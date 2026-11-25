У середу, 25 листопада 2026 року, середня ціна бензину А-95 на українських АЗС знизилася на 69 копійок — до 81,57 грн за літр. Дизельне пальне подешевшало на 58 копійок — до 96,97 грн за літр. Вартість автогазу зменшилася на 10 копійок — до 61,88 грн за літр. Про це свідчать дані «Мінфіну».
Бензин і дизель продовжують дешевшати: скільки коштує пальне на АЗС 25 листопада
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Як змінилися ціни на пальне
За даними моніторингу, 25 листопада середня вартість преміального бензину А-95 становила 85,13 грн за літр, що на 69 копійок менше, ніж напередодні.
Звичайний бензин А-95 подешевшав на 69 копійок — до 81,57 грн за літр.
Бензин А-92 коштував у середньому 77,94 грн за літр, втративши за добу 30 копійок.
Дизельне пальне знизилося в ціні на 58 копійок — до 96,97 грн за літр, а автогаз подешевшав на 10 копійок — до 61,88 грн.
Ціни знижуються другий день поспіль. Зокрема, 24 листопада бензин А-95 подешевшав на 1,42 грн — до 82,26 грн за літр, а дизель — на 1,12 грн, до 97,55 грн.
Таким чином, лише за два дні середня вартість бензину А-95 зменшилася на 2,11 грн за літр, а дизельного пального — на 1,70 грн.
Скільки коштує бензин на популярних АЗС
Найнижчі ціни на бензин А-95 серед наведених мереж зафіксовано на заправках «Авантаж 7», де літр коштує 78,95 грн.
У мережі БРСМ-Нафта бензин А-95 продають за 79,08 грн за літр, на АЗС «Укрнафта» — за 79,90 грн.
На заправках UPG літр бензину А-95 коштує 80,90 грн, а в мережі BVS — 82,90 грн.
Найдорожче серед зазначених мереж бензин продають на ОККО та WOG — по 84,90 грн за літр.
Таким чином, різниця між найнижчою та найвищою ціною А-95 у цих мережах становить майже 6 грн за літр.
Де найдешевший дизель і автогаз
Дизельне пальне серед зазначених мереж найдешевше на АЗС «Авантаж 7» — 93,95 грн за літр.
На БРСМ-Нафта дизель коштує 94,13 грн, на «Укрнафті» — 95,90 грн, а на UPG — 96,13 грн за літр.
У мережі BVS дизельне пальне продають за 97,90 грн, тоді як на ОККО та WOG — по 99,90 грн за літр.
Щодо автогазу, найнижчу ціну серед наведених мереж пропонує «Авантаж 7» — 59,45 грн за літр.
На БРСМ-Нафта газ коштує 59,86 грн, на BVS — 59,90 грн, на «Укрнафті» — 61,05 грн, а на UPG — 61,90 грн.
Найвищі ціни на автогаз зафіксовано на ОККО та WOG — по 63,50 грн за літр.
Скільки коштує заправити повний бак
За середніми цінами станом на 25 листопада заправка 50-літрового бака бензином А-95 обійдеться приблизно в 4 079 грн.
Повний бак дизельного пального такого самого об'єму коштуватиме близько 4 849 грн, а автогазу — 3 094 грн.
Завдяки дводенному зниженню цін заправка 50 літрів бензину А-95 подешевшала приблизно на 106 грн, а дизельного пального — на 85 грн.
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