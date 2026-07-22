Шість із семи нових маяків МВФ стосуються фіскальної політики

Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в рамках програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за результатами першого її перегляду містить сім нових структурних маяків, шість з яких фіскальні. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на документ Фонду.

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Що відомо про нові маяки

Згідно з ним, найближчим зобов'язанням України за програмою є увалення до кінця липня законодавства про запровадження податку на дохід, отриманий від цифрових платформ, та скасування податкового звільнення на імпорт товарів з низькою вартістю через поштові відправлення.

Якщо закон про оподаткування на цифрових платформах (№ 4903-IX, законопроєкт № 15111-д) Верховна Рада ухвалила ще 9 червня, але його досі не підписав президент, то законопроєкт про введення оподаткування імпортних посилок до EUR150 уряд поки що не вніс у парламент, який пішов на перерву до середини серпня.

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За оновленою програмою до кінця серпня необхідно виконати ще два нових структурних маяки щодо подання в Раду поправок до Податкового кодексу. Перші правки — щодо реформування правил трансфертного ціноутворення відповідно до стандартів ОЕСР. Це видозмінений маяк з початкового варіанту програми, в якому Україна брала зобов'язання подати подібний законопроєкт до парламенту до кінця червня.

Другі поправки до Податкового кодексу — про підвищення порогу для позапланових перевірок за запитами на відшкодування ПДВ та від'ємними зобов'язаннями з ПДВ зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

До кінця жовтня треба буде ухвалити законодавство для забезпечення незалежності регулятора ринку енергетики та комунальних послуг НКРЕКП та вдосконалення процедур висування кандидатів до нього, а до кінця грудня — прийняти нові ключові показники ефективності (KPI) для Державної податкової служби.

До кінця грудня цього року мають представити правила проти зловживань спрощеною системою, а до кінця квітня — скасувати звільнення спрощенців від ПДВ і підвищити поріг реєстрації платником ПДВ з 2028 року.

Окрім того терміни виконання двох маяків з початкового варіанту програми були відкладені на кілька місяців. Якщо раніше передбачалося, що НАЗК прийме нові нормативні акти, що встановлюють систему перевірки декларацій про активи на основі ризиків, надаючи пріоритет високопосадовцям у визначених сферах підвищеного ризику, до кінця червня, то тепер — до кінця вересня цього року.

Окрім того під час першого перегляду програми було погоджено, що технічний аналіз, що кількісно оцінює витрати на поточні пільги у сферах електроенергії, газу та опалення (квазі-фіскальні витрати, QFA), розподіл існуючих субсидій, а також сценарії фіскально стійких реформ для досягнення поступового відшкодування витрат при забезпеченні належного захисту вразливих споживачів, має бути зроблений до кінця липня, тоді як тепер новий термін — кінець жовтня. При цьому МВФ надасть Міненерго технічну допомогу у підготовці такого звіту.

Увечері, 21 липня, народний депутат Ярослав Железняк написав, що стосовно маяків нічого не змінилося:

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Це відкриває шлях до нового траншу фінансової допомоги обсягом близько $690 млн.