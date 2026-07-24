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24 липня 2026, 17:17

Штраф для Google має наслідки: у ЄС попереджають про нові торгівельні удари з боку Вашингтона

Трансатлантичні торгівельні війни знову набирають обертів. Європейському Союзу варто готуватися до нових кроків та можливих ударів у відповідь з боку Сполучених Штатів після того, як Брюссель виписав рекордний штраф корпорації Google. Таке попередження озвучив впливовий європарламентар, голова комітету з питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге в коментарі для Euronews.

Трансатлантичні торгівельні війни знову набирають обертів.

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Приводом для різкого загострення відносин став рішучий крок Єврокомісії, яка оштрафувала технологічного гіганта на 890 мільйонів євро через порушення європейських антимонопольних правил та цифрових законів DMA та DSA. У Вашингтоні неодноразово критикували ці ініціативи, які обмежують всевладдя техномонополій, особливо після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Додамо, що цей штраф було накладено майже одразу після того, як Google нарешті сплатив 4,6 мільярда євро за маніпуляції з операційною системою Android. Ці санкції були накладені ще в 2018 році.

На другий штраф у Вашингтоні відреагували миттєво: торговий представник США Джеймісон Грір назвав це рішення необґрунтованим і таким, що створює зайву напругу для двосторонньої торгівлі.

Європейським чиновникам радять не тішитися ілюзіями та чекати на швидку реакцію. Ланге прямо зазначає, що певні дії з американського боку обов'язково будуть.

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Чому нові мита США викликають подив у Брюсселі

Ситуація загострилася на тлі дії минулорічної торгівельної угоди, укладеної в Шотландії. Цей документ передбачає 15-відсоткове мито США на європейські товари в обмін на нульові ставки для американського імпорту в ЄС. У Брюсселі розраховували, що угода захистить ринок від емоційних рішень Вашингтона, і сподівалися на продовження подібних умов.

Проте нова американська політика пішла далі. США запровадили оновлений режим мит проти низки країн світу, зокрема й проти Євросоюзу, аргументуючи це питаннями боротьби з примусовою працею. У Європарламенті такі кроки назвали відвертим абсурдом.

За словами євродепутата, європейське законодавство у цій сфері є навіть жорсткішим і досконалішим, аніж американське, тому подібні претензії виглядають відверто надуманими.

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Надія на американські суди та Конгрес

Попри ескалацію, у європейських інституціях сподіваються на правові запобіжники всередині самих Сполучених Штатів. Зокрема, є надія, що нові митні обмеження будуть успішно оскаржені в американських судах. Це дозволить повернути ситуацію в правове русло.

Окремі очікування європолітики пов'язують із майбутніми виборами до Конгресу в листопаді. У Брюсселі сподіваються, що американські законодавці переберуть на себе частину повноважень у формуванні торгівельної політики, як це передбачено Конституцією США.

Такий сценарій, на думку європейської сторони, зміг би повернути трансатлантичним ринкам стабільність і передбачуваність, яких зараз так не вистачає.

Читайте також: Торговий суд США визнав частину мит Трампа незаконними, але не заблокував їх повністю

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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