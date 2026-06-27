На Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC 2026) у польському Гданську українська делегація уклала 28 міжнародних угод в енергетичній сфері. Загальна вартість проєктів, під які залучать фінансування, становить майже 2 млрд євро. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
27 червня 2026, 16:30
Підсумки URC 2026: Україна підписала 28 міжнародних угод в енергетиці на майже 2 мільярди євро
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За словами Шмигаля, домовленості охоплюють як екстрену підтримку інфраструктури, так і масштабні довгострокові проєкти з розвитку зеленої енергетики, атомної генерації та декарбонізації.
Деталі
Серед підписаних документів, зокрема:
- Лист про наміри з Експортно-імпортним банком США на суму до $300 млн відкриває можливість фінансування американського обладнання, робіт і послуг для Групи Нафтогаз.
- Уряд Великої Британії підтвердив державні гарантії для кредиту на 210 млн фунтів стерлінгів для забезпечення стабільних поставок ядерного палива компанією Urenco на українські АЕС протягом наступних двох років.
- Угода про спільні умови на 191,2 млн євро між IFC, ЄБРР, BSTDB, BII Ukraine та Swedfund профінансує будівництво вітрової електростанції потужністю 189 МВт, яку реалізують дочірні компанії Галнафтогазу.
- Підписано угоду про спільні умови з німецьким девелопером Notus Energy щодо кредиту у 65 млн євро на фінансування вітрової електростанції потужністю 120 МВт.
- ДТЕК і GE Vernova домовились щодо будівництва нової парогазової електростанції (CCGT) потужністю 650 МВт. Загальний обсяг інвестицій — 900 млн євро.
- ЄБРР також підписав листи про наміри з Німеччиною щодо внеску 45 млн євро та Норвегією щодо внеску 10 млн євро до Програми прискорення розвитку відновлюваної енергетики та ринку України (RAMP-UP). Механізм, розроблений ЄБРР та Світовим банком, має підтримати 1 ГВт нових потужностей ВДЕ та потенційно мобілізувати 1,5 млрд євро інвестицій.
- Кредит у 90 млн євро під державні гарантії для Укренерго буде спрямований на реконструкцію окремих підстанцій, а також на посилення корпоративного управління.
- Грант у 11 млн євро від уряду Німеччини через KfW дозволить Укренерго закупити критично необхідне обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури.
- Підписано угоду з урядами Норвегії та Нідерландів про надання 44,6 млн євро гранту для Укрнафти.
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Також підписано низку меморандумів, які закладають основу для подальшої співпраці в низці енергетичних секторів:
- Підписано новий меморандум зі Swedfund International, який закладає основу для подальшої модернізації енергетичної інфраструктури.
- Нафтогаз підписав низку меморандумів із Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps та ORLEN.
- Меморандум з нідерландською компанією CQUESTRA BV (підписаний Нафтогазом і Укрнафтою) започатковує українсько-польський транскордонний проєкт транспортування та геологічного зберігання CO₂ орієнтовною вартістю 8,53 млн євро.
- Новий меморандум між Енергоатомом і ŠKODA JS (Чехія) розширює співпрацю у сфері розвитку нових ядерних потужностей та модернізації ядерної інфраструктури України.
- Продовжено меморандум із Doğuş İnşaat (Туреччина) щодо співпраці з реалізації Канівської та Дністровської ГАЕС, а також відновлення Каховської ГЕС.
- Меморандум зі Swedfund для Укргідроенерго започатковує кроки України до пілотного проєкту з виробництва зеленого водню.
- Укрнафта та японська компанія MAYEKAWA MFG. CO., LTD. підписали меморандум для розвитку партнерства, зокрема у сфері енергоефективності та декарбонізації.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у Гданську запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України з початковим капіталом 265 млн євро.
Джерело: Мінфін
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