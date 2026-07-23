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23 липня 2026, 10:53

Країни ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти росії

Країни Євросоюзу у четвер, 23 липня, погодили 21 пакет санкцій проти росії за її війну в Україні.

Країни Євросоюзу у четвер, 23 липня, погодили 21 пакет санкцій проти росії за її війну в Україні.► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо про рішенняРішення було ухвалено на черговому засіданні постійних представників країн-членів ЄС після кількох тижнів переговорів, під час яких вони намагалися знайти компроміс щодо окремих обмежень.

► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про рішення

Рішення було ухвалено на черговому засіданні постійних представників країн-членів ЄС після кількох тижнів переговорів, під час яких вони намагалися знайти компроміс щодо окремих обмежень. Тепер пакет має бути остаточно затверджений Радою ЄС.

Проект 21-го пакету Єврокомісія презентувала 9 червня. Він передбачав нові обмеження щодо російського «тіньового флоту», енергетичного та фінансового секторів, експорту технологій для російського ВПК, заходи проти компаній з третіх країн, які допомагають обходити санкції, а також вперше — обмеження щодо російського рибальства та заборону на в'їзд до Євросоюзу для всіх, хто служив у російських збройних силах після початку повномас.

Читайте також: 21 пакет санкцій проти росії не отримав підтримки в ЄС

Однак узгодження пакету затяглося через розбіжності між країнами ЄС. На зустрічі міністрів закордонних справ 13 липня домовленості досягти не вдалося.

Тоді глава європейської дипломатії Кая Каллас визнала, що приймати нові санкційні пакети стає дедалі складніше, оскільки вони дедалі сильніше торкаються економічних інтересів самих держав-членів.

15 липня країни ЄС також не змогли погодити 21 пакет санкцій. Оскільки рік тому Євросоюз зробив механізм цінової стелі на російську нафту плаваючим, без нового рішення діюча межа автоматично підвищилася б за зростанням світових цін.

Щоб цього не допустити і зберегти тиск на нафтові доходи росії, держави-члени вирішили продовжити дію нинішньої стелі цін ще на тиждень — до 23 липня, вигравши додатковий час для переговорів по всьому пакету санкцій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
crowl
crowl
23 липня 2026, 11:12
#
Не лише тих хто воював, а й усієї родини до 5 коліна має бути це все кацапки нащадки вбивць
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0
claribel
claribel
23 липня 2026, 12:24
#
Санкції стають все беззубішими… Якби після захоплення Криму Європа і Америка ввели один, дійсно пекельний пакет, який би розвалив економіку раші, не було би вторгнення в 2022 і не було би потребі Європі зараз витрачати стільки на підтримку України і на свої армії.
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0
EconomistPetya
EconomistPetya
23 липня 2026, 12:43
#
Санкции работают. И наших союзников в ЕС, и дальнобойные санкции под руководством Президента Зеленского. рососия скоро распадется и мы заберем себе и крым, и кубаньщину, систематично, устойчиво, настойчиво. Только такие характеристики Президента помогают нам наступать, когда вся страна за него.
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