МВФ змінив прогноз для України: що буде з ВВП, інфляцією та держборгом

Міжнародний валютний фонд очікує, що у 2026 році зростання економіки України сповільниться до 1−1,6%. Це нижче за попередній прогноз, який у лютому передбачав зростання ВВП на 1,8−2,5%. Для порівняння, у 2025 році, за оцінкою МВФ, економіка України зросла на 1,8%. У 2027 році Фонд очікує прискорення зростання до 3,5%. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Перегляд прогнозу свідчить, що МВФ закладає обережніший сценарій для української економіки на наступний рік. Серед головних обмежень залишаються наслідки війни, ризики для енергетики, слабша інвестиційна активність, логістичні проблеми та високі бюджетні потреби.

Інфляція буде вищою, ніж очікували раніше

МВФ також погіршив інфляційний прогноз. У 2026 році зростання споживчих цін може становити 10,5%, хоча раніше очікувалося 7,5%.

У 2027 році інфляція, за прогнозом Фонду, має сповільнитися до 8%, тобто повернутися приблизно на рівень 2025 року.

Вищий прогноз інфляції означає, що ціновий тиск в економіці залишатиметься відчутним. На нього можуть впливати витрати бізнесу, курсова динаміка, тарифи, логістика, енергетичні ризики та ситуація на ринку праці.

Безробіття знизиться, але ненадовго

За оцінкою МВФ, рівень безробіття в Україні у 2026 році зменшиться з 11,6% до 10,2%.

Водночас у 2027 році Фонд очікує нового зростання безробіття — до 11,3%. Це може свідчити про те, що ринок праці залишатиметься нестабільним, а відновлення економіки не буде достатньо рівномірним, щоб швидко створювати нові робочі місця.

Дефіцит бюджету

Дефіцит державного бюджету без урахування грантів, за прогнозом МВФ, має скоротитися з 23,5% ВВП у 2025 році до 21,1% ВВП у 2026-му.

Водночас це гірше за попередню оцінку: раніше Фонд очікував дефіцит на рівні 19,3% ВВП.

У 2027 році бюджетний дефіцит без грантів може зменшитися до 17,8% ВВП. Попри поступове скорочення, показник залишатиметься надзвичайно високим і залежатиме від обсягів зовнішнього фінансування, військових видатків, податкових надходжень і темпів економічного відновлення.

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Держборг сягне піку у 2026 році

МВФ прогнозує, що державний борг України у 2026 році зросте до пікового рівня — 111,8% ВВП. У 2025 році цей показник становив 107,1% ВВП.

У 2027 році борг має дещо скоротитися — до 110,3% ВВП.

Такий рівень боргового навантаження означає, що Україні й надалі буде критично важливо зберігати доступ до пільгового зовнішнього фінансування, грантів і довгострокових програм підтримки. Без цього обслуговування боргу й фінансування дефіциту бюджету створюватимуть значний тиск на державні фінанси.

Резерви

Попри слабший прогноз щодо ВВП та вищу інфляцію, МВФ очікує збільшення міжнародних резервів України.

У 2026 році вони можуть зрости з $57,3 млрд до $65,5 млрд. Цей показник не змінився порівняно з попереднім прогнозом. У 2027 році резерви можуть збільшитися до $66,6 млрд.

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Зростання резервів є важливим фактором валютної стабільності. Воно дає Нацбанку більше можливостей згладжувати коливання на валютному ринку, підтримувати довіру до гривні та забезпечувати імпортні потреби країни.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання української економіки за результатами цього року до 1,0−1,6%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого в діапазоні 1,8−2,5%.