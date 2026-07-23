Країни ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти росії

Країни Євросоюзу у четвер, 23 липня, погодили 21 пакет санкцій проти росії за її війну в Україні.

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Що відомо про рішення

Рішення було ухвалено на черговому засіданні постійних представників країн-членів ЄС після кількох тижнів переговорів, під час яких вони намагалися знайти компроміс щодо окремих обмежень. Тепер пакет має бути остаточно затверджений Радою ЄС.

Проект 21-го пакету Єврокомісія презентувала 9 червня. Він передбачав нові обмеження щодо російського «тіньового флоту», енергетичного та фінансового секторів, експорту технологій для російського ВПК, заходи проти компаній з третіх країн, які допомагають обходити санкції, а також вперше — обмеження щодо російського рибальства та заборону на в'їзд до Євросоюзу для всіх, хто служив у російських збройних силах після початку повномас.

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Однак узгодження пакету затяглося через розбіжності між країнами ЄС. На зустрічі міністрів закордонних справ 13 липня домовленості досягти не вдалося.

Тоді глава європейської дипломатії Кая Каллас визнала, що приймати нові санкційні пакети стає дедалі складніше, оскільки вони дедалі сильніше торкаються економічних інтересів самих держав-членів.

15 липня країни ЄС також не змогли погодити 21 пакет санкцій. Оскільки рік тому Євросоюз зробив механізм цінової стелі на російську нафту плаваючим, без нового рішення діюча межа автоматично підвищилася б за зростанням світових цін.

Щоб цього не допустити і зберегти тиск на нафтові доходи росії, держави-члени вирішили продовжити дію нинішньої стелі цін ще на тиждень — до 23 липня, вигравши додатковий час для переговорів по всьому пакету санкцій.