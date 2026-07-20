Найбільші власники криптоактивів: хто потрапив до рейтингу

Аналітична платформа Arkham Intelligence оприлюднила рейтинг 100 найбільших власників криптоактивів за обсягом підтверджених ончейн-активів станом на середину липня 2026 року. Про це пише Incrypted.

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Хто увійшов до списку

До списку увійшли криптобіржі, інвестиційні компанії, DeFi-протоколи, урядові структури та публічні корпорації. Рейтинг демонструє концентрацію капіталу на крипторинку та розподіл цифрових активів між ключовими учасниками галузі.

Binance,Coinbase і Сатоші Накамото — у трійці лідерів

За даними Arkham, найбільшим власником криптоактивів залишається біржа Binance із підтвердженими активами на $129 млрд.

В Arkham уточнили, що оцінка активів Strategy враховує лише підтверджені компанією біткоїни. При цьому близько 184 000 BTC перебувають на зберіганні у Fidelity Custody, тому їх виключили з підрахунків останньої, щоб уникнути подвійного обліку.

До рейтингу потрапили SpaceX, ARK Invest та World Liberty Financial

Окрім найбільших бірж і кастодіанів, до списку увійшли низка відомих корпоративних та інституційних інвесторів.

Серед них:

Tether — $10 млрд;

WhiteBIT — $8 млрд;

World Liberty Financial — $4 млрд;

ARK Invest — $2 млрд;

xStocks — $2 млрд;

SpaceX — $1 млрд;

Circle — $1 млрд;

VanEck — $1 млрд;

21Shares — $1 млрд.

Також у рейтингу присутні великі DeFi-протоколи, зокрема Aave, MakerDAO, Morpho, Ethena, Curve Finance, Babylon, Jupiter та PancakeSwap.

Arkham наголосила, що рейтинг формується не за окремими криптогаманцями, а за групами адрес, які, за підтвердженими даними платформи, контролюються однією компанією або особою. Це дає змогу точніше оцінити реальний обсяг активів окремих учасників ринку.