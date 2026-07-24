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24 липня 2026, 19:34

НБУ позбавив ліцензій двох страховиків

Національний банк відкликав ліцензії на здійснення діяльності зі страхування у двох страхових компаній — ПрАТ «СК «Аско ДС» та ПрАТ «СК «Перемога». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ позбавив ліцензій двох страховиків
Фото: НБУ

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Відповідні рішення правління НБУ ухвалило 24 липня 2026 року, і вони набрали чинності з моменту офіційного оприлюднення.

Причини покарання СК «Аско ДС»

За даними безвиїзного нагляду НБУ, страховик не виконав зобов’язання щодо подання планів відновлення діяльності та фінансування, які мали б гарантувати повернення компанії до вимог щодо капіталу платоспроможності та мінімального капіталу (у строк від 90 до 180 днів).

Невиконання цих умов призвело до повторного відхилення НБУ поданих планів. Згідно з ч. 2 ст. 124 Закону України «Про страхування», це дає Нацбанку пряме право віднести страховика до категорії неплатоспроможних та анулювати його ліцензію.

Причини покарання СК «Перемога»

Щодо СК «Перемога», регулятор зафіксував факт провадження ризикової діяльності, яка загрожує інтересам страхувальників та кредиторів.

Головним порушенням стало масове невідображення та викривлення даних в інформаційних системах і первинних документах компанії, на основі яких формувалася фінансова звітність. Обсяг маніпуляцій перевищив 10% даних звітності та понад 20% від мінімального значення мінімального капіталу регулятора.

Виявлення таких масштабних фальсифікацій є підставою для позбавлення ліцензії відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 123 закону України «Про страхування».

Що це означає для клієнтів компаній

З 24 липня 2026 року обидва страховики повністю втрачають право:

  • Укладати нові договори страхування або продовжувати термін дії вже існуючих;
  • Вносити зміни до діючих договорів, якщо це призводить до збільшення зобов’язань компанії перед клієнтами.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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