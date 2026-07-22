Українські заправки лякають новими рекордними цінами. У чому причина?

В Україні знову злітають ціни на пальне. Однією з головних причин такого паливного розвороту є чергове загострення ситуації навколо Ірану та зростання нафтових котирувань на біржах. Але є й інші — суто українські — чинники. «Мінфін» розбирався, що відбувається на ринку пального, і до яких цін готуватися водіям.

Нагадаємо: після початку війни в Ірані, коли нафтові котирування пішли вгору, на вітчизняних АЗС розпочався період рекордного зростання вартості пального. Скажімо, ціни на дизель перевищили 90 гривень за літр, а на бензин — 80 гривень. Але останнім часом на тлі стабілізації нафтових цін пальне тільки дешевшало. І ось тепер на АЗС, схоже, знову починаються цінові гойдалки.

«Ціни на опті вже злетіли так сильно, що вигідніше купувати пальне прямо з АЗС. З дня на день ціни на стелах заправок також почнуть рухатися нагору. Наразі всі оператори активно ріжуть знижки. Ціни можуть зрости на 8−10 гривень за літр, і це не межа», — каже засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін.

Нафта знову за $90, ціни на дизель б'ють рекорди

Минулого тижня котирування на біржах «збожеволіли». Ціни на нафту марки Brent зросли на 15,9%, це найвищий приріст за 7 днів із квітня цього року.

У понеділок, 20 липня, нафта знову подорожчала на понад 3%, перевищивши позначку 90 доларів за барель — це найвищий рівень із 11 червня. Щоправда, у вівторок котирування трохи відкотили, але цінник однаково залишається високим — близько 88 доларів за барель.

Причина лежить на поверхні — конфлікт між Іраном та США знову загострився, а рух нафтових танкерів Ормузькою протокою зупинився. За даними LSEG, у неділю через Ормуз пройшло всього чотири судна, а на день раніше — вісім.

«Наступні дні і тижні дадуть чіткіше уявлення про обсяг експорту нафти з регіону в умовах блокади», — зазначив аналітик Barclays Амарприт Сінгх.

Вже у вівторок, 21 липня, аналітики заявили, що виникла надія на деескалацію конфлікту. Посередники запропонували 10-денне перемир'я, що може дозволити сторонам знову сісти за стіл переговорів.

Втім, єменські хусити, пов'язані з Іраном, пригрозили морською блокадою Саудівської Аравії (великого постачальника нафти). Тому, як розвиватимуться події далі — питання поки що відкрите.

Водночас ціни на нафтопродукти в Європі (звідки вони поставляються до України) вже відреагували на біржові «гойдалки» за нафтою.

20 липня котирування ICE Gasoil перевищили 1 200 доларів за тонну — це найвища планка з травня цього року. Потім цінники трохи відкотили (до 1 183 доларів), але вони однаково на 100 доларів перевищують показники минулого тижня.

Спотові ціни на дизельне пальне в Європі перевищили 1 200 доларів за тонну, збільшившись за тиждень на 107 доларів.

При цьому, як повідомляє профільний майданчик enkorr, швидке подорожчання дизеля на зовнішніх ринках призвело не лише до перегляду цін, а й до загострення конкуренції за ресурс. Українські трейдери почали стикатися зі складнощами, контрактуючи нові партії ресурсу, і навіть втратили частину вже законтрактованих партій. Так, конкуренти перекупили великий танкер зі 100 тисячами тонн дизеля з Близького Сходу, який мав зайти до румунського порту Констанца.

«Постачання нафти на європейські НПЗ впали. РФ закрила експорт дизельного пального, а паралельно почала „пилососити“ на світовому ринку бензин», — зазначив керівник «А-95» Сергій Куюн.

