Головне за тиждень: 3,9 млрд євро від ЄС, держборг та банківська таємниця

Держборг України за місяць скоротився на $1,3 млрд

У травні 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на 20 млрд грн у гривневому еквіваленті та на $1,33 млрд — у доларовому. Водночас у перерахунку на євро борг зріс на 119 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Підсумки URC 2026: Україна підписала 28 міжнародних угод в енергетиці на майже 2 мільярди євро

На Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC 2026) у польському Гданську українська делегація уклала 28 міжнародних угод в енергетичній сфері. Загальна вартість проєктів, під які залучать фінансування, становить майже 2 млрд євро.

Бронювання під загрозою: підприємства мають тільки 38 днів для підтвердження статусу

Кабінет Міністрів України суттєво посилив вимоги до підприємств, які мають статус критично важливих для економіки. Згідно з урядовою постановою № 862 від 1 липня 2026 року, яку офіційно опублікували 3 липня, розпочався жорсткий зворотний відлік для збереження броні працівників. Усі чинні рішення про визнання підприємств критично важливими діятимуть виключно до завершення їхнього строку, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Українців за кордоном чекають нові правила з 1 липня: що зміниться

З 1 липня 2026 року на українців за кордоном чекають серйозні реформи, що стосуватимуться виплат, житла, роботи та навіть відправлення посилок.

Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тисячі: де платять найбільше

У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні. Найпомітніше зростання зафіксовано у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг. Про цеповідомила Державна служба статистики.

E5, E10 та B7: в Україні запрацювало нове маркування пального

В Україні з 1 липня 2026 року на автозаправних станціях почнуть діяти нові європейські позначення пального. Замість звичних назв водії побачать маркування E5, E10, B7 та B10, які покажуть вміст біокомпонентів у бензині та дизелі.

В українців почали забирати квартири за борги за комуналку: хто ризикує втратити житло

«Страшилки» щодо відібрання в українців квартир за борги за комуналку стають реальністю. Нещодавно у Києві конфіскували житло у пенсіонера, який заборгував житловому кооперативу близько 875 тисяч гривень. «Мінфін» розбирався, як не потрапити під «комунальний прес» та не втратити квартиру за прострочені платіжки.

Кабмін змінює підхід до держбанків: що буде з Приватбанком

30 червня Кабмін ухвалив рішення щодо оновлення Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору. Документ розроблено Мінфіном із залученням міжнародних експертів на виконання зобов'язань України перед МВФ та ЄС.

З 1 липня фінансові рахунки українців за кордоном перевірятимуть за новими правилами

Міністерство фінансів оновило Порядок застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS). Стандарт враховує розвиток сучасної фінансової системи, зокрема, поширення електронних грошей, цифрових валют центральних банків і фінансових інструментів, пов'язаних із віртуальними активами.

Депозит, отриманий у спадок, чужий кредит та арешт рахунків: головні банківські суперечки місяця

У травні споживачі фінансових послуг доволі активно ділилися враженнями про свій досвід користування банківськими послугами — за місяць у розділі «Відгуки» зʼявилося 260 нових повідомлень. Із них зараховано та надіслано на розгляд фінустановам 63. Банки змогли знайти рішення лише у 36 випадках.

У Верховній Раді України зареєстровано альтернативний проєкт Закону про інвестиційні рахунки

Верховна Рада розглядає альтернативні шляхи залучення капіталу на ринок цінних паперів. Проєкт закону № 15314−1 пропонує суттєво зменшити податкове навантаження на доходи роздрібних інвесторів. Ставка ПДФО для них може скоротитися з 18% до 5%. Ці зміни стосуються тих, хто вкладає власні кошти у публічні корпоративні облігації та папери інвестиційних фондів.

НБУ хоче змінити правила розкриття банківської та фінансової таємниці

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок розкриття банківської таємниці, таємниці надавачів платіжних послуг, фінансової та страхової таємниці.

ЄС переказав Україні ще 3,9 мільярди євро: куди підуть гроші

До спеціального фонду Державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб. Про це написала прем'єрка Юлія Свириденко.

monobank ввів комісію за поповнення карток через термінали EasyPay

З 1 липня 2026 року monobank ввів комісію за поповнення своїх карток через мережу платіжних терміналів EasyPay. Відтепер за поповнення карток monobank через платіжні термінали буде стягуватися комісія у розмірі 5% від суми платежу.