верю ни в какие инвестиции после войны. У нас Советский союз и ручное управление во всем.
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