Підсумки URC 2026: Україна підписала 28 міжнародних угод в енергетиці на майже 2 мільярди євро

На Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC 2026) у польському Гданську українська делегація уклала 28 міжнародних угод в енергетичній сфері. Загальна вартість проєктів, під які залучать фінансування, становить майже 2 млрд євро . Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаля, домовленості охоплюють як екстрену підтримку інфраструктури, так і масштабні довгострокові проєкти з розвитку зеленої енергетики, атомної генерації та декарбонізації.

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Серед підписаних документів, зокрема:

Лист про наміри з Експортно-імпортним банком США на суму до $300 млн відкриває можливість фінансування американського обладнання, робіт і послуг для Групи Нафтогаз.

Уряд Великої Британії підтвердив державні гарантії для кредиту на 210 млн фунтів стерлінгів для забезпечення стабільних поставок ядерного палива компанією Urenco на українські АЕС протягом наступних двох років.

Угода про спільні умови на 191,2 млн євро між IFC, ЄБРР, BSTDB, BII Ukraine та Swedfund профінансує будівництво вітрової електростанції потужністю 189 МВт, яку реалізують дочірні компанії Галнафтогазу.

Підписано угоду про спільні умови з німецьким девелопером Notus Energy щодо кредиту у 65 млн євро на фінансування вітрової електростанції потужністю 120 МВт.

ДТЕК і GE Vernova домовились щодо будівництва нової парогазової електростанції (CCGT) потужністю 650 МВт. Загальний обсяг інвестицій — 900 млн євро.

ЄБРР також підписав листи про наміри з Німеччиною щодо внеску 45 млн євро та Норвегією щодо внеску 10 млн євро до Програми прискорення розвитку відновлюваної енергетики та ринку України (RAMP-UP). Механізм, розроблений ЄБРР та Світовим банком, має підтримати 1 ГВт нових потужностей ВДЕ та потенційно мобілізувати 1,5 млрд євро інвестицій.

Кредит у 90 млн євро під державні гарантії для Укренерго буде спрямований на реконструкцію окремих підстанцій, а також на посилення корпоративного управління.

Грант у 11 млн євро від уряду Німеччини через KfW дозволить Укренерго закупити критично необхідне обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури.

Підписано угоду з урядами Норвегії та Нідерландів про надання 44,6 млн євро гранту для Укрнафти.

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Також підписано низку меморандумів, які закладають основу для подальшої співпраці в низці енергетичних секторів:

Підписано новий меморандум зі Swedfund International, який закладає основу для подальшої модернізації енергетичної інфраструктури.

Нафтогаз підписав низку меморандумів із Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps та ORLEN.

Меморандум з нідерландською компанією CQUESTRA BV (підписаний Нафтогазом і Укрнафтою) започатковує українсько-польський транскордонний проєкт транспортування та геологічного зберігання CO₂ орієнтовною вартістю 8,53 млн євро.

Новий меморандум між Енергоатомом і ŠKODA JS (Чехія) розширює співпрацю у сфері розвитку нових ядерних потужностей та модернізації ядерної інфраструктури України.

Продовжено меморандум із Doğuş İnşaat (Туреччина) щодо співпраці з реалізації Канівської та Дністровської ГАЕС, а також відновлення Каховської ГЕС.

Меморандум зі Swedfund для Укргідроенерго започатковує кроки України до пілотного проєкту з виробництва зеленого водню.

Укрнафта та японська компанія MAYEKAWA MFG. CO., LTD. підписали меморандум для розвитку партнерства, зокрема у сфері енергоефективності та декарбонізації.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Гданську запустили Європейський флагманський фонд реконструкції України з початковим капіталом 265 млн євро.