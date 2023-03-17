Постачальники харчів для ЗСУ закуповують продукти вдвічі дешевше, ніж продають їх Міноборони — «Схеми»

Постачальники харчування для військовослужбовців купують продукти за цінами подекуди вдвічі-втричі нижчими, ніж вказані у контрактах із Міністерством оборони України. Маржа для приватних фірм по найбільш «ходовим» продуктам для армії на багатомільярдних контрактах може скласти від 30% до 70%. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

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Журналісти отримали неопубліковані раніше контракти з вісьмома підрядниками Міноборони, а також внутрішню фінансову звітності цих фірм про закупівлю продуктів.

«Журналісти дійшли висновку, що навіть після того, як більшість постачальників справді частково знизили вартість у каталогу на продукти для армії, а дію контрактів обмежили трьома місяцями, з багатьох ключових позицій ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові», — йдеться в повідомленні.

Яблука купляють за 15 грн/кг, а продають за 51 грн

Наприклад, фірма «Актив Компані» залишила в оновленому контракті для армії ціну на яблука на рівні 51 грн за кілограм, і вже почала постачати їх у військові частини саме по такій ціні, що підтверджується видатковою накладною.

При цьому, проаналізувавши закриті фінансово-податкові звіти компанії «Схеми» з’ясували, що закупівельна ціна на яблука протягом листопада-лютого для цієї компанії становила всього 15 грн за кіло. Тобто націнка для війська на яблука, виходить, більша ніж утричі.

Інші постачальники також закуповують яблука по 15−16 грн за кілограм, але перепродають військовим у середньому майже вдвічі дорожче — по 25−28 грн за кіло.

Суттєво відрізняються закупівельні ціни і ціни в контрактах у випадку і з картоплею. У засекречені грудневі контракти з Міноборони постачальники заклали ціну на картоплю від 17,7 грн до 27 грн за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі — залишили 17,7 грн/кг.

При цьому, як з’ясували «Схеми», у грудні-січні вони закуповували її по ціні від 7,6 до 10,8 грн за кілограм.

«Тобто, „маржинальність“ для приватників, на цьому найбільш „масовому“ продукті все одно зберігається на рівні 40−50 відсотків навіть після зниження цін», — йдеться в розслідуванні.

Це стосується чотирьох із п’яти проаналізованих «Схемами» постачальників харчів для армії — вони продаватимуть армії картоплю майже вдвічі дороже, ніж самі її закуповують. І майже вдвічі дорожче, ніж вона представлена вроздріб у більшості мережевих супермаркетів України.

Яйця вже не по 17 грн, але все ще дорого

Ще один приклад — вартість яєць для Міноборони. Після скандалу, в контракті «Актив Компані» вони тепер вказані не по 17 грн, а по 9 за штуку. Така ж ціна і в більшості інших контрактів приватних армійських постачальників.

Водночас як «Схеми» змогли побачити з закритої податкової документації компаній, самі постачальники закуповують яйця за ціною від 5,4 до 6,3 грн за штуку. Тобто на шляху до армії вони дорожчають в середньому на 30−40%, незалежно від регіону постачання.

Ще один овоч, який становить вагому частину раціону для війська і закуповується у великих обсягах — це капуста. Здебільшого — звичайна, білоголова. Фірма «Актив компані», за оновленим контрактом продаватиме її за 22 грн. При цьому, «Схеми» виявили, що протягом грудня-січня ця фірма закупила цей товар у великих обсягах майже втричі дешевше, по 8,5 грн за кіло.

Зазначається, що усі розрахунки у цьому розслідуванні виконані із врахуванням ПДВ.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2−3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку.

Після чого Міністр оборони Олексій Резніков заперечував інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка — постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.