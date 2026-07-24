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24 липня 2026, 12:39

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський підписав закони 4928-ІХ та 4929-ІХ про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів до 31 жовтня 2026 року. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів
Фото: Володимир Зеленський

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Це вже 20-те продовження воєнного стану та мобілізації від початку повномасштабного вторгнення рф.

Верховна Рада Верховна Рада проголосувала за відповідні законопроєкти 14 липня. Тоді «за» продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, «за» продовження мобілізації — 311.

Читайте також: В Україні знову змінюють правила бронювання працівників. Що буде із зарплатами та відстрочками

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що український бізнес готується до масштабного перегляду правил гри: до 1 вересня 2026 року всі підприємства без винятку мають пройти процедуру підтвердження статусу «критично важливих» для економіки.

Урядова реформа — це жорсткий фільтр, який змусить компанії або вийти з тіні, або попрощатися з можливістю бронювати працівників. Автоматичної пролонгації старих статусів не буде.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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