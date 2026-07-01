Кабмін змінює підхід до держбанків: що буде з Приватбанком

30 червня Кабмін ухвалив рішення щодо оновлення Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору. Документ розроблено Мінфіном із залученням міжнародних експертів на виконання зобов'язань України перед МВФ та ЄС, йдеться у повідомленні Міністерства.
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Оновлена редакція
Оновлена редакція Основних напрямів спрямована на:
- забезпечення фінансової стійкості банків державного сектору та мінімізацію фіскальних ризиків;
- управління непрацюючими активами (NPL) та покращення корпоративного управління;
- поступове скорочення частки держави у банківському секторі.
У період дії воєнного стану цілями банків державного сектору визначено фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу, критичної енергетичної інфраструктури, аграрного сектору, переробної промисловості, прифронтових регіонів, а також іпотечного кредитування для забезпечення громадян житлом.
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Окрім того, оновлений документ передбачає:
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актуалізацію індивідуальних стратегій: кожен банк державного сектору має оновити власну індивідуальну стратегію до кінця 2026 року;
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оцінку управління: для підвищення ефективності наглядових рад запроваджується щорічне оцінювання їхньої діяльності;
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роботу з непрацюючими кредитами: банки мають знизити рівень непрацюючих активів, зокрема, через продаж топ-3 непрофільних активів та врегулювання топ-3 непрацюючих кредитів до кінця 2027 року;
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приватизаційні плани: передбачено продаж пакетів акцій АБ «Укргазбанк» та АТ «Сенс Банк» інвесторам.
Продаж А Т КБ«ПриватБанк» допускається після завершення воєнного стану.
Також з метою забезпечення реагування на ризики, пов’язані з недобросовісною діяльністю окремих незалежних членів наглядових рад (зокрема ризики доброчесності, репутаційні ризики), буде розширено перелік підстав щодо їх звільнення, зберігаючи при цьому принцип незалежності наглядових рад від операційного втручання у їх діяльність.
Коментарі - 1
на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки» на сайті міністерства
фінансів України — відсутній.
https://mof.gov.ua/uk/banki-derzhavnogo-sektoru
Існує тільки документ, датований 2022 роком:
Основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору
на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки
https://bit.ly/4gVlBaO