В результаті за минулий тиждень середня оптова вартість дизельного пального в Україні зросла, за даними консалтингової компанії «А-95», майже на 7 гривень — до 78,14 гривень за літр. У понеділок, 20 липня, на півдні країни оптовики продавали дизель вже за 78−78,1 гривень, хоча наприкінці минулого тижня готові були віддавати його за 76−76,5 гривень. На заході України ціни коливалися в межах 77,2−79 гривень за літр, проти 75 гривень станом на 17 липня.

Причому зростання цін на опті продовжується, і яких позначок вони досягнуть вже найближчим часом — залишається лише гадати. Експерти не виключають зростання на 5−7 гривень за літр і навіть більше.

Плюс 8−10 гривень до цінника на українських АЗС?

Що відбувається на українських АЗС на тлі чергового сплеску оптових цін на пальне?

Ще минулого тижня заправки почали переписувати ціни. З понеділка процес перегляду прайсів пришвидшився. За даними А-95, у понеділок дизельне пальне подорожчало в середньому на 1,7 гривень за літр — до 78,8 гривень. А за останній тиждень — на 2,78 гривень.

За даними «А-95», наприклад, у мережах ОККО та WOG із 13 до 20 липня бензин та дизель подорожчали на 2 гривні — до 80,9 та 81,9 гривень за літр відповідно. Мережа «Укрнафта» збільшила цінники на обидва види пального на ті самі 2 гривні — до 75,9 гривень на бензин, та 76,9 гривень — на дизель. На заправках UPG бензин подорожчав на 2,5 гривні за літр (до 76,4 гривні), дизель — на 3,3 гривні (до 77,4 гривні). АЗС KLO підвищили цінники на бензин на 4 гривні (до 76,9 гривні), а на дизель — на 5,3 гривні (до 81,5 гривні). При цьому мережі BVS, SunOil, Brent Oil на бензин ціни не підвищували, а на дизель — підвищили їх від 45 копійок до 2,3 гривень за літр.

Як бачимо, поки що багато АЗС підвищують цінники досить обережно. І, по суті, середня роздрібна ціна ненабагато відрізняється від оптової, хоча має бути вищою щонайменше на 20%.

Як каже Льоушкін, «ціни на опті вже злетіли так сильно, що вигідніше купувати пальне прямо з АЗС».

Він також прогнозує, що з дня на день ціни на стелах заправок також почнуть активніше рухатися вгору. На його думку, пальне може подорожчати на 8−10 гривень за літр, тобто, по суті, наблизитися до тих рекордних цінників, які спостерігалися на піку ескалації конфлікту в Ірані.

Куюн зазначає, що на ринку відчувається вплив і рішення про перехід українських АЗС на бензин марки Е10 — виготовити потрібні обсяги європейським постачальникам виявилося проблематично, плюс є складності з логістикою. «Тому на деяких заправках ми бачимо нулі навпроти бензину А-95», — написав Куюн на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зазначимо, що нервозності ринку додають ще й ворожі атаки, що почастішали, по українських АЗС, особливо у прифронтових регіонах. Знищення запасів пального б'є по фінансовій стабільності мереж, тому вже сам цей факт може змусити їх підвищити ціни, заклавши в них бодай частину власних ризиків.

«Що далі? Виходячи з поточних оптових цін, попереду на нас чекає підвищення вартості дизельного пального до рівня щонайменше 86 гривень (проти нинішніх 79 гривень), та мінімум 83 гривень за бензином А-95 (зараз — 77 гривень). Можуть бути коливання у ході справи, але, найімовірніше, лише у бік збільшення», — вважає Куюн.

Він також додав, що нинішня криза на ринку пального може бути важчою, ніж весняна, оскільки два найближчих місяці є піковими за сезонним споживанням, а запаси нафти та нафтопродуктів у світі ще не встигли відновитися.

Різке зростання цін на пальне співпало з активізацією збиральних робіт українськими аграріями. Тому їм доведеться також переплачувати за дизель, а це збільшить і так досить високу собівартість урожаю. У результаті з осені можуть зрости ціни і на продукцію харчопрому.