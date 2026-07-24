JPMorgan назвав світового лідера за темпами підвищення прогнозів прибутку

Європа вперше за тривалий час стала регіоном, де аналітики найактивніше покращують прогнози щодо прибутків компаній. Про це йдеться у новому дослідженні JPMorgan Chase & Co, повідомляє Bloomberg.

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Аналітики дедалі оптимістичніше оцінюють перспективи Європи

Після сильного старту сезону корпоративної звітності аналітики продовжують підвищувати прогнози щодо зростання прибутку на акцію (EPS) у світі. Водночас саме європейські компанії демонструють найпомітніше покращення очікувань. Про це заявила команда кількісних стратегів JPMorgan на чолі з Хурамом Чаудрі.

За словами експертів, позитивні перегляди прогнозів також спостерігаються у США та Японії, однак саме Європа демонструє найшвидші темпи покращення.

«Детальніший аналіз змін прогнозів прибутку на акцію свідчить, що саме Європа показала найсуттєвіший прогрес за останній квартал. Майже всі регіони, за винятком Азійсько-Тихоокеанського, останніми тижнями демонстрували позитивну динаміку. Найкращі перегляди прогнозів прибутків спостерігаються там, де також найсильніше покращуються очікування щодо виторгу», — зазначили стратеги.

Найкращі фінансові результати за понад три роки

Європейські компанії нині готуються показати найвищі темпи зростання прибутків більш ніж за три роки.

За оцінками Bloomberg Intelligence, прибуток на акцію компаній, що входять до індексу MSCI Europe, у середньому зросте на 12% порівняно з минулим роком.

Хоча цей показник приблизно удвічі нижчий, ніж у американських компаній, аналітики очікують, що в наступних кварталах темпи зростання прибутків у Європі лише прискоряться.

Європа переломила негативний тренд

Для європейського ринку така ситуація є доволі незвичною. Протягом більшої частини останніх двох років аналітики переважно знижували прогнози щодо прибутків компаній, про це свідчать дані Citigroup.

Втім, починаючи з травня ситуація кардинально змінилася: темпи перегляду прогнозів у Європі випередили світові показники найбільше за останні 17 місяців.

Поліпшенню настроїв сприяло припинення бойових дій між США та Іраном у квітні, що знизило напругу на нафтовому ринку. Попри нове зростання геополітичних ризиків останніми тижнями, ціни на нафту Brent залишаються значно нижчими від пікових рівнів ($126 за барель), зафіксованих під час конфлікту.

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Європейський фондовий ринок із початку року дещо поступається американському. Загальноєвропейський індекс Stoxx Europe 600 від початку 2026 року зріс приблизно на 7,2%, тоді як S&P 500 за аналогічний період додав близько 8%.

Інвестори очікують подальшого зростання

За оцінками JPMorgan, протягом останнього місяця кількість підвищень прогнозів прибутків у світі перевищила кількість знижень приблизно на 13%. Якщо брати тримісячний період, цей показник майже подвоївся порівняно з кінцем червня.

Згідно з опитуванням Bank of America, опублікованим раніше цього місяця, 63% керуючих фондами вважають, що саме подальше покращення корпоративних прибутків стане головним драйвером зростання європейських акцій.

Своєю чергою UBS Global Wealth Management підвищив рекомендацію щодо європейських акцій, очікуючи, що прибутки компаній перевищать ринкові прогнози. У банку прогнозують зростання корпоративних прибутків приблизно на 25% у 2026−2027 роках.

Головний інвестиційний директор UBS Марк Хефеле зазначив, що масштабні інвестиції та покращення економічної кон'юнктури формують новий цикл економічного зростання.

«Ми нещодавно підвищили оцінку європейських акцій до рівня „привабливі“ значною мірою тому, що очікуємо виходу регіону з тривалого періоду слабких корпоративних прибутків. Поєднання циклічного відновлення та масштабних структурних інвестицій дедалі сильніше впливає на економіку, створюючи самопідсилюваний ефект зростання, коли інвестиції одних компаній стають доходами для інших», — наголосив він.

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Які країни та сектори демонструють найкращу динаміку

Найсуттєвіше покращення прогнозів прибутків у Європі зафіксовано для:

Швейцарії;

Італії;

Нідерландів;

Іспанії;

Швеції.

У цих країнах також істотно зросли прогнози щодо виручки компаній.

Натомість у Німеччині та Франції аналітики, навпаки, знизили очікування щодо прибутків, а прогнози продажів залишаються стриманими.

Серед секторів економіки найсильніше покращилися прогнози для:

технологічних компаній;

комунальних підприємств;

фінансового сектору;

промисловості.

Водночас, за словами Чаудрі, позитивна динаміка дедалі швидше переходить і до секторів, які раніше відставали — виробників товарів повсякденного попиту, охорони здоров'я та компаній споживчого сектору.

У JPMorgan зазначають, що нині інвесторам варто більше зосереджуватися на якісних акціях, а не на ризикових.

«Ротація на ринку тепер відбувається на користь якості, а не ризику. Зокрема, ми віддаємо перевагу виробникам товарів повсякденного попиту перед фінансовим сектором, а охороні здоров'я — перед технологічними компаніями», — підсумували аналітики.

Водночас у банку попереджають, що акції з високим рівнем ризику, ймовірно, вже досягли піку, тому навіть на тлі покращення прогнозів прибутків їхнє подальше зростання виглядає менш обґрунтованим.

«Підсумок простий: ціни дедалі більше відриваються від позитивних переглядів прогнозів, а отже багато таких акцій уже не заслуговують на подальше ралі», — зазначили стратеги JPMorgan.