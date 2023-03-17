НБУ прокоментував інформацію щодо потенційного інвестора для Сенс Банку

Симеон Дянков, довірена особа, якій передано право управління частками власників Сенс Банку (Альфа-Банк) заявив , що команда банку знайшла потенційного інвестора з Польщі, який може викупити банк у підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена. В НБУ назвали це маніпуляцією.

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«НБУ не надавав пану Дянкову жодних доручень щодо проведення переговорів із пошуку потенційних інвесторів для Сенс Банку. У квітні 2022 року НБУ призначив Сімеона Дянкова довіреною особою, якій було передано право голосу за акціями, що опосередковано належать підсанкційним власникам істотної участі в АТ „Сенс Банк“, а також право брати участь в управлінні банком», — йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначив, що неодноразові згадки в інтерв'ю про те, що НБУ визначив для Дянкова певні завдання щодо «зменшення частки підсанкційних осіб серед акціонерів» та «пошуку інвестора» не відповідають дійсності і є маніпуляцією, яка може ввести в оману читачів.

«На своє письмове звернення до НБУ пан Дянков та пан Шпек отримали відповідь по суті, у якій йшлося про те, що враховуючи накладені на М. Фрідмана та П. Авена санкції Радою ЄС, а також санкції РНБОУ, що були застосовані до М. Фрідмана, П.Авена та А. Косогова, усі зазначені особи позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб до зняття санкцій», — заявили в НБУ.

Нацбанк наголосив, що зазначена відповідь дає однозначне розуміння, що українське законодавство не передбачає дозвільних механізмів для того, щоб підсанкційні особи скористалися правом на відчуження акцій банку до моменту зняття таких санкцій. А отже, жодних підстав для згаданих у публікації запланованих «зустрічей в НБУ та ОП» немає.

Лист від потенційного інвестора

«НБУ підтверджує отримання листа від потенційного інвестора, на який також була надана вичерпна відповідь по суті. До того ж, вкотре нагадуємо представникам банку, що відповідно до ст 34 Закону України „Про банки і банківську діяльність“ (Закон про банки) особа, яка має намір набути істотну участь у банку зобов’язана повідомити про свої наміри і одночасно подати до Національного банку повний пакет документів», — додав регулятор.

Також зазначається, що НБУ не отримав від зацікавленої сторони пакета документів, визначених Законом про банки і нормативно-правовими актами Національного банку, для погодження набуття істотної участі.

Комунікація банків із регулятором стосовно вищезазначених питань чітко визначена законодавством і не передбачає іншого формату звернень та переговорів.

«Як і у випадку з потенційною докапіталізацією банку на $1 млрд ми констатуємо, що необхідного пакета документів не було подано на розгляд НБУ», — заявив Нацбанк.

Зростання частки держави в банківському секторі

Стосовно застережень зростання частки держави в банківському секторі НБУ зазначив, що таке зростання зумовлено насамперед особливостями функціонування економіки під час війни, є вимушеним і тимчасовим її наслідком.

«Під час наших чисельних зустрічей та переговорів із міжнародними колегами ми неодноразово обговорювали ситуацію на банківському ринку, в тому числі й потенційні сценарії розвитку подій, з метою збереження фінансової стабільності. Можемо засвідчити повне розуміння з їхнього боку», — додав регулятор.

Він також підкреслив, що можливість націоналізації будь-якого системно важливого банку розглядатиметься Кабінетом Міністрів України на підставі та у спосіб, визначений законом.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що, за даними Financial Times, російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку (45%) за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову в обмін на зняття західних санкцій.