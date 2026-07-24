Понад чверть усієї енергії ЄС тепер зелена — Євростат

Європа продовжує впевнено нарощувати частку чистої енергії, хоча попереду залишається чимало роботи для досягнення кліматичних цілей. Згідно з даними Євростата , частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у загальному обсязі споживання піднялася до 26,2% проти 25,2% роком раніше.

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Для порівняння, на старті збору статистики у 2004 році цей показник становив лише 9,6%.

Попри стабільне зростання, темпи доведеться суттєво прискорити. Адже орієнтир Євросоюзу на 2030 рік — вийти на показник у 42,5%. Щоб досягти цієї мети річний приріст має становити не менше 3,3 процентного пункта. Утім, у секторах на кшталт опалення та охолодження динаміка залишається повільною: тут у 2025 році частка ВДЕ досягла 27,4% (у 2024-му було 26,7%), демонструючи середньорічне зростання приблизно на 0,75 п.п. починаючи з 2004 року.

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