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23 липня 2026, 17:52

ЄЦБ залишив процентні ставки без змін

Європейський Центробанк залишив три ключові ставки без змін за підсумками засідання 23 липня — на рівні 2,25%, 2,4% та 2,65%.

Європейський Центробанк залишив три ключові ставки без змін за підсумками засідання 23 липня — на рівні 2,25%, 2,4% та 2,65%.► Читайте сторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новиниДеталі«Прогноз за цінами на енергоресурси, хоч і вкрай волатильний, зараз близький до базових оцінок співробітників Eurosystem у червні і значно вищий за рівні, які були до конфлікту на Близькому Сході.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Прогноз за цінами на енергоресурси, хоч і вкрай волатильний, зараз близький до базових оцінок співробітників Eurosystem у червні і значно вищий за рівні, які були до конфлікту на Близькому Сході. Невизначеність залишається високою і повний інфляційний ефект енергетичного шоку ще не проявився», — заявив регулятор.

ЄЦБ прагне повернути інфляцію до мети в 2% і прийматиме подальші рішення щодо ставки на основі даних, що надходять з інфляції та сполучених ризиків, а також економічних і фінансових даних. Рада управляючих ЄЦБ не дотримується будь-якого заздалегідь заданого курсу у грошово-кредитній політиці, йдеться у повідомленні.

Основні європейські фондові індекси знижувалися на торгах у четвер, 23 липня, після публікації рішення ЄЦБ. Так, загальноєвропейський Stoxx 600 втрачав 0,8%, німецький DAX — 0,7%, британський FTSE — 0,2%, а французький CAC 40 — 1,2%.

Що це означає

Збереження ставок ЄЦБ було очікуваним рішенням, незважаючи на зростання нафтових цін більш ніж на 30% у липні, пише Financial Times. Місяць тому ЄЦБ на засіданні вперше з 2023 року підняв відсоткові ставки — на 25 базисних пунктів. Регулятор став першим у країнах «великої сімки», який відновив посилення грошово-кредитної політики.

Фінансові ринки закладають зараз ще два підвищення відсоткових ставок ЄЦБ на 25 базисних пунктів кожне до кінця цього року, причому на перше чекають на засіданні регулятора у вересні, зазначив Reuters.

Збереження ставок зараз «залишає двері широко відчиненими» для наступного збільшення ставок у вересні, погодився старший економіст банку J Safra Sarasin Карстен Джуніус, якого цитує FT.

Той факт, що ЄЦБ у заяві вирішив згадати інфляційний ефект енергетичного шоку, що ще не виявився повною мірою, вказує на спробу регулятора «підтримувати „яструбині“ настрої ринку», заявив валютний стратег ING Франческо Песоле у викладі FT.

У червні регулятор також збільшив прогноз щодо інфляції єврозони за підсумками 2026 року — з 2,7% до 3%. Для порівняння: у червні зростання цін склало 2,8% у річному вираженні, знизивши темп після 3,2% у травні. Базова інфляція, яка не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, теж уповільнилася сильніше за прогнози.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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