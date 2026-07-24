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24 липня 2026, 19:09

Дія допоможе дистанційно звільнитися з підприємства на ТОТ

Міністерство економіки та довкілля України повідомило, що почалося бета-тестування послуги дистанційного припинення трудових відносин для громадян на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Цей сервіс інтегровано в цифрову екосистему ринку праці «Обрій», щоб допомогти людям, які через бойові дії та окупацію повністю втратили зв’язок зі своїми роботодавцями.

Міністерство економіки та довкілля України повідомило, що почалося бета-тестування послуги дистанційного припинення трудових відносин для громадян на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

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Тисячі українців досі формально числяться на підприємствах, установах чи організаціях, що опинилися під окупацією. Фізично виконувати там обов'язки неможливо, проте збереження такого статусу створює серйозний бар'єр. Люди не можуть офіційно влаштуватися на нову роботу, стати на облік у центри зайнятості чи пройти державні програми перекваліфікації.

Раніше для розірвання такого договору доводилося особисто звертатися до центрів зайнятості або шукати роботодавця. За даними служби зайнятості, від початку повномасштабної війни з такими заявами звернулося 11 714 осіб.

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Тепер усю процедуру можна пройти дистанційно за кілька кліків через застосунок «Дія». Користувач подає заяву та підтверджує її «Дія.Підписом».

Після цього система:

  • самостійно перевіряє підприємство за офіційним переліком Мінрозвитку;
  • фіксує дату звільнення;
  • повідомляє роботодавця;
  • автоматично оновлює дані в державних реєстрах.

Трудові відносини припиняються наступного дня після реєстрації заяви, і жодних додаткових паперових підтверджень не потрібно.

«Кілька тисяч людей досі формально прив'язані до роботодавця на територіях, куди фізично не дістатися. Дистанційне звільнення знімає цей бар'єр. Наша ціль — щоб до кінця 2026 року 75% громадян, які цього потребують, змогли розблокувати свій кар'єрний шлях просто й швидко, онлайн через „Обрій“», — наголошує заступник Міністра економіки та довкілля з питань цифрового розвитку Олександр Циборт.

Наразі триває двотижневе бета-тестування послуги, до якого долучилися 658 громадян, що зареєструвалися заздалегідь. Після завершення тесту опція з'явиться в загальному меню «Дії» та стане масово доступною. Скористатися нею зможуть повнолітні українці з РНОКПП та біометричними документами в застосунку, які офіційно працевлаштовані на ТОТ і не мають статусу безробітних.

Нагадаємо: «Обрій» — це єдина цифрова екосистема ринку праці України, що об'єднує вакансії, навички, можливості навчання та державні сервіси, допомагаючи громадянам швидше знаходити роботу, а державі — аналізувати ринок.

Читайте про це в нашій статті «В Україні запустили „Обрій“ — цифрову екосистему ринку праці»

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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