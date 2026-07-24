Укрпошта випустила нову марку «Тризуб. Честь» (фото)

До Дня Української Державності Укрпошта презентувала нову марку під назвою «Тризуб. Честь», присвячену головному символу нашої країни. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Центральним елементом дизайну став силует Тризуба у кольорах військового камуфляжу «піксель», який поступово трансформується у руки українського захисника зі стиснутими кулаками.

Автором ескізу виступив художник Олексій Кустовський (Кусто). У його баченні герб постає не просто атрибутом державності, а й уособленням кожного, хто щодня виборює свободу України.

Композицію маркового аркуша доповнюють рядки з «Енеїди» Івана Котляревського, розміщені на купоні:

«Любов к отчизні де героїть,

Там сила вража не устоїть…"

Новий пощтовий випуск продовжує тематичну серію «Укрпошти», присвячену витокам української державності.

Раніше компанія вже випускала марки із зображенням герба — це «До Дня Гідності та Свободи» (автор Дмитро Кришовський) та марковий аркуш «Тризуб Незалежності» (автор Володимир Таран).

Характеристики

Поштова марка: тираж — 1 млн примірників, номінал — U;

Конверт «Перший день»: тираж — 15 тис. примірників;

Презентаційні папки: лімітована серія — 350 примірників.

Де придбати

Поштовий набір уже доступний у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та на онлайн-маркетплейсі «Укрпошта.Маркет».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що до 30 річниці прийняття Конституції України Укрпошта в рамках проєкту «Власна марка» здійснила поштовий випуск «30 років Конституції України».