У Верховній Раді України зареєстровано альтернативний проєкт Закону про інвестиційні рахунки

Верховна Рада розглядає альтернативні шляхи залучення капіталу на ринок цінних паперів. Проєкт закону № 15314−1 пропонує суттєво зменшити податкове навантаження на доходи роздрібних інвесторів. Ставка ПДФО для них може скоротитися з 18% до 5%. Ці зміни стосуються тих, хто вкладає власні кошти у публічні корпоративні облігації та папери інвестиційних фондів.

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Умови для пільгового оподаткування

Законодавці пропонують диференційований підхід, де знижена ставка діє лише для масових, публічних розміщень. Для отримання пільги емітенти та папери повинні відповідати жорстким критеріям:

Наявність щонайменше 1 000 власників конкретних паперів.

Частка окремого інвестора в емісії не перевищує 10%.

Публічний статус розміщення цінних паперів.

Такі вимоги запобігають використанню пільг для оптимізації податків великими гравцями. Додатково пропонується спрощення адміністративних процедур: податкові агенти, зокрема брокери та банки, самостійно нараховуватимуть та сплачуватимуть податок, звільняючи пересічних громадян від обов'язку подавати щорічну декларацію про такі доходи.

Також автори ініціативи прагнуть звільнити від оподаткування дивіденди, нараховані у вигляді інвестиційних сертифікатів.

Запровадження цих змін планується з 1 січня 2027 року, проте доля законопроєкту залишається невизначеною через позицію Міністерства фінансів. Відомство загалом скептично ставиться до зменшення податкових надходжень, попри аргументи авторів про потенційне зростання ринку.

Парламентський комітет обирає між двома підходами. Перший, основний законопроєкт (№ 15314), передбачає впровадження індивідуальних інвестиційних рахунків.

Другий — описаний вище альтернативний варіант з прямою податковою пільгою. Мінфін виступає проти обох механізмів, побоюючись втрат бюджету, проте розробники продовжують наполягати на важливості стимулювання внутрішнього інвестування. Пошук компромісу між фінансовою стабільністю держави та потребами ринку капіталу триває, а інвестори очікують на остаточне рішення, яке визначить правила гри на наступні роки.

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