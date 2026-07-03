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3 липня 2026, 11:28

Бронювання під загрозою: підприємства мають тільки 38 днів для підтвердження статусу

Кабінет Міністрів України суттєво посилив вимоги до підприємств, які мають статус критично важливих для економіки. Згідно з урядовою постановою № 862 від 1 липня 2026 року, яку офіційно опублікували 3 липня, розпочався жорсткий зворотний відлік для збереження броні працівників. Усі чинні рішення про визнання підприємств критично важливими діятимуть виключно до завершення їхнього строку, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Кабінет Міністрів України суттєво посилив вимоги до підприємств, які мають статус критично важливих для економіки.

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Якщо компанії не встигнуть адаптуватися до нових умов, їхні працівники втратять відстрочку від мобілізації. Головна мета цих нововведень — ліквідація тіньових схем, перегляд зарплатних критеріїв та запровадження прозоріших алгоритмів для розрахунку квот.

Дедлайни та оновлені правила для збереження бронювання

Щоб уникнути масового анулювання відстрочок на початку осені, роботодавці зобов’язані до 10 серпня 2026 року офіційно підтвердити свою відповідність оновленим критеріям. Ключовою вимогою стає підтвердження належного рівня оплати праці, який має становити не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати.

Оскільки звітність подається до 10 серпня, базовим періодом для оцінки стає липень. Підприємствам необхідно не тільки нарахувати підвищену зарплату за цей місяць, а й встигнути сформувати відповідний податковий розрахунок.

Читайте також: Кабмін знову змінює правила бронювання. Хто може втратити статус критично важливих підприємств

Оновлений порядок бронювання передбачає низку принципових змін, які вплинуть на кадрову політику:

  • Документальне підтвердження: компанії мають подати довідку про розмір нарахованої середньої заробітної плати за липень та податковий розрахунок сум доходу (ЄСВ та ПДФО).

  • Облік працівників за сумісництвом: для унеможливлення штучного збільшення лімітів бронювання, сумісники відтепер враховуються у загальній 50-відсотковій квоті лише за одним місцем роботи — там, де тривалість трудових відносин є найбільшою.

  • Пільгові умови для пріоритетних галузей: розширено перелік підприємств, для яких діє пом'якшений зарплатний коефіцієнт (2,5). До цієї категорії увійшли оператори систем розподілу електроенергії, вугледобувні компанії, виробники систем РЕБ і безпілотників, а також центри сертифікації пілотів БпЛА.

  • Цифровізація контролю: Міністерство цифрової трансформації протягом чотирнадцяти робочих днів має налаштувати портал «Дія» для подання оновленої звітності та моніторингу квот у режимі реального часу державними інспекторами.

Якщо підприємство проігнорує ці вимоги або не зможе підтвердити свою фінансову спроможність до 10 серпня 2026 року, держава автоматично скасує статус критичності. Як наслідок, усі чинні відстрочки працівників таких компаній гарантовано «згорять» уже 1 вересня 2026 року, і всі вони підлягатимуть мобілізації на загальних підставах.

Читайте також: Нові критерії бронювання: кого торкнуться зміни та що має зробити бізнес

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+94
Pasha1233
Pasha1233
3 липня 2026, 11:56
#
Та підтвердять всі, хто занесе.

«Згідно з опитуванням американського інституту Gallup, 66% українців виступають за те, щоб якнайшвидше домовитися про припинення війни.

24% вважають, що Україна повинна продовжувати бойові дії до перемоги.»

Але всім плювати, всі вурдалаки, і наші, і московські ввійшли в смак, так сказати, всім вигідна кривава бійня, а для Європи ми живий щит.
+
+30
Fatclerk3994
Fatclerk3994
3 липня 2026, 12:17
#
Де б оце навчитися такій дитячій наівності, щоб увірувати в реальність домовленостей про припинення війни з тими, з ким була купа домовленостей про не починання війни.))
+
+46
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
3 липня 2026, 12:29
#
А де б навчитися дитячій наівності, щоб увірувати в реальність того, що це війна за «незалежність» і «свободу» (уявну, бо її де факто немає в українців), з тими, чию нафту україна транзитом продовжує продавати.))
+
+13
Fatclerk3994
Fatclerk3994
3 липня 2026, 14:31
#
А такі місця я, нажаль, знаю.)) Це треба трошки пожити в окупованих населених пунктах з паспортом громадянина України і проукраїнською позицією. Кажуть люди, що в таких місцях починаєш навіть вірувати що це війна не стільки за свободу, скільки за виживання.))
+
+60
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
3 липня 2026, 12:28
#
Цікаво ці 24% з окопа приймали участь в опитуванні, просто той хто не в окопі безпосередньо — не має взагалі права голосувати за продовження війни, це щось на кшталт «ти йди отих всіх бий, а я тут постою»
+
+15
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
3 липня 2026, 13:30
#
Аты-баты, шли солдаты!..
+
+6
TAN72
TAN72
3 липня 2026, 17:09
#
Требуется мясо
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