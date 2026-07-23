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23 липня 2026, 13:47

МВФ перерахував Україні майже $690 млн за новою програмою

Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою. Про це написав премєр-міністр Сергій Корецький.

Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою.

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«Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків», — написав він.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Це відкриває шлях до нового траншу фінансової допомоги обсягом близько $690 млн.

Формально рішення передбачає виділення 503 млн спеціальних прав запозичення (SDR) — внутрішньої розрахункової одиниці МВФ. Після надходження цих коштів загальний обсяг фінансування України в межах програми EFF зросте приблизно до $2,2 млрд.

У Фонді зазначили, що Україна загалом успішно виконує умови програми фінансової підтримки.

Нагадаємо, чотирирічну програму Extended Fund Facility для України МВФ затвердив у 2023 році. Вона передбачає поетапне надання фінансової допомоги в обмін на реалізацію економічних реформ та підготовку країни до післявоєнного відновлення і вступу до Європейського Союзу.

Рішення про кожний наступний транш ухвалюється після детальної оцінки виконання Україною визначених критеріїв програми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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