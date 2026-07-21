В Україні запустять купюру 2000 гривень: що можна було купити за неї 5 років тому і зараз

З вересня в Україні з’явиться купюра найбільшого номіналу — 2 тисячі гривень. Не секрет, що чим вища інфляція в країні, тим більшого номіналу купюри з’являються в обігу. «Мінфін» регулярно проводить власний моніторинг цін в Україні. І вирішив порівняти, що можна було купити на 2 тисячі гривень п’ять років тому та зараз.

Як пояснив введення нової купюри голова Нацбанку Андрій Пишний, «економіка змінюється. Змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам. Так само, як у 2019 році економічні передумови призвели до появи банкноти номіналом 1000 гривень. У 2026 році вони сформували обґрунтовану потребу у введенні в обіг банкноти номіналом 2000 гривень».

«Поява купюри номіналом 2 тисячі гривень — це, звичайно ж, не причина, а наслідок інфляції в країні за останні роки. Скажімо, якщо порівняти ціни 2021 і 2026 років, то можна помітити, що найбільше подорожчали продукти харчування та паливо», — додав голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Скільки можна було купити їжі на 2 тисячі гривень у 2021 році та зараз

Мабуть, найчутливіший товар для більшості українських сімей — продукти харчування.

Інфляція в цій категорії, за словами Олексія Куща, часто випереджає офіційну, оскільки навіть населення з найнижчими доходами змушене витрачатися на їжу, а це дозволяє продавцям регулярно переглядати цінники.

Наприклад, кілограм гречки зараз коштує в середньому 75,21 гривні. У липні 2021 року ціна на цю крупу становила 43,52 гривні. Тобто за п’ять років гречка подорожчала майже на 22 гривні за кілограм. І якщо п’ять років тому за 2 тисячі гривень можна було купити майже мішок гречаної крупи (45,9 кілограма), то зараз — лише півмішка або близько 25,5 кілограма.

Куряче філе, станом на липень 2026 року, коштує 224,23 гривні за кілограм. У той же час у 2021 році його продавали по 105,31 гривні. Тобто за п’ять років філе подорожчало більш ніж удвічі. І якщо у 2021 році за 2 тисячі гривень можна було придбати майже 19 кілограмів цього виду м’яса, то зараз — менше 9 кілограмів.

Пшеничний хліб п’ять років тому коштував 21 гривню за буханку, а зараз — 57,77. Якщо у 2021 році за 2 тисячі гривень можна було купити понад 95 буханок, тобто забезпечити сім'ю хлібом на понад три місяці, то у 2026 році — лише 34,6 буханок (фактично, запас на місяць).

Як зазначає віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, хліб регулярно дорожчає через високі витрати виробників на енергоресурси, сировину та заробітну плату. Так, лише підвищення вимог до середньої заробітної плати для утримання персоналу може додати до ціни на хліб ще 5−7%.

Курячі яйця найдрібнішого «формату» (С1) коштують зараз 59,3 гривні за десяток, і це, зауважимо, не найвища ціна за останні 2−3 роки.

Але в липні 2021 року їх можна було купити за 27,65 гривні, тобто більш ніж удвічі дешевше.

Отже, за 2 тисячі гривень зараз реально купити 33,7 десятків яєць, а п’ять років тому — понад 72 десятки, тобто забезпечити себе цим продуктом на 8 місяців за умови, що середньостатистична сім'я з трьох осіб з'їдає по 3 яйця на сніданок щодня.

Картопля, станом на липень 2026 року, в Україні коштує 34,6 гривень за кілограм. П’ять років тому її продавали по 16,31 гривні, тобто порівняно з 2021 роком вона подорожчала більш ніж удвічі.

За 2 тисячі гривень п’ять років тому можна було купити понад 122 кілограми картоплі, зараз — близько 58 кілограмів.

Білокачанною капустою в липні 2021 року торгували по 8,31 гривні за кілограм, зараз — по 53,5 гривні. Тобто за п’ять років капуста подорожчала майже в 6,5 раза. І якщо у 2021 році на 2 тисячі гривень можна було купити майже 240,7 кілограмів капусти (тобто фактично забезпечити себе на рік, а то й більше), то зараз за ці ж гроші ви отримаєте всього трохи більше 37 кілограмів капусти або близько 15 середніх качанів, які можна з'їсти за пару місяців.

Яблука в липні 2021 року коштували 18,4 гривні за кілограм, а зараз — 49 гривень, тобто зростання досить суттєве. За 2 тисячі гривень п’ять років тому можна було купити майже 109 кілограмів яблук, а в 2026 році — менше 41 кілограма.

Замість півтора бака палива — лише пів бака

За словами Олега Пендзіна, значний внесок у зростання інфляції в останні роки робить також паливо.

