Головне за тиждень: транш від МВФ, зростання цін на пальне та обсяг готівки в Україні

США запровадили нові мита для 60 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа у п'ятницю, 24 липня, запровадила нові мита у розмірі 10% та 12,5% на товари з 60 торговельних партнерів, серед яких країни Європейського Союзу та Китай. Причиною стали звинувачення у недостатньому контролі за використанням примусової праці.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський підписав закони 4928-ІХ та 4929-ІХ про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів до 31 жовтня 2026 року. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

МВФ перерахував Україні майже $690 млн за новою програмою

Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою. «Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків», —мнаписав премєр-міністр Сергій Корецький.

ЄЦБ залишив процентні ставки без змін

Європейський Центробанк залишив три ключові ставки без змін за підсумками засідання 23 липня — на рівні 2,25%, 2,4% та 2,65%. ЄЦБ прагне повернути інфляцію до мети в 2% і прийматиме подальші рішення щодо ставки на основі даних, що надходять з інфляції та сполучених ризиків, а також економічних і фінансових даних.

Країни ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти росії

Країни Євросоюзу у четвер, 23 липня, погодили 21 пакет санкцій проти росії за її війну в Україні. Рішення було ухвалено на черговому засіданні постійних представників країн-членів ЄС після кількох тижнів переговорів, під час яких вони намагалися знайти компроміс щодо окремих обмежень. Тепер пакет має бути остаточно затверджений Радою ЄС.

Шість із семи нових маяків МВФ стосуються фіскальної політики

Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в рамках програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами першого її перегляду містить сім нових структурних маяків, шість з яких фіскальні.

Що станеться з курсом долара, кредитами, депозитами та ОВДП після рішення НБУ

Геополітична та економічна обстановка у світі та в Україні залишається дуже напруженою. Це вимагає від українських банків, бізнесу, громадян та НБУ оперативної реакції на зовнішні та внутрішні виклики. Одним із таких викликів є зростання цін.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних Сил України. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.

МВФ змінив прогноз для України: що буде з ВВП, інфляцією та держборгом

Міжнародний валютний фонд очікує, що у 2026 році зростання економіки України сповільниться до 1−1,6%. Це нижче за попередній прогноз, який у лютому передбачав зростання ВВП на 1,8−2,5%. Для порівняння, у 2025 році, за оцінкою МВФ, економіка України зросла на 1,8%. У 2027 році Фонд очікує прискорення зростання до 3,5%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Обсяг готівки в Україні наблизився до трильйона: яких банкнот та монет найбільше в обігу

Станом на 1 липня 2026 року в готівковому обігу України перебувало 970,8 млрд грн. За перше півріччя ця сума зросла на 44,5 млрд грн (на 4,8%).

Українські заправки лякають новими рекордними цінами. У чому причина?

В Україні знову злітають ціни на пальне. Однією з головних причин такого паливного розвороту є чергове загострення ситуації навколо Ірану та зростання нафтових котирувань на біржах. Але є й інші — суто українські — чинники. «Мінфін» розбирався, що відбувається на ринку пального, і до яких цін готуватися водіям.

Банки будуть аналізувати поведінку клієнтів: які перекази можуть викликати питання у НБУ

Національний банк України запропонував нові правила контролю платіжних операцій, які мають допомогти банкам та іншим учасникам ринку швидше виявляти нетипові платежі, шахрайські схеми та випадки неправомірного використання платіжної інфраструктури.

В Україні запустять купюру 2000 гривень: що можна було купити за неї 5 років тому і зараз

З вересня в Україні з’явиться купюра найбільшого номіналу — 2 тисячі гривень. Не секрет, що чим вища інфляція в країні, тим більшого номіналу купюри з’являються в обігу. «Мінфін» регулярно проводить власний моніторинг цін в Україні. І вирішив порівняти, що можна було купити на 2 тисячі гривень п’ять років тому та зараз.

Найбільші власники криптоактивів: хто потрапив до рейтингу

Аналітична платформа Arkham Intelligence оприлюднила рейтинг 100 найбільших власників криптоактивів за обсягом підтверджених ончейн-активів станом на середину липня 2026 року. Хто, крім Сатоші Накамото, є лідером списку?