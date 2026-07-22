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22 липня 2026, 8:00

Шість із семи нових маяків МВФ стосуються фіскальної політики

Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в рамках програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами першого її перегляду містить сім нових структурних маяків, шість з яких фіскальні. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на документ Фонду.

Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в рамках програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами першого її перегляду містить сім нових структурних маяків, шість з яких фіскальні.

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Що відомо про нові маяки

Згідно з ним, найближчим зобов'язанням України за програмою є увалення до кінця липня законодавства про запровадження податку на дохід, отриманий від цифрових платформ, та скасування податкового звільнення на імпорт товарів з низькою вартістю через поштові відправлення.

Якщо закон про оподаткування на цифрових платформах (№ 4903-IX, законопроєкт № 15111-д) Верховна Рада ухвалила ще 9 червня, але його досі не підписав президент, то законопроєкт про введення оподаткування імпортних посилок до EUR150 уряд поки що не вніс у парламент, який пішов на перерву до середини серпня.

Читайте також: Україна отримає ще $690 млн від МВФ: Фонд позитивно оцінив виконання програми підтримки

За оновленою програмою до кінця серпня необхідно виконати ще два нових структурних маяки щодо подання в Раду поправок до Податкового кодексу. Перші правки — щодо реформування правил трансфертного ціноутворення відповідно до стандартів ОЕСР. Це видозмінений маяк з початкового варіанту програми, в якому Україна брала зобов'язання подати подібний законопроєкт до парламенту до кінця червня.

Другі поправки до Податкового кодексу — про підвищення порогу для позапланових перевірок за запитами на відшкодування ПДВ та від'ємними зобов'язаннями з ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

До кінця жовтня треба буде ухвалити законодавство для забезпечення незалежності регулятора ринку енергетики та комунальних послуг НКРЕКП та вдосконалення процедур висування кандидатів до нього, а до кінця грудня — прийняти нові ключові показники ефективності (KPI) для Державної податкової служби.

До кінця грудня цього року мають представити правила проти зловживань спрощеною системою, а до кінця квітня — скасувати звільнення спрощенців від ПДВ і підвищити поріг реєстрації платником ПДВ з 2028 року.

Окрім того терміни виконання двох маяків з початкового варіанту програми були відкладені на кілька місяців. Якщо раніше передбачалося, що НАЗК прийме нові нормативні акти, що встановлюють систему перевірки декларацій про активи на основі ризиків, надаючи пріоритет високопосадовцям у визначених сферах підвищеного ризику, до кінця червня, то тепер — до кінця вересня цього року.

Окрім того під час першого перегляду програми було погоджено, що технічний аналіз, що кількісно оцінює витрати на поточні пільги у сферах електроенергії, газу та опалення (квазі-фіскальні витрати, QFA), розподіл існуючих субсидій, а також сценарії фіскально стійких реформ для досягнення поступового відшкодування витрат при забезпеченні належного захисту вразливих споживачів, має бути зроблений до кінця липня, тоді як тепер новий термін — кінець жовтня. При цьому МВФ надасть Міненерго технічну допомогу у підготовці такого звіту.

Увечері, 21 липня, народний депутат Ярослав Железняк написав, що стосовно маяків нічого не змінилося:

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Це відкриває шлях до нового траншу фінансової допомоги обсягом близько $690 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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kadaad1988
kadaad1988
22 липня 2026, 11:40
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До майдана 2014-го сотрудничество с мфв:
Основные вехи сотрудничества:
1994−1995 гг.: Программа системных трансформаций. Выделено около $763,1 млн для перехода к рыночной экономике. [1]
1995−1998 гг.: Программы Stand-By (на общую сумму около $1,9 млрд). Были свернуты досрочно из-за превышения Украиной лимитов дефицита бюджета и роста денежной массы. [1]
1998−2002 гг.: Программа расширенного финансирования (EFF). Украина получила около $1,6 млрд. [1, 2]
2003−2007 гг.: Период экономического роста, во время которого страна обходилась без новых кредитов МВФ. [1]
2008−2009 гг.: Программа Stand-By объемом $16,5 млрд (из-за мирового финансового кризиса выдана частично).
2010−2013 гг.: Программа Stand-By на сумму около $15 млрд. Она была остановлена, так как правительство отказалось выполнять требования фонда о повышении тарифов на газ для населения и замораживании социальных стандартов. [1]
Доллар был по 8 тарифы минимальные и мы прекрасно жили без мвф, но кучке проходимцев захотелось власти и кредитов, которые они дружно пилят, а нам повышают налоги, акцизы, тарифы, что бы получать все новые кредиты от мвф!!!
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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
22 липня 2026, 12:01
#
Зато свергли кровавого диктатора и теперь сплошная свобода с демократией. 😁 Ну, если получилось выехать из Украины, конечно же.
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