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24 липня 2026, 18:26

Понад чверть усієї енергії ЄС тепер зелена — Євростат

Європа продовжує впевнено нарощувати частку чистої енергії, хоча попереду залишається чимало роботи для досягнення кліматичних цілей. Згідно з даними Євростата, частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у загальному обсязі споживання піднялася до 26,2% проти 25,2% роком раніше.

Європа продовжує впевнено нарощувати частку чистої енергії, хоча попереду залишається чимало роботи для досягнення кліматичних цілей.

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Для порівняння, на старті збору статистики у 2004 році цей показник становив лише 9,6%.

Попри стабільне зростання, темпи доведеться суттєво прискорити. Адже орієнтир Євросоюзу на 2030 рік — вийти на показник у 42,5%. Щоб досягти цієї мети річний приріст має становити не менше 3,3 процентного пункта. Утім, у секторах на кшталт опалення та охолодження динаміка залишається повільною: тут у 2025 році частка ВДЕ досягла 27,4% (у 2024-му було 26,7%), демонструючи середньорічне зростання приблизно на 0,75 п.п. починаючи з 2004 року.

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Значно швидше зелена енергія підкоряє ринок електрогенерації. За підсумками 2025 року практично половина всієї електроенергії в ЄС (49,9%) вироблялася з відновлюваних джерел (рік тому було 47,5%). Для порівняння, у 2004 році цей показник ледве сягав 15,9%.

Географія лідерів та аутсайдерів у сфері зеленої енергетики виглядає так:

  1. Лідери загального споживання ВДЕ: Швеція посідає першу сходинку з показником 65,4% (ставка на біомасу, гідро- та вітроенергетику), за нею йдуть Фінляндія (53,0%) та Данія (48,2%).
  2. Аутсайдери загального споживання ВДЕ: Найнижчі частки зафіксовані в Бельгії (14,9%), Словаччині (16,3%) та Ірландії (17,2%).
  3. Лідери з виробництва зеленої електроенергії: Австрія забезпечує 90,8% свого валового споживання за рахунок ВДЕ, Швеція — 89,2%, а в Данії, Португалії, Греції та Іспанії цей показник перевищує 60%.
  4. Аутсайдери з виробництва зеленої електроенергії: Найскладніша ситуація на Мальті (11,2%), у Чехії (19,2%), Люксембурзі (23,3%), Словаччині (24,1%) та на Кіпрі (27,5%).

Такий розрив між країнами пояснюється природними умовами та структурою економіки.

Лідерам на кшталт Швеції чи Данії набагато простіше розвивати зелену енергетику завдяки природній географії: потужній гідроресурсній базі, великим площам лісів для біомаси та вигідному розташуванню для морських вітропарків.

Натомість таким країнам, як Чехія чи Словаччина, доводиться долати індустріальну інерцію, високу густоту населення та обмеженість природних чистих джерел, що робить перехід на відепоновлювані джерела значно дорожчим і технічно складнішим процесом.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
24 липня 2026, 20:22
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А чтобы работали предприятия палят газ…Мощностей зеленого фуфла не хватает. «Спасибо» путинской подстилке меркель, которая закрыла все атомные станции в Германии…
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