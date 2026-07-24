США запровадили нові мита для 60 країн

Адміністрація президента США Дональда Трампа у п'ятницю, 24 липня, запровадила нові мита у розмірі 10% та 12,5% на товари з 60 торговельних партнерів, серед яких країни Європейського Союзу та Китай. Причиною стали звинувачення у недостатньому контролі за використанням примусової праці. Про це повідомляє Reuters.

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Нові тарифи набули чинності одразу після завершення дії тимчасового глобального мита у 10%.

Які країни отримали нові ставки

Адміністрація США встановила 10-відсоткове мито для товарів з Аргентини, Бангладеш, Великої Британії, Камбоджі, Канади, Еквадору, Сальвадору, Гватемали, Гондурасу, Індії, Індонезії, Йорданії, Малайзії, Мексики, Пакистану, Шрі-Ланки, а також Тринідаду і Тобаго.

Для Європейського Союзу, Тайваню, Японії, Південної Кореї та Швейцарії затверджено такі ставки, які разом із вже існуючими базовими митами сумарно становлять 10% або 12,5%.

Решта 38 країн отримали максимальну ставку в 12,5%. Серед них — В'єтнам, а також Китай, якого США звинувачують в утриманні уйгурської меншини в робочих таборах Пекін ці звинувачення відкидає.

Представники адміністрації США вже повідомили китайській стороні про намір повернути загальний рівень мит на товари з КНР до 20% — планки, про яку Трамп домовлявся з Сі Цзіньпіном під час перемир'я в листопаді 2025 року. До п'ятниці ставка для Китаю опустилася до 10% без урахування 25-відсоткових мит на промислові товари, введених ще під час першого терміну Трампа.

Які товари звільнили від мит

Нові тарифи охоплюють 99,4% американського імпорту, однак містять низку винятків. Від мит звільнили:

нафту та природний газ;

добрива;

окремі продукти харчування;

автомобілі, сталь, алюміній і мідь, які вже обкладаються митами з міркувань національної безпеки;

літаки та комплектуючі;

критично важливі мінерали.

Нові тарифи стали черговою спробою Білого дому реалізувати стратегію Трампа щодо масштабного застосування мит.

У лютому Верховний суд США скасував так звані «дзеркальні» мита у розмірі від 10% до 50%, які Трамп запровадив, посилаючись на закон про надзвичайний стан, щоб скоротити торговельний дефіцит країни.

США звинувачують партнерів у слабкій боротьбі з примусовою працею

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що американська заборона на імпорт товарів, вироблених із використанням примусової праці, діє майже століття та суворо виконується.

«Сполучені Штати вже майже сто років забороняють імпорт товарів, виготовлених із використанням примусової праці, і жорстко дотримуються цієї заборони. Настав час, щоб наші торговельні партнери робили те саме», — заявив він.

За словами Гріра, нові заходи мають усунути як порушення прав людини, так і недобросовісну торговельну практику.

Нові мита введено відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року.

Саме цей механізм дозволяє адміністрації Трампа зберегти мінімальний рівень мит практично на весь імпорт навіть після рішення Верховного суду. Крім того, такий підхід вважається більш стійким до можливих судових позовів.

Реакція ЄС та інших країн

У Єврокомісії позитивно оцінили те, що нові тарифи відповідають домовленостям між ЄС і США.

«ЄС позитивно сприймає те, що це рішення відповідає тарифним зобов'язанням США, погодженим у спільній заяві ЄС і США», — заявив представник Європейської комісії.

У Брюсселі також зазначили, що це створює передумови для подальших переговорів щодо нових винятків із тарифів та поглиблення співпраці.

Швейцарія, хоча й не погодилася зі звинуваченнями США щодо примусової праці, підтвердила, що Вашингтон дотримався раніше погодженого максимального рівня мит.

У Великій Британії заявили, що нові заходи не погіршать умови торгівлі.

«Для британського бізнесу ця заява не призведе до негативних змін тарифів. Наша торговельна угода зі США залишається чинною, а сьогодні ми навіть отримали покращення умов торгівлі завдяки нульовим митам на віскі та продукцію медичних технологій», — повідомив представник британського уряду.

Австралія та Бразилія назвали нові тарифи необгрунтованими й заявили, що добиватимуться їхнього скасування.

Норвегія також заявила, що не бачить підстав для запровадження таких заходів.

Канада, яка цього тижня вже зіткнулася з новими митами США на товари загальною вартістю $20 млрд, відреагувала стримано.

Міністр, відповідальний за торгівлю зі США, Домінік Леблан заявив, що Оттава продовжить конструктивні переговори з Вашингтоном щодо тарифів та інших невирішених питань.

Вплив на економіку

Колишня радниця Білого дому з питань торгівлі Келлі Енн Шоу зазначила, що нові мита загалом відповідають попереднім очікуванням ринку, хоча до переліку винятків додали ще 471 товар.

На її думку, економічний ефект від нових заходів навряд чи суттєво відрізнятиметься від поточної ситуації.

Алмазна галузь Бельгії серед небагатьох, хто виграв

Одним із небагатьох бенефіціарів рішення став алмазний сектор Бельгії. Антверпенський всесвітній алмазний центр повідомив, що відновлення тарифного винятку є важливою новиною для галузі. У 2024 році Бельгія експортувала до США полірованих алмазів на $2,1 млрд.

Цей виняток був скасований після того, як Верховний суд США у лютому визнав незаконними глобальні тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа може вже цього тижня запровадити нові мита для близько 60 країн.

Раніше Трамп підписав указ про запровадження 50-відсоткового мита на широкий перелік товарів, що імпортуються з Канади. У Білому домі пояснили рішення тим, що Оттава нібито створює нерівні умови для американських виробників автомобілів, молочної продукції та алкоголю.

Починаючи з 22 липня Сполучені Штати запровадили 25% мито на більшу частину імпорту з Бразилії.