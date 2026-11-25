Національний банк України встановив офіційний курс долара на четвер, 26 листопада 2026 року, на рівні 45,27 грн, що на 8 копійок менше, ніж напередодні. Євро подешевшав на 7 копійок — до 49,53 грн. Про це свідчать дані Національного банку України .

Національний банк України встановив офіційний курс долара на четвер, 26 листопада 2026 року, на рівні 45,27 грн, що на 8 копійок менше, ніж напередодні.

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Офіційний курс валют на 26 листопада

За даними регулятора, офіційні курси основних іноземних валют становитимуть:

Долар США — 45,27 грн, порівняно з 45,35 грн 25 листопада.

Євро — 49,53 грн, порівняно з 49,60 грн напередодні.

Таким чином, гривня зміцнилася щодо обох валют після їхнього подорожчання попередніми днями.

Як змінився курс за останні дні

Зниження офіційного курсу долара відбулося після двох днів зростання.

На 24 листопада Нацбанк встановив курс американської валюти на рівні 45,08 грн, а на 25 листопада підвищив його на 27 копійок — до 45,35 грн.

На 26 листопада долар подешевшав на 8 копійок. Попри це, порівняно з 24 листопада його офіційний курс залишається вищим на 19 копійок.

Аналогічна ситуація спостерігається з євро. На 24 листопада його офіційний курс становив 49,45 грн, на 25 листопада зріс до 49,60 грн, а на 26 листопада знизився до 49,53 грн.

Отже, за два дні європейська валюта залишається дорожчою на 8 копійок.