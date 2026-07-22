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22 липня 2026, 18:49

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних Сил України. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий: що про нього відомо
Фото: Михайло Драпатий

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Кадрові перестановки

На цій посаді Драпатий змінив Олександра Сирського.

Про рішення змінити військове керівництво Зеленський оголосив у вечірньому зверненні 21 липня. Кадровові ротації відбулися на тлі тижневих акцій протесту у столиці, які спалахнули після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

За словами президента, між Федоровим та Сирським існував конфлікт, і вони фактично не комунікували напряму. Це обурило суспільство: початкові вимоги щодо повернення Федорова згодом трансформувалися у заклики відправити у відставку й Сирського.

Цьому рішенню передували кількаденні консультації із вищим командуванням та керівниками корпусів.

«Президент України поставив перед нами чіткі завдання — продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних Сил України», — написав Драпатий у Facebook.

Читайте також: Зеленський призначив виконувача обов'язків міністра оборони України

Що відомо про Драпатого

43-річний генерал-майор Михайло Драпатий — один із найдосвідченіших бойових генералів.

Він народився у Кам'янці-ПодільськомуХмельницької області у 1982 році. У 2004 році закінчив Харківський інститут танкових військ.

Драпатий став широко відомим після боїв за Маріуполь 9 травня 2014 року. Тоді БМП-2 під його командуванням на швидкості прорвала барикаду. Згодом він брав участь у виведенні українських підрозділів з «Ізваринського котла».

Командний шлях: очолював 58-му окрему мотопіхотну бригаду (2016−2019), керував оперативним угрупованням військ «Херсон» під час звільнення півдня (2022−2024), обіймав посаду заступника начальника Генштабу з підготовки. Також очолював ОТУ «Харків» та «Луганськ», був командувачем Сухопутних військ (2024−2025), ОСУВ «Дніпро» та Об'єднаних сил ЗСУ (2025−2026).

Державні нагороди: повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, кавалер Хреста бойових заслуг.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і назначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
BigBend
BigBend
22 липня 2026, 20:41
#
Русня вже відчуває, що конвеєр по знищенню русаків набирає обертів.
+
0
user mf
user mf
22 липня 2026, 20:44
#
На тлі постійних невдалих кадрових рішень цієї сопливо-дилетантськоі влади — ці два призначення (Хмара & Драпатий) — в «10» (війну воювати та керувати МО мають професіонали, а не пацанчики, які ніколи «в строю» не стояли…)
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