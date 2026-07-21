Обсяг готівки в Україні наблизився до трильйона: яких банкнот та монет найбільше в обігу

Станом на 1 липня 2026 року в готівковому обігу України перебувало 970,8 млрд грн. За перше півріччя ця сума зросла на 44,5 млрд грн (на 4,8%). Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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У НБУ зазначають, що таке зростання є традиційним: після вилучення готівки в першому кварталі, у другому попит на живі гроші пожвавився через сезонні чинники. Торік за аналогічний період обсяг готівки зріс майже так само — на 4,6%.

Загалом у країні зараз циркулює 2,6 млрд банкнот (на 960,7 млрд грн) та 15,3 млрд монет (на 9,9 млрд грн). На кожного українця припадає 64 банкноти та 197 монет.

Які банкноти та монети найпопулярніші?

Банкноти (усього 2,6 млрд шт.):

500 грн — 25,8% (682,3 млн шт.)

1 000 грн — 20,0% (529,3 млн шт.)

200 грн — 11,8% (311,7 млн шт.)

20 грн — 8,0% (213,0 млн шт.)

100 грн — 6,1% (160,6 млн шт.)

50 грн — 4,5% (119,4 млн шт.)

Монети (усього 15,3 млрд шт.):

10 копійок — 26,9% (4 117,1 млн шт., наразі вилучається з обігу)

50 копійок — 9,1% (1 389,3 млн шт.)

1 гривня — 4,8% (738,1 млн шт.)

2 гривні — 4,3% (662,9 млн шт.)

1 гривня (старого зразка) — 2,7% (413,9 млн шт.)

5 гривень — 2,6% (390,3 млн шт.)

10 гривень — 2,5% (386,2 млн шт.)

Вереснева новинка: НБУ вводить банкноту 2 000 грн

«За сумою частка банкнот номіналом 1 000 грн станом на 1 липня 2026 року перевищила 55%. У світовій практиці це свідчить про потребу введення банкноти вищим номіналом», — йдеться у повідомленні.

З огляду на це НБУ оголосив про випуск нової банкноти номіналом 2 000 грн, яка надійде в обіг вже 4 вересня 2026 року.

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Що відбувається з розмінними монетами

З 1 жовтня 2025 року регулятор вилучає з обігу монети номіналом 10 копійок, які втратили практичну роль у розрахунках. За цей час вилучено вже 6,5 млн таких монет. Наразі їх частка в загальній кількості в обігу станом на 1 липня 2026 року становить 26,9%.

Зазначається, що відмова від них дасть змогу суттєво оптимізувати витрати на карбування, транспортування та обробку.

Натомість на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%.

Динаміка готівки в обігу