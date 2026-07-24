Компанія Allseeds призупинила роботу в Одеській області через російські обстріли

Одна з найбільших українських компаній із переробки та експорту олійних культур Allseeds тимчасово зупиняє операційну діяльність в Одеській області. Причиною стало різке погіршення безпекової ситуації через регулярні російські ракетні удари та атаки безпілотників по портовій і логістичній інфраструктурі регіону. Про це компанія повідомила в офіційній заяві .

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У Allseeds пояснили, що подальша робота в нинішніх умовах створює надто високі ризики як для співробітників, так і для виробничих потужностей. Саме тому компанія вирішила тимчасово зупинити операції, щоб убезпечити людей і зберегти виробничі активи.

Чому Allseeds зупиняє роботу

Одеська область останніми місяцями залишається однією з головних цілей російських атак. Під ударами регулярно опиняються морські порти, зернові термінали, склади та логістичні об'єкти, через які проходить значна частина українського аграрного експорту.

У таких умовах, зазначають у компанії, продовження роботи стало занадто небезпечним. Зупинка діяльності дасть змогу зберегти персонал, обладнання та виробничу інфраструктуру до моменту, коли ситуація дозволить повернутися до нормальної роботи.

Усі необхідні процедури проводитимуться відповідно до українського законодавства. Водночас Allseeds наголошує, що не йдеться про згортання бізнесу чи вихід з українського ринку. Компанія має намір зберегти кадровий, виробничий та операційний потенціал, щоб відновити діяльність після покращення безпекової ситуації.

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Що це рішення означає для ринку

Allseeds входить до числа найбільших українських виробників і експортерів рослинних олій. Компанія переробляє насіння соняшнику та інших олійних культур, а її логістика значною мірою пов'язана з портами Великої Одеси.

Тимчасова зупинка такого підприємства демонструє, наскільки серйозно війна впливає на український експорт навіть попри роботу морського коридору. Останнім часом росія суттєво посилила атаки саме по портовій інфраструктурі півдня країни, намагаючись порушити логістику, скоротити експорт аграрної продукції та створити додаткові ризики для міжнародних перевізників.

У компанії подякували працівникам за роботу в умовах повномасштабної війни, а партнерам і клієнтам — за довіру та співпрацю.

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