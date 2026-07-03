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3 липня 2026, 18:24

7 липня НКРЕКП ще раз перегляне тарифи на передачу електроенергії

НКРЕКП планує 7 липня остаточно затвердити підвищення тарифу на послуги з передачі електричної енергії для НЕК «Укренерго». З 1 серпня 2026 року вартість послуги для більшості користувачів системи зросте до 928,45 грн/МВт*год (без урахування ПДВ). Це означає здорожчання тарифу на 25% порівняно з поточним показником.

НКРЕКП планує 7 липня остаточно затвердити підвищення тарифу на послуги з передачі електричної енергії для НЕК «Укренерго».

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Для підприємств «зеленої» електрометалургії буде зроблено виключення і тариф буде встановлено на пільговому рівні, який складе 563,26 грн/МВт*год.

Основною причиною затримки перегляду тарифу стала законодавча колізія, спричинена технічною помилкою у законі про market coupling (механізм інтеграції енергоринків різних країн, який дозволяє автоматично розподіляти міждержавні перетини та вирівнювати ціни на електроенергію між ними).

Через це регулятор був змушений призупинити розгляд тарифного питання. Однак, як повідомила народний депутат Вікторія Гриб, парламент готує законодавчі зміни, які усунуть цю перешкоду та дозволять відновити виплати компенсацій виробникам «зеленої» енергії через тариф системного оператора.

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Необхідність підвищення тарифу «Укренерго» обґрунтовує насамперед зростанням валютного курсу. Оскільки значна частина зобов’язань перед виробниками відновлюваної енергетики зафіксована у євро, зміна курсу гривні створює суттєве фінансове навантаження на оператора. До того ж, у структурі нового тарифу понад 365 грн/МВт*год припадає саме на виконання спеціальних обов’язків із підтримки «зеленої» генерації.

Раніше, 26 травня, регулятор вже схвалював перегляд тарифу до 903,53 грн/МВт*год, проте через згадані юридичні проблеми рішення не набуло чинності. Тепер енергетичний ринок очікує остаточного голосування комісії, яке заплановане на 7 липня. У разі позитивного рішення нові розцінки стануть обов’язковими для застосування з першого дня серпня.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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