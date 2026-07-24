Бізнес не повинен доводити державі те, що вона вже й так знає — Данило Гетманцев

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Що за звітність і в чому проблема

Минулого року систему внеску на підтримку зайнятості осіб з інвалідністю кардинально змінили. Логіка проста: не виконав норматив із працевлаштування — платиш внесок; виконав — податкового зобов'язання немає.

Але тепер Мінфін запропонував форму, яку мають подавати всі роботодавці, включно з тими, у кого менше восьми працівників. Тобто тими, на кого норматив взагалі не поширюється за законом. Перший звіт (за другий квартал 2026 року) треба подати вже до 10 серпня.

Гетманцев бачить у цьому три проблеми.

По-перше, дані вже є. Держава щоквартально отримує персоніфіковану інформацію про кожного працівника через об'єднану звітність з ЄСВ та ПДФО. ДПС і Пенсійний фонд чудово бачать, чи є у роботодавця хоча б вісім людей у штаті.

По-друге, звіт для малого бізнесу не має жодного правового сенсу. Скільки не рахуй показники для мікропідприємства з трьома працівниками, поріг не може бути перевищено, і норматив до нього не застосовується.

По-третє, це зайвий тиск. Вимагати від бізнесу щоквартально підтверджувати те, що держава і так знає — це додаткові години роботи бухгалтера і постійний ризик штрафу за формальне порушення.

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Що пропонує Гетманцев

Рішення, яке пропонує Гетманцев, полягає в тому, щоб звільнити від подання звіту тих, у кого менше восьми працівників, встановлювати факт неперевищення порогу автоматично на основі вже наявних даних, а звітність застосовувати лише до тих, хто справді підпадає під адміністрування внеску.

«Держава повинна запитувати лише ті дані, яких вона справді не має», — резюмує Гетманцев і додає, що вже працює над відповідним удосконаленням.

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