Як шахраї використовують ваш страх: розбір популярних схем (відео)

Фейкові штрафи ПДР, повідомлення нібито від суду чи СБУ, «надбавки до пенсії», вакансії від Нової пошти та пропозиції отримати водійські права без іспитів — шахраї постійно вигадують нові способи виманити гроші й дані банківських карток українців.

У новому випуску розбираємо найпоширеніші шахрайські схеми останнього часу та пояснюємо, як не потрапити на гачок. Чому не варто оплачувати «терміновий штраф» за посиланням із SMS? Як перевірити, чи справді вас викликають до суду? Чому «робота за лайки» може завершитися втратою грошей? І як шахраї використовують страх, терміновість та обіцянки легкого заробітку?