Бізнес не повинен доводити державі те, що вона вже й так знає — Данило Гетманцев

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 липня 2026, 16:58

Бізнес не повинен доводити державі те, що вона вже й так знає — Данило Гетманцев

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував підхід Мінфіну до нової форми звітності про внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. На його думку, вимагати від бізнесу дані, які держава вже має у власних реєстрах — це бюрократична примха, яку треба виправити.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував підхід Мінфіну до нової форми звітності про внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що за звітність і в чому проблема

Минулого року систему внеску на підтримку зайнятості осіб з інвалідністю кардинально змінили. Логіка проста: не виконав норматив із працевлаштування — платиш внесок; виконав — податкового зобов'язання немає.

Але тепер Мінфін запропонував форму, яку мають подавати всі роботодавці, включно з тими, у кого менше восьми працівників. Тобто тими, на кого норматив взагалі не поширюється за законом. Перший звіт (за другий квартал 2026 року) треба подати вже до 10 серпня.

Гетманцев бачить у цьому три проблеми.

По-перше, дані вже є. Держава щоквартально отримує персоніфіковану інформацію про кожного працівника через об'єднану звітність з ЄСВ та ПДФО. ДПС і Пенсійний фонд чудово бачать, чи є у роботодавця хоча б вісім людей у штаті.

По-друге, звіт для малого бізнесу не має жодного правового сенсу. Скільки не рахуй показники для мікропідприємства з трьома працівниками, поріг не може бути перевищено, і норматив до нього не застосовується.

По-третє, це зайвий тиск. Вимагати від бізнесу щоквартально підтверджувати те, що держава і так знає — це додаткові години роботи бухгалтера і постійний ризик штрафу за формальне порушення.

Читайте також: Середній штраф за непрацевлаштування людей з інвалідністю сягнув 317 тис. грн

Що пропонує Гетманцев

Рішення, яке пропонує Гетманцев, полягає в тому, щоб звільнити від подання звіту тих, у кого менше восьми працівників, встановлювати факт неперевищення порогу автоматично на основі вже наявних даних, а звітність застосовувати лише до тих, хто справді підпадає під адміністрування внеску.

«Держава повинна запитувати лише ті дані, яких вона справді не має», — резюмує Гетманцев і додає, що вже працює над відповідним удосконаленням.

Читайте також: Роботодавцям за перше півріччя компенсували понад 20 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами