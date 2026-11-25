Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розглянути можливість помилування генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, якого звинуватили у причетності до постачання передових чипів до Китаю всупереч американським законам про експортний контроль. Однак Трамп вважає , що до такого кроку, найімовірніше, не доведеться вдаватися. Про це 25 листопада пише The Guardian. Заява пролунала напередодні слухань у комітеті Сенату США, на яких Хуанг має відповідати на запитання щодо експортного контролю.

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Трамп не виключив помилування глави Nvidia Дженсена Хуанга, якого підозрюють у причетності до незаконного постачання передових чипів до Китаю. Водночас президент США вважає, що до такого кроку не доведеться вдаватися.

«Це завжди варіант, гадаю, але не думаю, що в цьому буде потреба», — сказав Трамп.

Заява пролунала напередодні слухань у комітеті Сенату США, на яких Хуанг має відповідати на запитання щодо експортного контролю.

Приводом для звинувачень стала заява лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, який стверджує, що Хуанг постачав до Китаю передові чипи, порушуючи американські обмеження на експорт технологій. Шумер порівняв такі дії з продажем ракетних двигунів Радянському Союзу під час космічних перегонів.

Трамп, зі свого боку, закликав керівника Nvidia не ухилятися від відповідей на запитання сенаторів. Президент не бачить причин, через які Хуанг мав би скористатися П'ятою поправкою до Конституції США, що дає право не свідчити проти себе.

«Я хочу, щоб він просто сказав правду», зазначив Трамп в інтерв'ю New York Post.

Він також назвав Хуанга на 100% чесною людиною та дуже розумним керівником.

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Окрему увагу в цій історії привертають стосунки Хуанга з Еліс Хуанг, керівницею технологічної компанії Megaspeed. Вона не є родичкою гендиректора Nvidia. За даними, наведеними The Guardian, її підозрюють у зв'язках із китайською розвідкою та перенаправленні сучасних чипів до Китаю через компанію, що займається обслуговуванням центрів обробки даних. Сам Хуанг визнав, що мав із нею роман.

Історія вже вплинула на становище керівника Nvidia в компанії. У понеділок рада директорів повернула Хуанга на посаду після того, як Трамп, за його власними словами, втрутився в ситуацію та переконав керівництво, що топменеджер не становить загрози національній безпеці США.

Трамп також приписав собі заслугу в тому, що раніше переконав раду директорів повернути Хуанга на посаду. Тепер увага прикута до майбутніх слухань у Сенаті, де керівнику Nvidia доведеться відповідати на запитання про експорт американських технологій до Китаю.

Чому навколо глави Nvidia виник скандал

Скандал навколо Дженсена Хуанга розгорівся після повідомлень про його стосунки з Еліс Хуанг, колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed. Американські спецслужби підозрювали її у співпраці з китайською розвідкою. Сама компанія потрапила під увагу американської влади через можливе постачання до Китаю передових чипів Nvidia, експорт яких обмежений Вашингтоном.

8 листопада рада директорів Nvidia розпочала незалежне розслідування. До нього залучили спеціальний комітет із незалежних членів ради та зовнішніх юридичних консультантів. У компанії заявили, що не мають підстав вважати, ніби корпоративні секрети або національна безпека США опинилися під загрозою. Хуанг пообіцяв співпрацювати з перевіркою. Він також визнав подружню зраду та попросив вибачення у родини, колег і акціонерів.

11 листопада рада директорів ухвалила рішення про його відставку. Офіційно про звільнення Хуанга з посад генерального директора, президента та члена ради повідомили наступного дня. У компанії пояснили це його особистою поведінкою, яка не відповідала корпоративній етиці та внутрішнім стандартам Nvidia.

Однак 23 листопада рада директорів одностайно повернула Хуанга на посади президента і генерального директора та відновила його членство в раді. Рішення ухвалили після зустрічей із керівником. За словами компанії, рада переконалася в його щирості та здатності надалі очолювати Nvidia. Примітно, що ще 17 листопада керівництво компанії виключало можливість його повернення.

Скандал має значення не лише для самої Nvidia. Компанія є одним із провідних виробників чипів для штучного інтелекту, а її технології відіграють важливу роль у суперництві США та Китаю. Вашингтон обмежує постачання найпотужніших американських процесорів до КНР через ризик їхнього використання у військових і розвідувальних цілях. Саме тому підозри щодо можливого обходу експортних обмежень привернули увагу американських законодавців і стали предметом майбутніх слухань у Сенаті.

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