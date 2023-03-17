Постачальники харчів для ЗСУ закуповують продукти вдвічі дешевше, ніж продають їх Міноборони — «Схеми»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

17 березня 2023, 17:01 Читать на русском

Постачальники харчів для ЗСУ закуповують продукти вдвічі дешевше, ніж продають їх Міноборони — «Схеми»

Постачальники харчування для військовослужбовців купують продукти за цінами подекуди вдвічі-втричі нижчими, ніж вказані у контрактах із Міністерством оборони України. Маржа для приватних фірм по найбільш «ходовим» продуктам для армії на багатомільярдних контрактах може скласти від 30% до 70%. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

Постачальники харчування для військовослужбовців купують продукти за цінами подекуди вдвічі-втричі нижчими, ніж вказані у контрактах із Міністерством оборони України.
Фото: novynarnia.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Журналісти отримали неопубліковані раніше контракти з вісьмома підрядниками Міноборони, а також внутрішню фінансову звітності цих фірм про закупівлю продуктів.

«Журналісти дійшли висновку, що навіть після того, як більшість постачальників справді частково знизили вартість у каталогу на продукти для армії, а дію контрактів обмежили трьома місяцями, з багатьох ключових позицій ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові», — йдеться в повідомленні.

Яблука купляють за 15 грн/кг, а продають за 51 грн

Наприклад, фірма «Актив Компані» залишила в оновленому контракті для армії ціну на яблука на рівні 51 грн за кілограм, і вже почала постачати їх у військові частини саме по такій ціні, що підтверджується видатковою накладною.

При цьому, проаналізувавши закриті фінансово-податкові звіти компанії «Схеми» з’ясували, що закупівельна ціна на яблука протягом листопада-лютого для цієї компанії становила всього 15 грн за кіло. Тобто націнка для війська на яблука, виходить, більша ніж утричі.

Інші постачальники також закуповують яблука по 15−16 грн за кілограм, але перепродають військовим у середньому майже вдвічі дорожче — по 25−28 грн за кіло.

Суттєво відрізняються закупівельні ціни і ціни в контрактах у випадку і з картоплею. У засекречені грудневі контракти з Міноборони постачальники заклали ціну на картоплю від 17,7 грн до 27 грн за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі — залишили 17,7 грн/кг.

При цьому, як з’ясували «Схеми», у грудні-січні вони закуповували її по ціні від 7,6 до 10,8 грн за кілограм.

«Тобто, „маржинальність“ для приватників, на цьому найбільш „масовому“ продукті все одно зберігається на рівні 40−50 відсотків навіть після зниження цін», — йдеться в розслідуванні.

Це стосується чотирьох із п’яти проаналізованих «Схемами» постачальників харчів для армії — вони продаватимуть армії картоплю майже вдвічі дороже, ніж самі її закуповують. І майже вдвічі дорожче, ніж вона представлена вроздріб у більшості мережевих супермаркетів України.

Яйця вже не по 17 грн, але все ще дорого

Ще один приклад — вартість яєць для Міноборони. Після скандалу, в контракті «Актив Компані» вони тепер вказані не по 17 грн, а по 9 за штуку. Така ж ціна і в більшості інших контрактів приватних армійських постачальників.

Водночас як «Схеми» змогли побачити з закритої податкової документації компаній, самі постачальники закуповують яйця за ціною від 5,4 до 6,3 грн за штуку. Тобто на шляху до армії вони дорожчають в середньому на 30−40%, незалежно від регіону постачання.

Ще один овоч, який становить вагому частину раціону для війська і закуповується у великих обсягах — це капуста. Здебільшого — звичайна, білоголова. Фірма «Актив компані», за оновленим контрактом продаватиме її за 22 грн. При цьому, «Схеми» виявили, що протягом грудня-січня ця фірма закупила цей товар у великих обсягах майже втричі дешевше, по 8,5 грн за кіло.

Зазначається, що усі розрахунки у цьому розслідуванні виконані із врахуванням ПДВ.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомили, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2−3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку.

Після чого Міністр оборони Олексій Резніков заперечував інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка — постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
17 березня 2023, 17:13
#
Пенсии украинских прокуроров догнали пенсии британских коллег. Это при том,что британские прокуроры живут в десятки раз скромнее фантастически некоррумпированных украинских коллег. https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo/amp/229040-v-razy-bolshe-chem-v-srednem-po-strane-nazvan-razmer-pensiy-prokurorov-v-ukraine.html
+
0
lenta19
lenta19
17 березня 2023, 17:28
#
Дно
+
0
veritas69
veritas69
17 березня 2023, 17:35
#
Донятять на ЗСУ з усіх сторін
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Artem Durnev, Ivavita, Kkkos, veritas69, grey wolf, YouRi, Костянтин Щепановський и 33 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами