Понад три тисячі родин отримали власне житло за програмою єВідновлення — Олексій Кулеба

Тисячі українських родин, які через війну втратили дах над головою, нарешті знову мають власне житло. У межах компонента програми «єВідновлення», що орієнтований на підтримку внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, 3228 сімей уже відсвяткували новосілля. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

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Державна допомога спрямована передусім на ветеранів, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, які постраждали через агресію. Загалом за ці кошти придбали понад 185 тисяч квадратних метрів нерухомості. Переважна більшість людей обрали квартири на вторинному ринку, що дозволило максимально швидко завершити угоди та заселитися.

Гроші на житло: як працює програма та куди переїжджають родини

Попит на програму величезний — загалом надійшло понад 42 тисячі заявок. Місцеві комісії вже опрацювали та погодили більшість із них.

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Під час конференції URC 2026 вдалося домовитися про нові інвестиції: Банк розвитку Ради Європи виділить 80 мільйонів євро, що дозволить забезпечити житлом ще більше ветеранів та переселенців.

Географія новосіль охоплює 22 регіони України, проте найбільше ваучерів реалізували в областях, які стали для багатьох людей новим домом:

Київська область: понад 629 ваучерів на суму близько 1,3 млрд грн;

Дніпропетровська область: 432 угоди на 862 млн грн;

Одеська область: 382 оформлені купівлі на 763 млн грн;

Місто Київ: 335 родин отримали власне житло за 669 млн грн.

Державна гарантія на купівлю житла становить 2 мільйони гривень. Якщо людина не встигає оформити угоду протягом 60 днів після бронювання коштів, гроші автоматично повертаються в програму і стають доступними для наступних заявників. Такий підхід забезпечує прозорість і швидкість процесу.

Родинам, які отримали позитивне рішення, у застосунку «Дія» надходить сповіщення «Зверніться до нотаріуса», що є сигналом до оформлення купівлі. Окрім того, якщо заявка була відхилена або кошти не використані вчасно, громадяни мають можливість податися знову, що дає шанс кожному учаснику програми отримати омріяний дім.

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