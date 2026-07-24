До закриття міжбанку в п'ятницю, 24 липня, курс долара зріс на 4 копійки у купівлі та продажу, євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та продажу.
24 липня 2026, 17:33
Долар та євро подорожчали на закритті міжбанку
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Відкриття 24 липня
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Закриття 24 липня
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Зміни
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44,77/44,80
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44,81/44,84
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4/4
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50,97/50,99
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50,98/51,00
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1/1
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,53−45,02 грн. Євро купують за 50,75 грн, а продають за 51,37 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,90−44,90, євро — 51,17−51,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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