У липні 2026 року, за даними моніторингу «Мінфіну», літр бензину А-95 коштує 75,06 гривень (станом на 17 липня). П’ять років тому ціна становила 30,25 гривень. Тобто зараз за 2 тисячі гривень можна купити близько 26,6 літрів або трохи більше ніж півбака. У 2021 році за ці ж гроші можна було заправити 66,1 літра, що перевищує об'єм середньостатистичного бака в 50 літрів.

Дизельне паливо зараз коштує 77,1 гривні за літр, і це вже хороша ціна, оскільки ще недавно вартість цього виду палива сягала 90 гривень.

Але п’ять років тому — у липні 2021 року — дизель продавали по 28,5 гривень.

Тобто на ті самі 2 тисячі гривень можна було заправити понад 70 літрів або майже півтора бака. Зараз же за ці гроші реально купити лише близько 26 літрів або півбака.

Автомобільний газ зараз продають по 40,02 гривні за літр. А п’ять років тому ціна становила 16 гривень за літр, тобто він подорожчав більш ніж утричі.

На 2 тисячі гривень у 2021 році можна було купити 125 літрів газу, а зараз — менше 50 літрів.

Зрозуміло, що ціни на автомобільне паливо до війни та зараз кардинально відрізняються з об'єктивних причин. У 2021 році в Україні ще повноцінно працювали вітчизняні НПЗ, і країна не була настільки залежною від імпортних ресурсів та світової кон’юнктури щодо цін на нафтопродукти, як зараз.

Але факт очевидний — за п’ять років ціни на пальне зросли у 2,5−3 рази, і водіїв це не тішить.

Комунальна статистика

Зростають у ціні також комунальні послуги. Хоча з початку війни щодо багатьох тарифів на комунальні послуги влада оголосила мораторій, деякі послуги все одно подорожчали.

Наприклад, вартість води та водовідведення в Києві на сьогодні становить 30,38 гривень за куб. У 2021 році за цю ж послугу платили 21,75 гривень.

Тобто за 2 тисячі гривень можна було купити майже 92 куби води, а зараз — менше 66 кубів. При цьому незабаром тариф може зрости, адже у багатьох обласних центрах вартість води з 1 липня злетіла у 2−3 рази. У Києві, за словами аналітика Інституту стратегічних досліджень Юрія Корольчука, економічно обґрунтована вартість холодної води з водовідведенням сягає 60−70 гривень, а тариф для населення можуть встановити на рівні 80 гривень. Це означає, що тих самих 2 тисяч гривень вистачить лише на 25 літрів води.

За електроенергію люди платять по 4,32 гривні за кіловат. У 2024 році тарифи підвищили до сьогоднішнього рівня з 2,64 гривні. А в 2021 році ціна становила всього 1,68 гривні за кіловат.

Тобто, якщо п’ять років тому 2 тисячі гривень вистачало на оплату 1190 кіловат або майже на 6 місяців при середньому споживанні 200 кВт, то зараз — на близько 463 кіловати або менше, ніж на 2,5 місяці.

При цьому тариф на газ за п’ять років не змінився і, як і раніше, становить близько 8 гривень за кіловат.

Як дорожчає життя в Україні

Наведемо ще кілька цифр, які показують, як змінилася вартість життя в Україні за останні п’ять років.

Антибіотики вітчизняного виробництва у 2021 році коштували близько 19 гривень за 10 капсул, а зараз — 77,6 гривень. Тобто, якщо п’ять років тому на 2 тисячі гривень можна було купити понад 105 упаковок антибіотиків, то зараз — близько 26 упаковок.

Знеболюючі та жарознижуючі препарати зараз продають по 27,05 гривень за упаковку. А в 2021 році ціна становила всього 11,2 гривні. Тобто на 2 тисячі гривень замість близько 179 упаковок тепер можна купити лише близько 74 упаковок.

Оренда однокімнатної квартири обходиться в середньому по країні в 8,6 тисячі гривень на місяць (ціни в різних містах відрізняються). П’ять років тому — у 4,1 тисячі, тобто вдвічі дешевше. І якщо у 2021 році за 2 тисячі можна було оплатити майже півмісяця оренди, то зараз цих грошей вистачить лише на тиждень.

Стоматологічні послуги у 2021 році коштують у середньому 1251 гривню за прийом, хоча п’ять років тому ціна становила всього 585 гривень.

Тобто, якщо у 2021 році 2 тисяч гривень вистачало більше ніж на три візити до стоматолога, то у 2026 році — не вистачить навіть на два.

Зрозуміло, що за цей час зросли й середні зарплати. У 2021 році середня зарплата становила близько 14,3 тисячі гривень (або сім 2-тисячних купюр), а зараз — 30,5 тисячі (понад 15 2-тисячних купюр), Втім, як видно з наведеної вище статистики, зростання зарплат далеко не повністю покриває подорожчання багатьох товарів і послуг.